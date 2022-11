Iran: Majid Reza Rahnavard domani verrà giustiziato

Domani Majid Reza Rahnavard verrà giustiziato dal regime nella città di Mashhad, città di 3 milioni di abitanti nel nord est del paese.

La sola colpa di Majid Reza Rahnavard è quella di aver partecipato alle manifestazioni e di essere stato fermato durante una delle proteste. Non ha subito un giusto processo e non ha potuto essere difeso da un avvocato.

É improbabile che le autorità della Repubblica Islamica rinuncino ad eseguire la pena. In questo periodo il regime degli Ayatollah sta reprimendo molto duramente le manifestazioni per scoraggiarle.

Zahedan insorge

In queste ore Zahedan, città di 500.000 abitanti nel sud est del paese, al confine con il Pakistan, insorge e riesce a liberarsi dai militari che volevano mantenerne il controllo.

Le altre notizie della giornata riguardano i festeggiamenti dei miliziani governativi per strada per la vittoria della nazionale di calcio ai mondiali in Qatar.

L’altra notizia rilevante riguarda l’attacco hacker che ha colpito il sito di Fars News, giornale controllato dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica, conosciuti come pasdaran.