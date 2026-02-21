Jasmin Po, “Nel silenzio delle parole”: la poesia che ascolta l’anima

“Nel silenzio delle parole” è una raccolta di poesie che attraversa il tempo, dal passato al futuro, esplorando una vasta gamma di temi. Le poesie toccano aspetti interiori, sentimenti, il trascorrere del tempo, i diritti da conquistare e include anche dediche personali. Questa raccolta invita il lettore a riflettere su ciò che può essere migliorato, prendendo spunto da ciò che è stato o è passato. Le parole dell’autrice si trasformano in immagini vivide, creando un film nella mente del lettore, con scene dettagliate che si susseguono fino a un finale ricco di colori e sfumature. Ogni poesia è un invito a immergersi in un viaggio emozionante e riflessivo, che ispira a vedere il mondo con occhi nuovi e a trovare la bellezza nei piccoli dettagli della vita. Il libro è acquistabile sul sito amazon al seguente link https://www.amazon.it/Nel-silenzio-delle-parole-Jasmin/dp/8859197813

Il ritorno all’essenziale

In un’epoca dominata dal rumore digitale e dalla velocità del consumo verbale, la poesia contemporanea riscopre una necessità ancestrale: il ritorno all’essenziale.

Scrivere, oggi, non significa soltanto comporre versi, ma rivendicare uno spazio di resistenza contro la frenesia del mondo, dove la parola torna a essere corpo e testimonianza.

In questo panorama di riscoperta del sé, la voce di Jasmin Po si inserisce con una maturità sorprendente, offrendo una lirica che non cerca lo sfarzo, ma si fa portavoce della verità interiore.

La forza autentica del silenzio

La silloge “Nel silenzio delle parole” si presenta come un dialogo autentico con il cuore del lettore, attraversando emozioni intime e universali con una scrittura limpida, densa e misurata.

Jasmin Po trasforma il vissuto personale in esperienza collettiva, facendo della poesia un ponte tra anima individuale e sensibilità condivisa.

La parola come radice dell’identità

La dedizione dell’autrice verso la parola scritta nasce in giovanissima età — già a tredici anni.

Ciò che in principio era un impulso creativo spontaneo è diventato col tempo una necessità vitale, un modo per abitare il mondo e decodificarlo attraverso la potenza evocativa del verso.

Per Jasmin Po, scrivere non è solo arte, ma un modo autentico di esistere e restituire significato alle esperienze quotidiane.

Una poetica contemporanea che custodisce la tradizione

La poesia di Jasmin Po è profondamente contemporanea, ma non rinnega la propria eredità lirica.

Melodia, ritmo e armonia si fondono con una sensibilità raffinata, rendendo la parola un veicolo di introspezione e stupore.

Ne emerge una dimensione sospesa e vibrante, dove emozione e pensiero filosofico danzano in costante equilibrio.

Il valore del silenzio e dell’ascolto

Molti componimenti germogliano dal silenzio, centro simbolico e semantico dell’intera raccolta.

In “Nel silenzio delle parole”, il silenzio non è assenza, ma spazio fertile di consapevolezza — un luogo in cui le parole autentiche si rivelano nella loro forma più pura.

Il lettore è invitato a un ascolto profondo, a scoprire che anche il silenzio ha una voce potente, per chi sceglie di accoglierla davvero.

Sinossi

“Nel silenzio delle parole” è una raccolta poetica che attraversa il tempo, muovendosi tra passato, presente e futuro.

Le poesie esplorano sentimenti, introspezione, diritti da conquistare, relazioni e dediche personali.

Ogni testo diviene una scena vivida nella mente del lettore, un viaggio tra immagini e riflessioni che conduce a un finale ricco di colori e sfumature.

La raccolta invita a guardare il mondo con occhi nuovi, riscoprendo la bellezza dei piccoli dettagli e il potere trasformativo della parola.

Biografia dell’autrice

Jasmin Po è un’autrice italiana che ha iniziato a scrivere all’età di tredici anni, trasformando presto la scrittura in un compagno di vita.

Ha pubblicato due libri e un terzo è in uscita, segno di un percorso letterario in continua evoluzione.

La sua poesia nasce dall’ascolto profondo delle emozioni e dei silenzi, traducendo esperienze quotidiane in immagini capaci di toccare chi legge.

La sua voce è intima, autentica e luminosa, guidata dal desiderio di dare forma a ciò che spesso resta invisibile.