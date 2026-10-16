Kairós di Alessia Conforti: recensione

Copertina del libro Kairós di Alessia Conforti Il tuo corpo ti parla ogni giorno: non per ostacolarti, ma per accompagnarti. Il sintomo non è un nemico, è un compagno di viaggio che ti invita ad ascoltare più a fondo. In questo libro scoprirai come coglierne il messaggio autentico e capirai che il cambiamento nasce dal tornare a sentirti pienamente, in ogni dimensione, senza più voler aggiustare nulla. In queste pagine operative, mente, corpo e coscienza scorrono e si radicano in te: ogni gesto e pensiero genereranno un cambiamento reale. La salute non è solo assenza di dolore, ma equilibrio da custodire e nutrire. Come scrive Jung: “La sincronicità è quel momento in cui interno ed esterno si incontrano”. È lì che nasce il tuo Kairós, il momento in cui comprensione e guarigione diventano una cosa sola. La dottoressa Alessia Conforti, fisioterapista neurocognitiva, ti guiderà nella Riabilitazione Neurocognitiva di Carlo Perfetti: una via evolutiva per ritrovare la corrispondenza tra ciò che intendi e ciò che realizzi nei tuoi gesti quotidiani. Dolore o malattia possono interrompere il canale tra intenzione e azione, rendendo difficile ciò che prima era naturale. Non si tratta solo di muovere il corpo: si tratta di dare senso a ogni gesto, trasformando i tuoi atti in consapevolezza. “Kairós” è il ponte che unisce intenzione e azione, pensiero e presenza: il cambiamento inizia dentro di te, senza forzarlo. E, quando chiuderai il libro, il percorso sarà appena cominciato: potrai seguire le Masterclass gratuite dell’autrice, per approfondire dalla sua voce i contenuti e farne esperienza diretta, da casa tua.

Kairós di Alessia Conforti

è un libro che mi ha accompagnata in un viaggio interiore tra emozioni, ricordi, dolore e insicurezze. Durante la lettura sono riaffiorate immagini del passato e riflessioni personali che mi hanno portata a interrogarmi sul rapporto con me stessa, sull’importanza di ascoltare le proprie emozioni e sulla possibilità di trasformare il dolore in una forza capace di spingerci verso il cambiamento.

Ci sono libri che si leggono e libri che, mentre li leggiamo, ci portano a guardarci dentro. Libri che fanno nascere domande, riportano alla luce ricordi e ci invitano a osservare con occhi diversi aspetti della nostra vita che, forse, avevamo smesso di ascoltare.

Per me, Kairós è stato anche questo: un’occasione per fermarmi, riflettere e riconoscere quanto le esperienze vissute possano continuare a influenzare il nostro presente.

Kairós di Alessia Conforti: quando il dolore diventa racconto

A pagina 33 del libro, Alessia Conforti scrive:

«Il dolore può diventare racconto e farsi luce».

Questa frase ha scavato dentro di me perché parla di qualcosa che ho attraversato personalmente.

Anche il mio dolore, con il tempo, è diventato un racconto interiore. Non è rimasto soltanto qualcosa da sopportare o un ricordo da custodire in silenzio: si è trasformato in una forza produttiva che mi ha spinta a iniziare a lottare per ciò in cui credo.

Non significa che la sofferenza sia qualcosa da cercare o che ogni esperienza dolorosa debba necessariamente trasformarsi in un insegnamento. Significa, piuttosto, che possiamo provare a dare voce a ciò che abbiamo vissuto e trovare un modo personale per andare avanti.

Per me, raccontare è diventato anche un modo per rielaborare le esperienze, riconoscere ciò che mi ha ferita e ritrovare la forza di dare spazio alle cose in cui credo.

Ecco perché quelle parole mi hanno colpita così profondamente: non le ho lette soltanto come una riflessione dell’autrice, ma le ho riconosciute come qualcosa che appartiene anche alla mia storia.

Ci sono esperienze che non possiamo cancellare. Possiamo, però, cercare di non lasciare che sia soltanto il dolore a definirci. A volte proprio ciò che ci ha messi alla prova diventa il punto da cui ricominciare, trovare una voce e costruire qualcosa di nuovo.

Emozioni e insicurezze: imparare ad ascoltare ciò che sentiamo

Un altro aspetto di Kairós di Alessia Conforti che mi ha fatto riflettere riguarda la capacità di sentire e, soprattutto, di indagare le nostre emozioni.

Non sempre è sufficiente riconoscere quello che proviamo nel momento in cui si presenta. A volte abbiamo bisogno di fermarci, ascoltarci e cercare di comprendere che cosa si nasconde dietro una sensazione.

Le emozioni possono intrecciarsi con ricordi, esperienze, paure e insicurezze che continuano a influenzare il nostro modo di vivere il presente. Quante volte ci capita di sentirci a disagio senza riuscire a capire davvero perché? Quante volte reagiamo a una situazione senza domandarci che cosa abbia toccato dentro di noi?

Indagare nelle proprie emozioni significa provare ad andare oltre la prima sensazione, senza giudicarsi e senza pretendere di trovare immediatamente una risposta. Significa concedersi il tempo di comprendere i propri sentimenti, perché a volte è proprio lì che possiamo riconoscere alcuni aspetti del nostro malessere.

Durante la lettura sono riaffiorati ricordi, immagini del passato e domande sul dolore e sulle mie insicurezze. Mi sono interrogata sul modo in cui queste fragilità possano influenzare, talvolta negativamente, anche la vita privata e le relazioni.

Le insicurezze possono diventare un filtro attraverso il quale interpretiamo le situazioni, affrontiamo le difficoltà e ci rapportiamo alle persone che amiamo. Riconoscerlo non significa giudicarsi o attribuire ogni problema ai propri limiti. Significa provare a comprendere meglio la propria storia e accogliere la possibilità di cambiare prospettiva.

Ascoltarsi non è sempre facile. Può riportare a galla ricordi dolorosi o fragilità che avremmo preferito lasciare in disparte. Eppure, ignorare ciò che proviamo non significa necessariamente superarlo.

A volte, il primo passo è proprio concedersi il tempo di capire che cosa sta accadendo dentro di noi.

Rscoprire la meraviglia con gli occhi di un bambino

Tra le riflessioni che mi hanno colpita durante la lettura c’è anche l’invito, attraverso il richiamo a Gesù, ad ascoltare il bambino che vive dentro di noi.

È un tema che sento particolarmente vicino, perché mi ha riportata a una figura letteraria che ho sempre amato: il fanciullino di Giovanni Pascoli. L’idea che dentro ciascuno di noi continui a vivere una parte capace di stupirsi, emozionarsi e guardare il mondo con occhi nuovi è qualcosa in cui mi sono sempre riconosciuta.

Crescendo, impariamo a proteggerci, a razionalizzare ciò che proviamo, a rispondere alle aspettative e a cercare spiegazioni per ogni cosa. A volte, però, nel tentativo di diventare adulti, rischiamo di mettere a tacere quella parte spontanea e autentica che ci permetteva di meravigliarci anche davanti alle cose più semplici.

Il fanciullo interiore

Il nostro bambino interiore ha bisogno di essere ascoltato. Ha bisogno di trovare spazio e di poter emergere senza essere continuamente giudicato dalle paure, dalle insicurezze o dalle convinzioni che abbiamo costruito nel tempo.

Non significa rinunciare alla maturità o affrontare la vita con ingenuità. Significa non dimenticare quella parte di noi che sa ancora emozionarsi, che conserva il desiderio di scoprire e che non ha smesso di cercare bellezza nelle piccole cose.

Personalmente, credo che proprio lì possa nascondersi una parte molto vera di ciò che siamo. Una parte che forse, crescendo, abbiamo imparato a proteggere così tanto da finire per ascoltarla sempre meno.

Eppure, quante cose potrebbero apparirci diverse se riuscissimo, ogni tanto, a guardarle con gli occhi di un bambino?

Forse sapremmo accogliere con maggiore gratitudine ciò che abbiamo, lasciarci sorprendere da un dettaglio che prima avremmo ignorato ed emozionarci senza vergogna. Potremmo riscoprire la bellezza delle esperienze più ordinarie e imparare a guardare il mondo con amore, gratitudine e meraviglia.

Guardare il mondo con occhi bambini non significa ignorarne il dolore o le difficoltà. Significa provare a non lasciare che siano soltanto la paura e la disillusione a determinare il nostro sguardo.

Forse crescere non significa abbandonare il bambino che siamo stati, ma imparare a prenderci cura di lui, concedergli spazio e permettergli di continuare a parlarci.

Cuore, mente e corpo: ritrovare un equilibrio

Un altro pensiero che mi ha accompagnata durante la lettura riguarda il legame tra cuore, mente e corpo.

Siamo abituati a pensare a queste dimensioni come a elementi separati, ma fanno tutte parte della nostra esperienza. Ciò che sentiamo, ciò che pensiamo e il modo in cui agiamo possono influenzarsi reciprocamente, contribuendo a determinare come affrontiamo le situazioni quotidiane.

Quando trascuriamo le nostre emozioni o ignoriamo i segnali che ci arrivano, rischiamo di perdere di vista alcuni bisogni importanti. Possiamo continuare a fare ciò che dobbiamo fare senza chiederci se stiamo davvero bene, oppure lasciare che le paure condizionino scelte che vorremmo vivere diversamente.

Ritrovare un equilibrio non significa eliminare ogni insicurezza o raggiungere una condizione di serenità permanente. Significa imparare ad ascoltarsi, riconoscere i propri limiti e prestare maggiore attenzione al rapporto con se stessi.

È una riflessione che considero preziosa perché ci ricorda che il benessere non riguarda soltanto ciò che facciamo, ma anche il modo in cui viviamo quello che ci accade.

La trasformazione personale: perché il cambiamento richiede azione

Tra le riflessioni che mi hanno colpita maggiormente c’è quella legata alla trasformazione personale e all’importanza dell’azione.

Quante volte sappiamo che qualcosa dovrebbe cambiare, ma rimaniamo fermi? Pensiamo, immaginiamo possibilità, analizziamo ciò che ci è successo e ci domandiamo come potremmo comportarci diversamente. Eppure, non sempre riusciamo a trasformare quei pensieri in un movimento concreto.

Alessia Conforti mi ha portata a riflettere proprio sulla distanza che può esistere tra l’intenzione e l’atto.

Pensare al cambiamento è importante, ma non sempre basta. Possiamo desiderare una vita diversa, voler superare un’insicurezza o trovare il coraggio di difendere ciò in cui crediamo, ma è attraverso ciò che facciamo che iniziamo a dare forma a quella possibilità.

Mi ha colpita anche l’immagine del mare, con il suo movimento continuo. Le onde possono rappresentare le diverse rappresentazioni mentali che possiamo avere di un’azione: modi differenti di immaginare, interpretare e anticipare ciò che potremmo fare.

Il mare, però, non è soltanto un’immagine nella nostra mente. È movimento, trasformazione continua, qualcosa che accade.

Possiamo immaginare moltissime possibilità, ma è quando iniziamo a muoverci che il cambiamento smette di essere soltanto un pensiero e comincia a diventare esperienza.

Questo non significa agire senza riflettere o pretendere di risolvere tutto con la forza di volontà. Significa comprendere che la consapevolezza può indicarci una direzione, mentre le nostre azioni ci permettono di percorrerla, un passo alla volta.

In fondo, trasformarsi significa anche accettare che non saremo sempre le stesse persone. Possiamo imparare dalle esperienze, rivedere le nostre convinzioni e trovare il coraggio di compiere gesti che un tempo ci sembravano impossibili.

Prendersi cura di sé comincia dalle piccole cose

C’è un altro aspetto su cui Kairós di Alessia Conforti mi ha portata a riflettere: l’importanza di prenderci cura di noi stessi, senza aspettare che tutto il resto sia finalmente al proprio posto.

Nella quotidianità, tra responsabilità, impegni e preoccupazioni, è facile mettere i nostri bisogni in secondo piano. Ci diciamo che ci dedicheremo del tempo quando avremo terminato tutto ciò che dobbiamo fare, quando saremo meno stanchi o quando le difficoltà saranno passate.

Ma quante volte quel momento continua a essere rimandato?

Prendersi cura di sé non significa necessariamente compiere gesti straordinari o cambiare radicalmente la propria vita. A volte significa concedersi una pausa, ascoltare le proprie emozioni, rispettare un limite o dedicare attenzione a qualcosa che ci fa stare bene.

Può significare anche fermarsi qualche minuto e chiedersi di cosa abbiamo bisogno, invece di continuare ad andare avanti automaticamente.

Sono piccoli gesti, ma possono aiutarci a costruire un rapporto più attento con noi stessi. Non cancellano il dolore e non risolvono ogni difficoltà, ma ci ricordano che il nostro benessere merita spazio nella vita di tutti i giorni.

La cura personale non dovrebbe essere un premio da concedersi soltanto dopo aver soddisfatto ogni aspettativa. Dovrebbe essere una parte del modo in cui impariamo ad abitare la nostra quotidianità.

Riconoscere le nostre emozioni, comprendere le nostre reazioni e rispettare i nostri limiti può aiutarci anche a incontrare gli altri con maggiore consapevolezza. Non dobbiamo essere perfetti per costruire relazioni autentiche: possiamo imparare, metterci in discussione e continuare a crescere.

La mia recensione di Kairós di Alessia Conforti

La mia esperienza con Kairós di Alessia Conforti è stata soprattutto un’occasione per fermarmi e guardare dentro di me.

Durante la lettura sono riaffiorati ricordi, immagini del passato e domande sul dolore e sulle mie insicurezze. Ho riflettuto sul modo in cui queste possono influenzare la vita privata, sull’importanza di indagare nelle emozioni e sulla necessità di ritrovare un equilibrio tra cuore, mente e corpo.

Ma soprattutto, alcune parole mi hanno ricordato che il dolore non deve necessariamente rimanere soltanto una ferita. Può diventare racconto, consapevolezza e, talvolta, una forza capace di spingerci a lottare per ciò in cui crediamo.

Mi sono ritrovata anche nella riflessione sul fanciullo interiore: quella parte autentica che merita di essere ascoltata e che ci permette di guardare il mondo con amore, gratitudine e meraviglia, senza perdere la capacità di emozionarci davanti alle piccole cose.

È un pensiero che sento vicino alla mia esperienza personale. Non perché la sofferenza abbia sempre una spiegazione, ma perché credo che possiamo cercare, ciascuno con i propri tempi e le proprie possibilità, un modo per trasformare ciò che abbiamo vissuto in qualcosa che ci aiuti a proseguire il cammino.

Per me, il valore di un libro si misura anche da quello che resta quando lo chiudiamo. A volte rimane una frase; altre volte, una domanda che continua a tornare. Altre ancora, la consapevolezza che ci sia qualcosa dentro di noi che merita di essere ascoltato.

Un libro che lascia spazio alle domande

Kairós mi ha lasciato proprio questo: il desiderio di prestare maggiore attenzione alle mie emozioni, di non sottovalutare le piccole cose e di ricordarmi che il cambiamento non si realizza soltanto attraverso ciò che immaginiamo, ma anche attraverso ciò che scegliamo di fare.

Perché possiamo trascorrere molto tempo a pensare alla persona che vorremmo diventare, ma è nel movimento, nelle decisioni quotidiane e nei piccoli gesti che iniziamo a costruire quella trasformazione.

Forse non possiamo scegliere tutto ciò che ci accade, né cancellare ciò che abbiamo vissuto. Possiamo però imparare ad ascoltarci, riconoscere le nostre fragilità e ritrovare quella parte autentica di noi che, nonostante tutto, continua a desiderare, a credere e a meravigliarsi.

E forse è proprio da qui che possiamo ricominciare: ascoltando ciò che sentiamo, custodendo il nostro fanciullo interiore e trovando il coraggio di muovere il primo passo verso la persona che desideriamo diventare.