La Fase di Michael Raduga: tecniche per fare viaggi astrali e obe

La Fase di Michael Raduga è una guida pratica che insegna come entrare nei sogni lucidi e vivere esperienze extracorporee. Con un approccio scientifico e tecniche collaudate, Raduga rende accessibile un mondo di possibilità per chiunque voglia scoprire questi aspetti.

Sogni lucidi, viaggi astrali, esperienze fuori dal corpo: concetti affascinanti e misteriosi, ma come si possono raggiungere? La Fase di Michael Raduga propone un approccio scientifico e pratico per vivere queste esperienze straordinarie in pochi giorni, grazie a tecniche semplici e alla portata di tutti. In questo articolo vi parlerò del libro di Michael Raduga (scaricabile gratuitamente), delle sue ricerche scientifiche e della maschera per il sonno che sta mettendo a punto per facilitare sogni lucidi e esperienze nella fase.

La Fase

La Fase di Michael Raduga si presenta come un manuale pratico dedicato all’esplorazione del fenomeno dei sogni lucidi e delle esperienze extracorporee o viaggi astrali, un argomento che da sempre affascina e intriga ricercatori, spiritualisti e curiosi del mondo dell’inconscio. Pubblicato nella sua versione aggiornata, il libro si distingue per il suo approccio pragmatico e scientifico, discostandosi dalle teorie più mistiche e spirituali che spesso circondano il tema.

Michael Raduga

L’autore, Michael Raduga, è il fondatore del Phase Research Center, e il suo lavoro si basa su anni di ricerca sperimentale. Nel corso della sua carriera, Raduga ha studiato e sperimentato su migliaia di persone per comprendere come sia possibile entrare in quella che lui chiama “fase”, un termine che usa per riferirsi a vari stati di coscienza alterata, tra cui la proiezione astrale, il sogno lucido e le esperienze fuori dal corpo (OBE, Out of Body Experience). Raduga cerca di dare una visione materialista e razionale di questi fenomeni, spogliandoli di qualsiasi connotazione esoterica o soprannaturale, concentrandosi unicamente sugli aspetti pratici e sugli effetti che essi possono avere nella vita quotidiana.

Viaggi astrali o esperienze fuori dal corpo

L’obiettivo principale del libro è fornire a chiunque, anche a coloro senza esperienza, gli strumenti necessari per accedere alla fase in breve tempo. Raduga sostiene che non sia necessario dedicare anni di pratica o seguire percorsi complessi per entrare in questi stati di coscienza. Con le tecniche presentate nel libro, promette che chiunque può sperimentare una fase in uno o due giorni, se eseguite correttamente.Il libro è suddiviso in tre sezioni principali. Nella prima parte, Raduga spiega cosa sia la fase e perché sia una delle esperienze più potenti e affascinanti che una persona possa vivere. Nella seconda parte, si focalizza sulle tecniche concrete per entrare in questa fase, dando istruzioni dettagliate e accessibili. Infine, nella terza parte, il libro funge da enciclopedia pratica per chi vuole continuare a esplorare la fase e utilizzarla in modo costruttivo per vari scopi, come viaggiare nel tempo, interagire con persone decedute, migliorare il proprio benessere fisico e mentale, o semplicemente per esplorare nuovi confini della propria coscienza.

La Fase

Il libro La Fase di Michael Raduga è suddiviso in tre parti principali, ciascuna delle quali offre una visione approfondita e pratica del fenomeno della fase, dalle basi teoriche alle tecniche più avanzate. La suddivisione del testo permette un approccio progressivo che guida il lettore passo dopo passo attraverso la comprensione e l’esperienza della fase.

Parte I: Che cos’è la Fase?

Nella prima sezione, Raduga introduce il concetto di fase, spiegando che si tratta di un fenomeno che abbraccia vari stati di coscienza alterata, tra cui il sogno lucido, la proiezione astrale e le esperienze extracorporee (OBE). L’autore utilizza il termine “fase” per indicare l’insieme di queste esperienze, poiché nella pratica non vi è una vera differenza tra di esse. Raduga adotta un approccio scientifico e materialista, mettendo da parte spiegazioni mistiche e soprannaturali. Egli afferma che questi stati possono essere raggiunti attraverso tecniche specifiche e che hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana, permettendo a chi li sperimenta di vivere una “doppia vita”, una nel mondo fisico e una nella fase.

Raduga traccia anche un collegamento tra la fase e fenomeni riportati in testi religiosi e antichi, come esperienze di pre-morte, paralisi del sonno e rapimenti alieni. Tuttavia, ribadisce che il suo approccio è pragmatico, basato su anni di ricerca sperimentale. La fase non è un fenomeno raro o riservato a pochi eletti, ma qualcosa che può essere sperimentato da chiunque con le giuste tecniche.

Parte II: Come entrare nella fase oggi stesso

La seconda parte del libro è estremamente pratica e dettagliata. Qui Raduga descrive varie tecniche per entrare nella fase, con un’enfasi particolare sui metodi “indiretti”, che sono considerati i più semplici ed efficaci per i principianti. Queste tecniche vengono eseguite al risveglio, quando il cervello è naturalmente vicino allo stato di fase. La chiave del successo, secondo Raduga, è la ripetizione e la costanza. Egli fornisce una guida passo dopo passo per eseguire queste tecniche, incluse la rotazione, l’osservazione di immagini e la visualizzazione della mano. L’autore assicura che la maggior parte delle persone può entrare nella fase dopo soli 1-3 giorni di tentativi, a patto che le tecniche vengano seguite rigorosamente.

Parte III: Enciclopedia pratica del praticante della fase

La terza sezione funge da guida avanzata per chi ha già avuto le prime esperienze di fase e desidera approfondire la pratica. Raduga ci illustra le numerose applicazioni pratiche della fase, come volare, viaggiare nel tempo, incontrare persone amate, esplorare nuovi mondi o ottenere informazioni utili. Inoltre, sottolinea l’importanza di avere un piano d’azione chiaro prima di entrare nella fase, così da ottimizzare l’esperienza e massimizzare i benefici.

Analisi critica

Uno dei punti di forza principali di La Fase di Michael Raduga è il suo approccio estremamente pratico e accessibile. Raduga riesce a tradurre un argomento complesso come il sogno lucido e le esperienze extracorporee in un linguaggio semplice, rendendolo comprensibile anche ai lettori meno esperti. Il suo stile diretto e chiaro evita termini oscuri e difficili, puntando tutto sull’applicabilità immediata delle tecniche descritte. L’autore promette che, con la giusta costanza e attenzione ai dettagli, chiunque può sperimentare la fase in tempi relativamente brevi, spesso in meno di una settimana. Questa prospettiva è molto incoraggiante per chi si avvicina al tema per la prima volta, perché elimina la percezione che tali esperienze siano riservate solo a poche persone dotate di abilità innate o a chi si dedica alla meditazione per anni.

Inoltre, un altro punto di forza del libro è la sua solida base di ricerca sperimentale. Raduga non si limita a esporre le tecniche, ma fornisce un contesto dettagliato, spiegando come tali metodi siano stati perfezionati attraverso anni di esperimenti condotti presso il Phase Research Center. Questo approccio, altamente sistematico, offre al lettore una certa sicurezza nell’affidabilità delle tecniche proposte.

Tuttavia, uno degli aspetti più critici del libro riguarda l’esclusione degli elementi spirituali. L’obiettivo di Raduga è chiaramente quello di adottare un approccio scientifico e materialista alla fase, eliminando ogni riferimento a teorie esoteriche o religiose. Da un lato, questo è un approccio che può attrarre chi cerca una visione razionale e pratica del fenomeno. Dall’altro, però, risulta limitante, perché non prende in considerazione gli aspetti spirituali che, tradizionalmente, sono stati associati ai sogni lucidi e alle esperienze extracorporee.

La proiezione astrale, ad esempio, è spesso vista come un’esperienza profondamente spirituale, legata alla crescita interiore o al viaggio dell’anima. Nel tentativo di rendere il fenomeno più accessibile e laico, Raduga finisce per ignorare questi aspetti, che potrebbero essere fondamentali per molti lettori interessati al lato spirituale della pratica. Questo approccio riduce l’opportunità di una riflessione più ampia e olistica sul potenziale trasformativo di queste esperienze, che potrebbero essere vissute anche come momenti di connessione profonda con il sé o con l’universo.

Comparazione con altri autori e altre opere

Per comprendere meglio la posizione di La Fase di Michael Raduga nel panorama delle opere dedicate ai sogni lucidi e alle esperienze extracorporee (OBE), è utile confrontarlo con autori chiave come Stephen LaBerge, Robert Monroe, Bruce Moen e William Buhlman, ciascuno dei quali ha offerto un contributo significativo a questo campo di studio.

Stephen LaBerge

Un punto di partenza utile per la comparazione è il lavoro di Stephen LaBerge, pioniere nel campo dei sogni lucidi. Come Raduga, LaBerge adotta un approccio scientifico e basato su dati sperimentali, avendo condotto ricerche presso la Stanford University e fondando il Lucidity Institute. Entrambi cercano di offrire tecniche pratiche e verificabili, ma mentre LaBerge si concentra principalmente sui sogni lucidi e sugli stati di coscienza alterati durante il sonno REM, Raduga amplia il campo includendo anche la proiezione astrale e le esperienze extracorporee, utilizzando il termine “fase” per raggruppare questi fenomeni. La differenza principale è che Raduga presenta un sistema più inclusivo e meno focalizzato unicamente sul sogno lucido.

Robert Monroe

Il confronto con Robert Monroe, uno dei padri fondatori dello studio delle OBE, è particolarmente interessante. Monroe, noto per il suo libro Journeys Out of the Body, offre un approccio strutturato, basato sulle sue esperienze personali e su un sistema di conoscenza del sé attraverso viaggi astrali. Sebbene Monroe, come Raduga, proponga tecniche e metodi pratici per entrare in stati extracorporei, egli pone maggiore enfasi sugli aspetti spirituali e trascendentali dell’esperienza. Inoltre, Monroe ha sviluppato strumenti come la tecnologia Hemi-Sync, progettata per aiutare le persone a raggiungere e mantenere questi stati di coscienza alterata. Raduga, invece, sta sviluppando una maschera per il sonno che riconosce i momenti in cui si è i fase REM e si sta sognando per suggerire al sognatore di applicare le tecniche per entrare nella fase.

Bruce Moen

Bruce Moen, allievo di Monroe, si spinge ancora oltre nel campo della proiezione astrale, con un forte accento sulla connessione con il mondo spirituale e con i defunti. Moen, a differenza di Raduga, abbraccia completamente la dimensione spirituale dell’esperienza extracorporea, raccontando viaggi attraverso i vari livelli dell’esistenza con l’obiettivo di esplorare l’aldilà. Raduga, invece, non definisce queste esperienze come spirituali probabilmente per non screditarle da un punto di vista scientifico.

William Buhlman

Infine, William Buhlman, autore di Avventure fuori dal corpo, propone una visione che combina elementi spirituali e pratici, ma che risulta più simile a quella di Monroe e Moen rispetto a quella di Raduga. Buhlman descrive la proiezione astrale come uno strumento di crescita spirituale e personale. Raduga sembra arrivare agli stessi scopi ma attraverso percorsi completamente diversi. In una delle sue ricerche scientifiche, Raduga dimostra che il dolore provocato durante il sogno lucido rimane anche quando ci si sveglia. Questo vuol dire che il dolore è una sensazione provocata dalla nostra mente e non dal corpo. A partire da questa ricerca si potrebbe provare a dimostrare che potrebbe essere possibile curarsi, rimuovendo il dolore nella fase per non percepirlo più da svegli. (Achieving Pain During Lucid Dreaming and Transferring It Into Wakefulness, Dreaming, 2020).

Le ricerche scientifiche di Michael Raduga

Un’altra importante ricerca scientifica condotta da Michael Raduga è servita a dimostrare la possibilità di comunicare con persone che sono all’interno di sogni lucidi. Attraverso l’elettromiografia di superficie facciale e il linguaggio Remmyo, che è formato dalla combinazione di sei lettere e si basa sul movimento dei muscoli facciali, quattro partecipanti sono riusciti a comunicare alcune parole o frasi dallo stato di fase. Questo studio dimostra la possibilità di tradurre in suoni e parole le conversazioni nello stato di fase. Altri studi applicano la stessa tecnologia alla traduzione di musica ascoltata nei sogni. (Unmuting lucid dreams: Speech decoding and vocalization in real time. Psychology of Consciousness, 2023). Ecco una lista aggiornata delle pubblicazioni scientifiche di Michael Raduga.

La Fase

La Fase di Michael Raduga rappresenta un manuale pratico estremamente utile per chi desidera conoscere il mondo dei sogni lucidi, delle esperienze extracorporee e della proiezione astrale. Uno degli aspetti più importanti del libro è la capacità dell’autore di rendere accessibili fenomeni che, tradizionalmente, sono stati considerati difficili da raggiungere o riservati a pochi individui con particolari talenti. Raduga smonta questa credenza, proponendo un approccio scientifico e metodico che permette a chiunque, seguendo le tecniche giuste, di entrare nella fase nel giro di pochi giorni. La chiarezza delle istruzioni, la loro semplicità e la garanzia di risultati rapidi fanno di questo libro uno strumento prezioso per esploratori della mente e dell’inconscio, indipendentemente dal loro livello di esperienza.

Il valore del libro risiede soprattutto nella sua natura pratica e immediata. Raduga non si perde in spiegazioni teoriche o filosofiche complesse, ma si concentra su ciò che funziona nella pratica. Le tecniche descritte nel libro sono il risultato di anni di esperimenti condotti su migliaia di persone, garantendo una base di applicabilità concreta e verificabile. Questo rende La Fase particolarmente adatto a chi desidera ottenere risultati tangibili e concreti senza dover dedicare anni di pratica o studio.

Raccomando il libro a chiunque sia interessato a sogni lucidi e viaggi astrali. È una guida ideale per chi è curioso di scoprire di più sul potenziale della mente e del corpo, senza dover necessariamente abbracciare spiegazioni spirituali o esoteriche. La Fase è perfetto per coloro che preferiscono un approccio laico e scientifico alle esperienze fuori dal corpo. Anche chi ha già familiarità con queste pratiche troverà nel libro di Raduga una prospettiva interessante e nuove tecniche per rafforzare e intensificare le proprie esperienze.

La Fase si può acquistare sui portali di vendita di libri oppure scaricare gratuitamente dal sito Oobe.it iscrivendosi alla newsletter.