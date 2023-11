“La Legge di Attrazione per Principianti”: la guida di Ivan Nossa

Ne “La Legge di Attrazione per principianti” di Ivan Nossa si parla di un argomento molto interessante, facendo in modo che anche i neofiti possano comprendere le caratteristiche basilari e i corretti metodi di applicazione di questa legge universale.



L’autore si occupa da anni di tematiche legate alla crescita personale; ha pubblicato diversi saggi e manuali ed è attivo nel divulgare consapevolezza e nell’insegnare a migliorare la propria esistenza, in quella che è diventata una vera e propria missione di vita – «Vorrei fare un viaggio con te e condividere le conoscenze che ho maturato negli ultimi anni grazie a studio, letture, esperienze dirette […] Prima di partire è importante che tu sappia che la Legge di Attrazione non è la risposta a tutte le tue domande o la soluzione a tutti i tuoi problemi, ma uno strumento che ti può essere di aiuto. Non è una “bacchetta magica” ma un nuovo modo di guardare e affrontare la vita». Ivan Nossa ci invita quindi in questo cammino il cui obiettivo è la crescita interiore e l’acquisizione di responsabilità su quanto potere possiamo avere dentro di noi, aiutandoci a utilizzare al meglio i nostri talenti.



La Legge di Attrazione riesce a trasformare la realtà ma per farlo dobbiamo prima cambiare noi stessi – «La Legge di Attrazione suggerisce un percorso con il quale puoi cambiare la tua vita attraverso le azioni e non solo coi pensieri. Il pensiero è l’inizio, l’azione ne aiuterà la manifestazione. “In che modo?”, ti starai chiedendo. È semplice. Trasformando la tua mentalità, cioè il tuo modo di pensare fino a modellare la tua mente per concentrarti su ciò che vuoi, piuttosto che su ciò che non hai, così facendo arriverai a vedere e percepire la realtà in modo diverso. Ogni pensiero correttamente direzionato ti porterà più vicino al tuo obiettivo».



L’autore ci spinge quindi ad analizzare le nostre modalità di approccio all’esistenza, perché spesso siamo condizionati negativamente da delle credenze limitanti che bloccano il nostro viaggio di evoluzione su un binario morto; nell’opera si offrono soluzioni per pulire dalla nostra mente tali credenze, in modo che si possa davvero attrarre nella vita ciò che più desideriamo.



Il focus della Legge di Attrazione, infatti, è che i limiti sono dentro di noi e non nella realtà; imparando a pensare e ad agire con impulsi positivi, e considerando che tutto è energia, compresi noi stessi, se vibriamo con frequenze positive non possiamo che attirare eventi o persone che hanno le medesime vibrazioni.







Contatti

www.ivannossa.com

https://www.instagram.com/ivannossa.autore/?hl=en







Lascia questo campo vuoto Se hai apprezzato questo articolo Iscriviti Adesso Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere un aggiornamento mensile sugli ultimi articoli e approfondimenti. Indirizzo email * Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.