La magia del calcio nella Torino degli anni ’60

Sì, è uno di quei rari libri che si leggono in un attimo e lasciano un segno.

E’ un libro autobiografico ma non solo.

La vita di un ragazzo che con i suoi amici giocano a pallone, e non solo, in una Torino che si sta riempiendo di palazzoni FIAT.

Sono gli inizi degli anni 60, l’inizio della fine di una città che ha un solo verbo “lavorare” e farlo con gioia.

Una città dove solo chi ha un pedigree è accettato.

I ragazzi giocano e si divertono e le descrizioni dei personaggi sono reali, possono essere quelle dei miei compagni con i quali facevamo gli stessi giochi e abbiamo avuto chi più e chi meno gli stessi percorsi di ideali politici.

Una sola differenza, nessuno di noi è mai diventato un professionista come l’autore.

Le sue traversie, dalle giovanili della Juventus all’Alessandria, fanno parte di un vissuto di tante altri giocatori.

Già questo ne farebbe un bel libro che racconta uno spaccato di storia di una città e del calcio, ma l’autore stupisce perché va oltre, non banalizza niente anzi.

Ad iniziare dalle mini biografie dei Savoia e dei Padri della Patria attraverso anche le statue che ci sono a Torino con il mese nel quale sono state inaugurate. Il mese segnala quella scala gerarchica con pedegree spesso cialtrone.

Poi i commenti su alcuni personaggi del calcio.

I commenti su Maradona, Pelè, Sacchi li sottoscrivo tutti e meglio non si poteva scrivere.

Qui i miei complimenti sono doverosi.

Ma il meglio è quando fa la distinzione tra giocare a pallone e giocare a calcio e questo lo porta al paragone tra Pelè e Maradona e all’aspetto tecnico di un gioco che da verticale si è trasformato in orizzontale, un rugby giocato con i piedi.

E’ tutto un altro sport.

In questo libro si ritorna giovani ma senza piangersi addosso, c’è storia, di Torino e dei Savoia che non volevano l’unità d’Italia, di personaggi mitici e personaggi smitizzati del calcio e a mio parere una grande voglia di non arrendersi mai.

Ora leggerò gli altri titoli pubblicati dall’autore, che ringrazio.

Claudio Mazzolani

Nb.: per la parte tecnica del calcio viene a fagiolo leggerlo ora per capire come si gioca in questi campionati europei o per non guardali affatto.