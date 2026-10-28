

“Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace”

– Pasolini –





Biografia Giovanni Fara



Giovanni Fara è nato a Sassari nel 1975 ed è un editore e attivista impegnato nel panorama culturale e politico della Sardegna. Ha fondato Catartica Edizioni e ha collaborato con diverse testate giornalistiche, occupandosi di identità culturale, politica e difesa del territorio.

È protagonista di mobilitazioni ambientaliste e anticoloniali ed è coautore del saggio “Dare finalmente all’abbandono un movimento e un’anima” pubblicato da Catartica Edizioni nel 2021. Ha ideato il Festival Letterario Sas Puntas e premi come CONTOS, Urban Jungle e Tene Tene. Fondatore del blog e dell’associazione indielibri, sostiene il dibattito culturale e le espressioni artistiche fuori dagli schemi convenzionali. Ha fatto parte dell’esecutivo dell’AES, l’Associazione Editori Sardi. Il suo lavoro si concentra sulla valorizzazione dell’identità locale e della cultura indipendente, con una costante riflessione su società, ambiente e libertà civili.





Organizzazione del testo



Il libro curato da Giovanni Fara e edito da Catartica Edizioni si intitola “I quattro musicanti di Brema -Dai Fratelli Grimm ad Antonio Gramsci” e presenta una struttura suddivisa in cinque parti, introdotta da una prefazione e da un’introduzione. L’opera esplora il celebre racconto attraverso una prospettiva culturale, linguistica e sociale.

L’indice si articola nel modo seguente:

• Prefazione e Introduzione: I testi di apertura curati rispettivamente da Claudia Desogus e Giovanni Fara.

• Prima Parte: Gramsci e i quattro musicanti di Brema, che comprende la traduzione della fiaba nella lingua sarda con il testo Sos battor sonadores de Brema.

• Seconda Parte: Lettere dal carcere, dedicata al pensiero di Antonio Gramsci sulle lingue come chiave di lettura della civiltà e alla sua biografia.

• Terza Parte: La prima traduzione italiana dei Grimm, incentrata sulla versione della fiaba curata da Fanny Vanzi Mussini alla fine dell’Ottocento e sulla sua biografia.

• Quarta Parte: Die Bremer Stadtmusikanten, che offre la versione originale in tedesco della fiaba insieme alla biografia dei fratelli Grimm.

Quinta Parte: Vieni con me, che ospita il racconto omonimo di Giovanni Fara, una rilettura moderna della fiaba calata tra le difficoltà, la precarietà e le lotte dei giovani di oggi.





​Il potere della riscrittura e la vitalità del mito popolare

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La rilettura contemporanea dei classici della letteratura per l’infanzia rappresenta un fenomeno di straordinario valore culturale e sociale. Le fiabe tradizionali racchiudono infatti nuclei tematici universali capaci di attraversare le epoche e di parlarci con forza immutata, affrontando questioni fondamentali legate all’esistenza umana, alla giustizia e alla libertà. Negli ultimi anni assistiamo a un vero e proprio rinnovato interesse verso la trasformazione di questi racconti, spesso riscritti e reinterpretati per offrire chiavi di lettura inedite sulla nostra realtà politica e sociale.

​In questo fertile solco si colloca l’ambizioso lavoro curato da Giovanni Fara per la casa editrice Catartica Edizioni, inserito all’interno della collana Ziggurat e intitolato I Quattro Musicanti di Brema. L’opera raccoglie e rilancia una delle storie più celebri raccolte dai Fratelli Grimm, ponendola in dialogo diretto e profondo con l’opera, le traduzioni carcerarie e l’intero pensiero teorico di Antonio Gramsci. Questa fiaba occupa una posizione del tutto singolare nel panorama letterario mondiale, poiché si colloca in quella zona grigia e feconda tra la favola morale e la fiaba di magia, scegliendo come unici protagonisti degli animali anziché esseri umani o figure fantastiche tradizionali.

​L’operazione editoriale non si limita a riproporre una semplice narrazione per ragazzi o un classico esercizio di memoria storica. Il testo costruisce un vero cantiere di riflessione pedagogica, etica e politica, dimostrando l’estrema flessibilità, la duttilità e la potenza espressiva del genere fiabesco quando incontra il pensiero critico e la volontà di trasformazione sociale.





​Tra le mura del carcere: la traduzione come gesto di resistenza e di libertà



Durante la drammatica e dolorosa esperienza della prigionia fascista nel carcere di Turi e nei vari periodi di detenzione,Antonio Gramsci trova nella lettura e nella traduzione delle fiabe dei Fratelli Grimm un fondamentale strumento di sopravvivenza intellettuale e morale. Tra i ventiquattro racconti tradotti dal pensatore sardo per i figli Delio e Giuliano figurano proprio I quattro musicanti di Brema. Si tratta di una scelta che rivela una forte affinità simbolica, anche se Gramsci non ne spiega mai il motivo specifico nelle sue lettere o nei suoi scritti. Dalla corrispondenza con i familiari emergono dettagli toccanti su questo continuo lavoro di studio e lettura. Già nel maggio del 1927, Gramsci scrive alla cognata Tania Schucht di leggere le storie dei Grimm in edizioni elementarissime. Poi, tra il 1929 e il 1931, porta avanti la traduzione dal tedesco sia come esercizio di lingua, sia per riannodare i fili con i ricordi dell’infanzia, confidando infine alla moglie Giulia Schucht, nel gennaio del 1932, il senso profondo di quel lavoro. Tradurre rappresenta per il detenuto politico un’occasione fondamentale per superare le barriere fisiche della cella e mantenere viva l’elaborazione intellettuale. Il lavoro di traduzione non costituisce un semplice passatempo. Gramsci sviluppa infatti una concezione molto moderna del tradurre, inteso non come meccanica sovrapposizione di parole o sterile esercizio grammaticale, ma come vero e proprio atto culturale e politico. Il traduttore agisce come un tramite tra due civiltà distinte, capace di veicolare concetti e valori sociali da una cultura all’altra senza smarrire il senso profondo del testo originale. Le traduzioni gramsciane assumono così un valore pedagogico, finalizzato alla crescita intellettuale e all’emancipazione culturale.







I musicanti di Brema

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La vicenda dei quattro animali emarginati dei Fratelli Grimm offre un’immediata e potentissima metafora delle dinamiche di potere e delle ingiustizie materiali che regolano le società umane. Un asino stremato da anni di massacrante lavoro, un cane rachitico non più adatto alla caccia, un gatto invecchiato e quasi cieco e un gallo destinato al macello fuggono dai rispettivi proprietari per evitare una morte certa e ingiusta. I padroni li considerano ormai bocche inutili da sfamare e scarti privi di valore economico, dopo averne sfruttato le forze fino all’esaurimento senza dimostrare la minima compassione.

Questi animali incarnano perfettamente la condizione degli ultimi, degli sfruttati, dei precari e dei lavoratori messi ai margini da un sistema produttivo spietato che privilegia unicamente il profitto individuale a scapito della dignità umana. Rifiutando con determinazione un destino apparentemente ineluttabile, i quattro protagonisti decidono di unire le proprie fragilità e di mettersi in cammino verso la città di Brema per iniziare una nuova vita e fare musica insieme. Il viaggio attraverso la natura nasconde insidie e difficoltà, finché nel buio pesto della foresta gli animali scorgono un lumicino lontano. Quel punto luminoso, che guida i loro passi stanchi verso una casa occupata da briganti, rappresenta una metafora universale della speranza, simboleggiando la ricerca di un riscatto, il desiderio di giustizia e la promessa di un futuro migliore. La conquista della casa rappresenta il momento culminante e simbolico dell’intera narrazione. Salendo l’uno sulle spalle dell’altro per apparire giganteschi e terrorizzanti, gli animali intonano il proprio originale concerto, spaventando i briganti e mettendoli definitivamente in fuga. In questa scena epica si condensa il principio cardine della solidarietà e dell’unione tra i più deboli. L’ingegno, l’azione condivisa e la cooperazione collettiva costituiscono gli unici strumenti reali capaci di sconfiggere la prevaricazione, l’arroganza dei potenti e l’ingiustizia sociale. I briganti messi in fuga incarnano gli oppressori che prosperano sulle spalle dei più deboli e difendono con la forza i propri privilegi accumulati, mentre la raffigurazione visiva dei briganti come benestanti in abiti di lusso e degli animali come lavoratori dignitosi in tuta da lavoro conferma questo forte parallelo. ​I quattro protagonisti non raggiungeranno mai la città di Brema, eppure trovano nella casa riconquistata nella foresta un reale nuovo inizio e un rifugio sicuro. Essi diventano veri musicanti nell’anima, poiché hanno saputo unire le forze e hanno creato la “loro musica”, trasformando la solidarietà e l’azione comune nella colonna sonora della propria liberazione.

​Un viaggio linguistico tra sardo, italiano e tedesco

​Il volume curato da Giovanni Fara si distingue per un ricco e articolato percorso linguistico e filologico che arricchisce enormemente la lettura e la comprensione del testo. L’opera accoglie la versione originale in lingua tedesca pubblicata dai Fratelli Grimm nel 1812 con il titolo Die Bremer Stadtmusikanten, affiancata dalla prima celebre traduzione italiana del 1897 realizzata da Fanny Vanzi Mussini per l’editore Hoepli. A queste due fondamentali edizioni storiche si aggiungono la traduzione italiana condotta da Antonio Gramsci durante la prigionia e la preziosa versione in lingua sarda.

​Questo articolato itinerario valorizza un elemento centrale e modernissimo del pensiero gramsciano relativo al ruolo della lingua madre, al bilinguismo e alla difesa dell’identità culturale. Gramsci sosteneva infatti con grande fermezza l’importanza dell’educazione bilingue fin dalla prima infanzia. In una celebre e accorata lettera del marzo 1927 indirizzata alla sorella Teresina, il pensatore sottolinea la necessità di lasciare che i bambini parlino liberamente il sardo accanto all’italiano, considerando la lingua sarda un vero patrimonio identitario e uno strumento indispensabile per sviluppare il pensiero critico, la fantasia e l’apertura mentale verso altri idiomi.

​Il recupero del sardo all’interno dell’opera testimonia come la fiaba possa trasformarsi in un veicolo di connessione culturale e identitaria tra diverse generazioni. La traduzione della storia dimostra che ogni lingua possiede la dignità e la forza necessarie per esprimere concetti complessi e per trasmettere messaggi di emancipazione sociale universale.





​Dalla rassegnazione al riscatto: l’attualizzazione de “I musicanti di Brema”con “Vieni con me” di Giovanni Fara



​Le riflessioni proposte nel libro di Giovanni Fara, arricchite dall’introduzione critica di Claudia Desogus, evidenziano la bruciante attualità di questa antica narrazione popolare. Nel mondo contemporaneo, caratterizzato da un’estrema flessibilità lavorativa, da precarietà diffusa e da forme striscianti di esclusione sociale, la favola dei quattro animali parla direttamente ai lavoratori licenziati, ai giovani senza prospettive, ai migranti e a tutti coloro che vengono spinti ai margini di una società guidata unicamente dalle logiche del profitto.

​Nelle battute finali del testo curato da Fara emerge con vigore la necessità etica di “attraversare la foresta”, affrontando i pericoli e le incertezze del presente con coraggio e determinazione. Nei momenti in cui le ingiustizie appaiono insormontabili e tutto sembra immutabile, le persone rischiano di cadere vittime dello scoraggiamento e della rassegnazione passeggera. Proprio come accade agli animali della fiaba originale, occorre invece trasformare quella rassegnazione iniziale in un potente stimolo per il riscatto collettivo e per la riconquista dei propri diritti fondamentali. Diventa indispensabile lottare con tenacia per i propri sogni, per la propria dignità e per la propria vita.

​A dimostrazione concreta di come la struttura fiabesca possa interpretare e decodificare la contemporaneità, Giovanni Fara inserisce nell’ultima parte del volume un suo racconto originale intitolato “Vieni con me”. Questa narrazione rappresenta una vera e propria fiaba moderna dei quattro musicanti di Brema, ideata per attualizzare la vicenda ed evidenziare le dinamiche di sfruttamento, precarietà e prevaricazione tipiche del nostro tempo. Attraverso questa riscrittura moderna, il curatore dimostra che il messaggio della fiaba non appartiene a un passato polveroso, ma costituisce una mappa operativa per comprendere e trasformare il presente.

​L’esperienza dei musicanti di Brema ci dimostra che la somma delle singole fragilità umane può dare origine a una forza inarrestabile. L’unione degli sforzi consente di sovvertire i rapporti di forza stabiliti, abbattere l’isolamento e costruire un futuro migliore basato sulla solidarietà e sulla cooperazione. La lettura politica di ispirazione gramsciana trasforma così il classico dei Grimm in una guida preziosa per il nostro tempo, ricordandoci che il futuro non è mai ineluttabile e che la cultura rappresenta l’arma più potente per conquistarne la vera libertà.







Biografie di Antonio Gramsci e Fanny Vanzi Mussini



Biografia di Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (Ales, Cagliari 1891 – Roma 1937) è stato un politico, filosofo, giornalista e critico letterario. Quarto di sette figli, cresce in una famiglia dalle ristrettezze economiche aggravate dalle vicende giudiziarie del padre, condannato nel 1900 per reati amministrativi. Nonostante la salute cagionevole e la miseria, nel 1905 si iscrive al liceo-ginnasio di Santu Lussurgiu e nel 1908 si trasferisce al liceo Dettori di Cagliari. In questo ambiente vivace inizia la sua formazione politica e culturale, influenzata dalla stampa socialista inviatagli dal fratello Gennaro.

Nel 1911, grazie a una borsa di studio, entra alla Facoltà di Lettere dell’Università di Torino. Qui frequenta la comunità degli immigrati sardi e sviluppa un interesse per la glottologia e la lingua sarda. Nel 1917 diventa segretario della federazione locale del Partito Socialista e collabora con testate come Il grido del popolo e L’Avanti!, lavorando soprattutto come critico teatrale. Successivamente abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla militanza rivoluzionaria, schierandosi con la linea di Lenin.

Nel 1919 fonda il settimanale L’Ordine Nuovo e nel 1921 partecipa a Livorno alla nascita del Partito Comunista d’Italia, entrando nel Comitato centrale. Nel 1922 si reca a Mosca come capo della delegazione italiana al IV Congresso dell’Internazionale. In Russia sposa la violinista Giulia Schucht, dalla quale avrà i figli Delio e Giuliano. Eletto deputato nel 1924, rientra in Italia guidando l’opposizione al fascismo e consolidando la leadership del partito fino al Congresso di Lione del 1926.

Nel 1926, in seguito alle leggi eccezionali fasciste, viene arrestato con gli altri deputati comunisti. Sconta la pena dapprima all’isola di Ustica, poi nei carceri di Civitavecchia e Turi. Durante la prigionia rifiuta di presentare domanda di grazia e si dedica all’elaborazione teorica del marxismo. Muore il 27 aprile 1937 dopo undici anni di carcere, poco dopo aver ottenuto la libertà per la riduzione della pena. Lascia in eredità le sue riflessioni custodite nei quaderni e nelle lettere inviate a familiari e amici.



Biografia di Fanny Vanzi Mussini

Fanny Vanzi Mussini (1852-1914) è stata una poetessa, romanziera, giornalista e traduttrice italiana. Nata a Firenze il 16 novembre 1852 da Cesare Mussini, pittore e professore all’Accademia di Belle Arti, e dalla nobildonna prussiana Elise von Blesson, cresce in un ambiente culturale frequentato da artisti, musicisti e politici.

A diciassette anni sposa Leonetto Vanzi, con il quale ha sette figli. Nel 1905 la famiglia si trasferisce a San Francisco, negli Stati Uniti, dove l’autrice prosegue la sua produzione letteraria e giornalistica. La sua opera narrativa riflette sulle dinamiche dell’universo femminile, analizzando il contrasto tra le aspirazioni personali e le convenzioni sociali del tempo. Tra i suoi romanzi principali si ricordano La storia di Giulietta (1889), la raccolta Zingaresca (1894) e Nata le di Lenina (1899).

In campo giornalistico collabora con testate come La Nazione, Giornale d’Italia e Nuova Antologia, firmando con gli pseudonimi “Lea”, “Il Capitan Fracassa” e “Fanfulla della Domenica”.

Un elemento centrale della sua carriera riguarda l’attività di traduzione. Nel 1897 cura la prima traduzione italiana delle fiabe dei fratelli Grimm, pubblicata con il titolo Cinquanta novelle per i bambini e per le famiglie per la casa editrice Hoepli. Tale volume contribuisce alla diffusione delle celebri fiabe in Italia attraverso varie ristampe. È inoltre autrice del poema Baci d’Amore, messo in musica dal compositore Augusto Cesare Seghizzi. Muore a San Francisco il 21 aprile 1914.







Biografia fratelli Grimm



Jacob e Wilhelm Grimm nacquero rispettivamente nel 1785 e nel 1786 a Hanau, in Germania. Prima di dedicarsi al mondo delle fiabe, pubblicarono importanti opere nel campo della linguistica, della cultura tedesca, libri di grammatica, dizionari, saghe mitologiche e raccolte di leggi. La loro passione per le tradizioni popolari derivò dalla convinzione che il folklore potesse rappresentare una risorsa per l’identità culturale della Germania, portandoli a intraprendere un lavoro pionieristico di raccolta di fiabe tramandate fino ad allora oralmente.

I Grimm vollero salvaguardare questa ricchezza culturale per favorire la nascita di una Germania unita, che appariva ancora divisa in tanti piccoli Stati. Il loro impegno nel raccogliere storie contadine, narrate spesso dagli anziani, costituiva una forma di resistenza contro la versione raffinata delle fiabe di Charles Perrault. Tale sforzo mirava a rendere visibile una tradizione autentica.

Nel 1812 uscì il primo volume delle Fiabe del focolare (o Fiabe per i bambini e per il focolare), contenente storie come Cappuccetto Rosso e Biancaneve. Il percorso della raccolta proseguì con edizioni successive e con la collaborazione di Ludwig Emil Grimm, il fratello minore, il quale realizzò per la seconda edizione del 1819 un’incisione raffigurante un angelo custode accanto ai protagonisti della fiaba Fratellino e Sorellina. Proprio la narrazione di due bambini maltrattati dalla matrigna aprì quella seconda edizione del 1819, nella quale fu inserita per la prima volta anche la fiaba I musicanti di Brema.

Nel corso degli anni la raccolta raggiunse ben sette edizioni. Ciascuna edizione portava aggiunte e modifiche utili ad arricchire la comprensione e il significato delle fiabe. Le storie mescolavano elementi magici e simbolici, adattandosi a film, cartoni animati e produzioni teatrali che continuavano a vivere nella cultura popolare globale.

Le fiabe trovarono traduzione in numerose lingue. Nel 1816 uscirono in danese e nel 1823 in inglese, mentre nel 1830 in russo. La prima traduzione completa in Italia arrivò nel 1897 grazie alla casa editrice Hoepli, intitolata Cinquanta novelle dei fratelli Grimm e curata da Fanny Vanzi Mussini, basandosi sull’edizione tedesca elaborata da Wilhelm nel 1825. La prima edizione completa italiana arrivò nel 1951 pubblicata da Einaudi con il titolo Le fiabe del focolare.

La raccolta esercitò una grande influenza sulla letteratura e sulla cultura mondiale. Johann Wolfgang von Goethe apprezzò profondamente il lavoro dei fratelli riconoscendo l’importanza di preservare il folklore popolare. Nel 2005 l’Unesco inserì le fiabe tra i patrimoni dell’umanità, sottolineando il valore universale di queste storie.

Nonostante Jacob e Wilhelm Grimm non si considerassero scrittori nel senso tradizionale del termine, il loro lavoro di rielaborazione del folklore li collocò tra i grandi autori della storia letteraria. I due fratelli studiarono la linguistica e le tradizioni popolari, arricchendo la letteratura mondiale con un capolavoro senza tempo. Essi contribuirono a definire il genere della fiaba, distinto dalla favola per la componente magica e dalla leggenda per il forte legame con la tradizione orale.





Le lettere di Gramsci



Antonio Gramsci e la fiaba come strumento pedagogico: le lettere dal carcere tra le novelle dei Grimm e la cultura popolare

Nelle corrispondenze dal carcere indirizzate alla sorella Teresina e alla cognata Tania Schucht, Antonio Gramsci offre una straordinaria riflessione sul ruolo del linguaggio, della cultura popolare e della fiaba nella formazione dell’individuo. I testi tratti dalle sue lettere dal carcere di San Vittore e di Turi rivelano un intellettuale che, pur isolato dalla prigionia e segnato dalle privazioni fisiche, mantiene una profonda attenzione per l’educazione dei nipoti e dei figli, intrecciando l’analisi linguistica con l’amore per la tradizione orale e la letteratura per l’infanzia.

Un tema centrale della riflessione gramsciana è l’importanza del plurilinguismo e del rispetto della lingua materna. Nella lettera a Teresina del 26 marzo 1927, Gramsci insiste affinché i bambini imparino a parlare liberamente il sardo, sottolineando che esso non costituisce un semplice dialetto, ma una vera e propria lingua con una propria dignità organica. Ricordando l’esperienza della piccola Edmea, il pensatore evidenzia come la repressione della lingua d’origine abbia rappresentato una limitazione per la sua formazione intellettuale e per la sua fantasia. L’apprendimento dell’italiano non deve avvenire a scapito della lingua nativa, bensì affiancarsi a essa, poiché la ricchezza linguistica permette ai bambini di sviluppare una struttura mentale più aperta ed elastica. Il contatto spontaneo con l’ambiente e con le differenti espressioni verbali impedisce che la lingua nazionale si riduca a un gergo povero e puramente infantile.

Questa sensibilità verso le manifestazioni culturali popolari si lega strettamente all’interesse di Gramsci per il patrimonio delle fiabe tradizionali. Durante il periodo di detenzione, egli si dedica con rigore metodologico allo studio delle lingue e alla traduzione dal tedesco, rivolgendo la propria attenzione al sistema grammaticale e alla lettura dei testi letterari. Tra questi spiccano le celebri novelle dei fratelli Grimm, che Gramsci legge e traduce esercitandosi sulla sintassi e sullo stile. Nella lettera del 18 gennaio 1931, egli racconta a Teresina di aver tradotto dal tedesco una serie di novelle popolari proprio per fare un dono ai bambini. Gramsci osserva come molte di queste storie presentino forti affinità con i racconti popolari sardi, dimostrando l’esistenza di un sottofondo culturale comune che attraversa epoche e paesi differenti. L’attività compiuta da Gramsci non si limita a una semplice traduzione letterale, ma diventa un vero e proprio esercizio linguistico ed educativo, esprime il desiderio di ricopiare le fiabe tradotte in un quaderno da inviare a Ghilarza, proponendo di arricchirle con un tocco di ironia e di spirito moderno.

Nel confrontare il mondo contadino della sua infanzia con le trasformazioni della società contemporanea, caratterizzata dall’avvento della radio, del cinema e dei nuovi mezzi di trasporto, Gramsci coglie il mutamento del gusto e della sensibilità dei più piccoli. La fiaba tradizionale, come quella dei musicanti di Brema dei fratelli Grimm, mantiene intatta la sua forza evocativa, ma richiede di essere riletta alla luce della modernità per stimolare la fantasia e il senso critico dei giovani lettori.

Accanto alle riflessioni culturali e pedagogiche, le lettere mettono in luce la grande fermezza morale di Gramsci di fronte alla durezza della prigionia. Rievocando i momenti successivi alla condanna a cinque anni di confino, egli rivendica con orgoglio la dignità della propria scelta politica. La detenzione non scalfisce la sua rettitudine personale né la sua tranquillità interiore, sostenute da una disciplina quotidiana fatta di studio, lettura dei giornali ed esercizi fisici raccomandati per mantenere la salute. Attraverso il costante legame epistolare con la famiglia e l’interesse mai spento per l’educazione dei più piccoli, Gramsci trasforma la cella in uno spazio di ricerca e di elaborazione culturale, affidando alle novelle e alla lingua il compito di ponte tra le generazioni.







Trama: “Vieni con me” di Giovanni Fara



La precarietà lavorativa, lo sfruttamento e l’alienazione dei ritmi metropolitani trovano una via di riscatto e di lotta collettiva nella rilettura moderna della fiaba classica de I quattro musicanti di Brema, curata da Giovanni Fara. Le vicende si concentrano sulle esistenze di tre giovani, le cui strade si incrociano sullo sfondo di una periferia urbana degradata, segnata dalla cementificazione e dalla speculazione edilizia. Piero è un rider costretto a sfrecciare tra il traffico e le intemperie per conto di una multinazionale del food delivery, sottopagato e privo di qualsiasi diritto sindacale. Mauro lavora come operaio in una fabbrica di elettronica, oppresso da turni massacranti e dalla costante minaccia di licenziamenti e delocalizzazioni. Jamir, nipote di immigrati marocchini arrivati in Italia durante gli anni sessanta in cerca di fortuna nel settore industriale ed edilizio, è impiegato in una cooperativa sociale che si occupa della raccolta differenziata, stretto tra la precarietà di un contratto a termine e la frustrazione di un’integrazione difficile in un paese segnato da pregiudizi e divisioni sociali.

La svolta arriva quando il sistema decide di scartarli. Piero riceve una fredda email di licenziamento e, invece di cedere alla rabbia sterile, decide di investire tutto sulla musica imbracciando la chitarra per le strade, sognando le capitali europee. Mauro, dopo l’ennesima giornata alienante in fabbrica, incontra casualmente l’amico e ritrova la speranza ascoltando le note di una vecchia canzone di ribellione. L’incontro fa scattare la scintilla per fondare un gruppo e suonare all’aperto, acquistando una batteria economica adatta alla strada. A completare il quadro arriva Jamir, che unisce la propria voce e la propria energia alla band durante una jam session improvvisata. Ben presto al gruppo si unisce anche Alessandra, una giovane ex studentessa e lavoratrice precaria che, dopo aver vissuto l’esperienza avvilente dei call center e del lavoro d’ufficio a Milano, decide di ritornare in periferia e di tornare a suonare il basso che aveva lasciato nel garage dei genitori.

Il sogno iniziale di viaggiare verso Barcellona per fare i musicisti di strada si scontra ben presto con la dura realtà economica. I guadagni racimolati suonando nei piazzali dei centri commerciali bastano appena per un pasto frugale. Tuttavia, proprio nei pressi di un grande centro commerciale destinato alla chiusura a causa della crisi finanziaria globale, i quattro ragazzi si trovano immersi in una protesta sindacale dei lavoratori della struttura, stanchi dei ritmi massacranti e dei ricatti dei dirigenti. Inizialmente guardati con diffidenza, i ragazzi decidono di suonare contro il sistema, trasformando la musica in un vero e proprio atto di guerriglia culturale ed emotiva. La folla dei lavoratori si unisce ai cori, e la tensione sfocia in una clamorosa e simbolica rivolta quando i dirigenti vengono letteralmente sollevati e scaricati dentro i cassonetti dell’immondizia, restituendo dignità e riscatto a chi per anni ha subito umiliazioni.

Nonostante il giorno successivo la polizia transenni l’area impedendo nuove manifestazioni e la notizia finisca persino ignorata dai giornali locali, la protesta sortisce i suoi effetti. I proprietari accettano un confronto che si risolve in un accordo economico e nella promessa di nuovi contratti, mentre il centro commerciale chiude definitivamente i battenti. Il progetto di viaggiare all’estero sfuma definitivamente, ma i quattro ragazzi trovano qualcosa di molto più grande: la spinta per creare, insieme ad amici ed ex dipendenti, un centro sociale autogestito in un’area abbandonata, dove organizzare concerti, dibattiti e proiezioni. La musica cessa di essere soltanto una via di fuga individuale e diventa l’arma collettiva per denunciare abusi e ingiustizie, dimostrando che la lotta per la dignità può trasformarsi da eccezione a normalità quotidiana.





Conclusione



L’opera curata da Giovanni Fara dimostra come una fiaba classica possa trasformarsi in una potente chiave di lettura del nostro presente. Attraverso l’unione tra la resistenza intellettuale delle traduzioni carcerarie di Antonio Gramsci, la ricchezza della lingua sarda e la cruda realtà della precarietà moderna narrata nel racconto finale, il testo ci ricorda che l’isolamento e l’ingiustizia si sconfiggono solo con la solidarietà. È un invito profondo a riscoprire la cultura e l’azione collettiva non come semplici rifugi, ma come strumenti vivi per riscattare la propria dignità e costruire insieme un futuro di libertà.