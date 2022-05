Finalmente l’attesa è terminata: il secondo volume di questa tetralogia è arrivato! La spada dei Sanada – Le cronache dell’acero e del ciliegio si è fatto un po’ attendere, la sua uscita in Italia è stata rimandata più di una volta, ma finalmente la bella stagione ci ha portato anche questa bella novità.

Il primo volume

Riguardo al primo libro della saga, avevo già pubblicato a suo tempo un articolo, al quale vi rimando senza dilungarmi troppo: La maschera di Nō – Le cronache dell’acero e del ciliegio.

Lì troverete qualche notizia sull’autrice e le vicende iniziali della nostra storia.

La spada dei Sanada – la trama

Questo si preannuncia essere uno dei capitoli più concitati e animati dell’intera saga.

Ichiro, insieme al suo fedele amico Shin, dopo i fatti in cui si è trovato coinvolto riesce a scappare dalla capitale Edo per un soffio e si dà alla macchia. I due ragazzi sono distrutti: Ichiro ha perduto la sua amata Hiinaime, e Shin ha dovuto abbandonare la madre e la sorellina. Il passato li insegue al pari delle guardie.

Al duo si unisce un’abile ninja, Seiren, grazie alla quale il gruppo scampa più volte alla morte e all’arresto.

Ognuno di loro deve fare i conti col proprio passato, e per farlo deve scegliere quale cammino intraprendere nel futuro.

È così che i ragazzi entreranno a servizio del potente clan dei Sanada, che in quei mesi sta combattendo una dura guerra contro lo strapotere dello shogunato.

In mezzo alla confusione, alla violenza e a tutti i cambiamenti i ragazzi dovranno affrontare scelte difficili e si ritroveranno a chiedersi che fine hanno fatti i ragazzini che un tempo erano stati quando vivevano a Edo.

La storia

È un volume davvero densissimo di avvenimenti e colpi di scena, è stato molto difficile riassumerlo senza fare spoiler.

Molti sono i personaggi nuovi che ci vengono presentati, ma ritroviamo anche tanti personaggi del primo libro: la scena è molto animata.

Anche il personaggio principale è in pieno movimento. Sta crescendo, sta facendo i conti con ciò che era e con ciò che vuole diventare: confusione, paura ma anche voglia di mettersi alla prova si intrecciano dentro di lui, come in tutti gli adolescenti.