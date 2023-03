La storia di Firmum Picenum, l’attuale Fermo

La storia di Fermo romana ha inizio con la deduzione della città nel 264 a.C.. La deduzione è però dovuta alle vicende legate alla conquista romana dei territori piceni. Erano stati i Piceni (o Picenti) a cercare l’alleanza dei romani nel 299 a.C., contro i popoli confinanti del nord (Galli Senoni) e del sud (Pretuzi), il risultato di tale scellerata alleanza fu che essi si trovarono accerchiati dai romani1. I Piceni, sofferenti per tale situazione strategica, si trovarono costretti ad insorgere nel 269, ma già l’anno successivo vennero sconfitti definitivamente.

I territori che a quel tempo si trovavano sotto al dominio piceno ebbero un destino differente: Asculum e la città greca di Ancona rimasero indipendenti all’interno dell’alleanza con Roma, mentre tutti gli altri territori, quello fermano compreso, vennero completamente assoggettati al dominio romano. Gli abitanti di questi territori divennero cives sine suffragio organizzati in praefecture ancora esistenti al tempo di Cesare2.

La colonia di Firmum

Nel territorio piceno così divenuto ager publicus fu appunto dedotta la colonia latina di Firmum3. Rimanendo sull’origine del nome e tornando allo già menzionato Velleio Patercolo, in Historiae Romanae ad M. Vinicium consulem libri duo, egli pronuncia «Firmum et Castrum colonis occupata». Tale affermazione è stata sempre intesa dagli studiosi nel senso che la colonia di Firmum, ugualmente a quella di Castrum, fu sovrapposta ad un insediamento preesistente4.

I reperti archeologici rinvenuti suffragano tale teoria, ma mettono in evidenza che quello preromano nel territorio fermano fu un insediamento e non una città, anche nella concezione antica del termine. Quanto alla monetazione arcaica, che i cronisti e storici locali prendevano come prova dell’esistenza di una città preromana, va invece ricondotta ai primissimi decenni di vita della colonia. La vera storia di Fermo ha inizio solo con la deduzione del 264 a.C.. La deduzione di Fermo era dettata dalle stesse esigenze di ordine principalmente strategico che spiegano, in generale, la fondazione delle colonie latine5.

Firmum nel II secolo a.C.

Per quanto concerne il numero di coloni dedotti a Firmum, esso si aggirerebbe intorno ai 60006. Già a partire dal III secolo a.C., la colonia fermana rimase sempre fedele a Roma, in particolare, come già detto in precedenza, durante la seconda guerra punica. Per quanto riguarda il II secolo, le notizie relative alla città che si ricavano da fonti letterarie sono quasi tutte connesse alle vicende della storia militare romana. Nella battaglia delle Termopili, del 191 a.C., il contingente fermano permise a Catone, stando alla testimonianza di Plutarco, di forzare con un colpo di mano il passo delle Termopili, tenuto dall’esercito di Antioco III7.

Anche a Pidna nel 168 a.C., fu una cohors Firmana a fare la differenza nel presidio dell’accampamento prima della battaglia contro Perseo re di Macedonia8. L’unica altra menzione relativa a Firmum del secondo secolo a.C., è quella relativa alle origini fermane di Lucio Equizio9, figlio di Tiberio Gracco. Ulteriori menzioni della città sono relative alle guerre sociali tra Cesare e Pompeo, e quelle seguite alla morte di Cesare. Tornando indietro di qualche decennio, Firmum ebbe un ruolo decisivo nella guerra sociale scoppiata nel 91 a.C..

Le guerre tra Cesare e Pompeo

La rivolta partì proprio da Asculum e ad essa si unirono subito molte colonie dei dintorni, al fine di strappare con forza la cittadinanza romana e chiedere maggiore autonomia. Firmum in questa situazione decise di rimanere fedele a Roma e giocò un ruolo fondamentale nelle primissime fasi della guerra. Asculum nella sua posizione restava totalmente isolata dai suoi alleati, perciò fu normale nella strategia di guerra romana attaccarla per prima10. Nell’inverno tra il 91 e il 90, Gneo Pompeo Strabone11, uno dei legati del console Publio Rutilio Lupo12, veniva inviato per la via Salaria contro Asculum.

Pompeo Strabone, avendo possedimenti nella zona dell’ascolano, conosceva molto bene i luoghi, ma fu comunque sconfitto e fu costretto a scappare e a rifugiarsi in Firmum. Qui venne posto sotto assedio da Tito Lafrenio. L’assedio durò dalla primavera del 91 all’autunno del 9013. Pompeo Strabone decise di uscire dalla città solo quando forze romane erano ormai giunte in suo aiuto. Mentre un suo legato, Sulpicio, aggirava l’esercito nemico, egli lo attaccava frontalmente, forte degli aiuti ricevuti. La vittoria di Pompeo Strabone viene datata nel novembre del 90.

Però l’aiuto di Firmum ai romani non si esaurì con questo episodio, essi continuarono a mandare aiuti alle truppe romane che combattevano contro Asculum. Intanto nel 90 Roma aveva concesso la cittadinanza a tutte le colonie latine, perciò Firmum passò da colonia latina a municipio14. L’unico riferimento di tale passaggio presente nelle fonti è quello fatto da Cicerone, in Phil. VIII 8, 23. Firmum venne menzionata anche in due carmina (114 e 115) di Catullo dedicati alla tenuta posseduta da Mamurra nel territorio fermano15.

Lucio Tarius Firmanus

Di origine fermana dovrebbe essere il noto matematico Lucius Tartius Firmanus, famoso per aver calcolato e canonizzato la data di fondazione di Roma. L’origine fermana del personaggio è riportata come notizia certa sempre da Cicerone16. Cicerone a Firmum aveva anche un altro amico un certo Gavio Firmanus, del quale però non si conosce nulla17. Firmum venne menzionata anche in uno scambio epistolario Pompeo Magno e Lucio Domizio Enobarbo, il bisnonno dell’imperatore Nerone, dell’11 febbraio del 49, la menzione è relativa alle conquiste di Cesare18.

Lo stesso Cesare infatti afferma di aver conquistato la città di Firmum nel De bello Civilis. La città però non ebbe un ruolo attivo nello scontro tra Cesare e Pompeo. Tutt’altro ruolo ebbe nello scontro tra Antonio e Ottaviano, futuro Augusto. Già nel gennaio del 43 è menzionata nella Filippica VII di Cicerone poiché andava elogiata per essersi schierata fin da subito contro Antonio. Il repentino riavvicinamento tra Ottaviano e Antonio fece sì che Firmum fu vittima delle confische e nei sui territori venne dedotta una delle colonie triumvirali19.

La colonia triumvirale di Firmum

Così nel 41 a.C. ha inizio la terza fase della storia istituzionale di Firmum, che da municipio passa a colonia triumvirale, titolo onorifico che gli resterà per tutto il periodo imperiale. È molto probabile che dopo il 31 avesse avuto luogo un nuovo intervento sull’assetto territoriale di Firmum, come si evince da un’epistula dell’imperatore Domiziano del 22 luglio dell’82 d.C., con la quale veniva comunicato ai magistrati di Falerio l’esito di una causa tra la loro città e quella di Firmum20.

Secondo Mommsen, alle assegnazioni triumvirali a Firmum avevano fatto seguito quelle auguste a Falerio, perciò queste ultime si estesero sino al territorio fermano, ecco il motivo della causa tra le due città. Ma Domiziano diede ragione ai Falerienses contro le pretese fermane21. Un’altra notiza su Firmum di epoca imperiale è riportata da Plinio il Giovane. Plinio afferma di accettare il patrocinio Firmanorum publicam causam, fattagli dall’amico Sabino, originario di Firmum22. La causa è nuovamente tra Firmum e Falerio per i medesimi territori.

Nel tardo periodo imperiale e durante le invasioni dei popoli barbarici

Per quanto concerne il periodo tardo imperiale, fatta eccezione per le opere geografiche, Firmum non si trova più menzionata in fonti letterarie, perciò a questo punto è bene affidarsi alle fonti epigrafiche. L’attestazione di un Curator rei publicae23, nella prima metà del III secolo, può valere qui come indizio che anche Firmum non si sottrasse alle generali condizioni di declino economico. Va inoltre detto che le guerre civili per la pretendenza al trono imperiale che si svolsero tra il 235 e il 285 non coinvolsero la zona del piceno, perciò Firmum non venne più menzionata.

Con il V secolo iniziarono le invasioni dei popoli barbarici e Firmum come tutta l’Italia subì prima la dominazione di Odoacre (476) poi quella di Teodorico (493). Con la guerra greco-gotica (535-553), voluta dall’imperatore d’oriente Giustiniano, Firmum fu il luogo di incontro tra i comandanti Belisario e Narsete24. Sempre a Firmum nel 538 Belisario, dopo aver conquistato Urbino, fece svernare parte dell’esercito. Nel 545 Totila comandante dei Goti assediò prima Firmum e poi Asculum, conquistando in breve tempo le due città25. Firmum e tutto il territorio del centro Italia uscirono completamente devastati da questi venti anni di guerra continua.

