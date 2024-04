“LAƏ Los Angeles escape” di Mauro Fornaro: il lato oscuro della città degli angeli

“LAƏ Los Angeles escape” di Mauro Fornaro è un avvincente romanzo ambientato nella città californiana che, al solo nominarla, spinge a pensare al sole, al mare, al divertimento e al lusso delle case hollywoodiane; in quest’opera, però, ci si concentra sul lato più oscuro di questa metropoli, e si viene condotti nelle zone in cui spadroneggia la malavita.



Sono due i protagonisti del romanzo: John, un ragazzo con un passato doloroso – i suoi genitori sono stati brutalmente uccisi quando era solo una bambino – e un presente complicato, che lascia poco spazio al pensiero del futuro, e Luis Angel Castro, che vuole essere chiamato semplicemente “Il Boss”. È uno spietato uomo sulla quarantina, dedito al traffico d’armi e di sostanze stupefacenti, che è da poco entrato nel giro delle cliniche specializzate in interventi estetici e in cambio sesso, e purtroppo anche nel traffico di organi umani – «La modernità portò il boss verso nuovi orizzonti che avevano solo due destinazioni precise: i soldi e il potere. Senza occhi per provare compassione. Senza cuore. Si era fottuto l’anima, la sua e quella di molte altre persone, per la sete di soldi». Le strade di John e di Castro si incrociano quando il primo se la prende verbalmente con un ragazzo molto maleducato, che poi si rivelerà essere il figlio del boss, e per solo una parola di troppo viene rapito, malmenato e quasi ucciso. Castro, però, comprende subito di trovarsi di fronte a un giovane di grande valore; John è infatti un esperto in arti marziali ed è anche molto astuto: può essere quindi una buona aggiunta al suo gruppo di tirapiedi, e diventarne anche l’elemento di punta. “LAƏ Los Angeles escape” è il racconto della discesa di John in un inferno chiamato mafia: impossibilitato a fuggire, egli deve sottostare ai dettami del boss, ed è costretto a vivere nella sua villa, controllato a vista.



Lo stile dell’autore è tagliente e sarcastico, e ci accompagna piacevolmente nella narrazione facendoci sperimentare diversi colpi di scena; accanto alla violenza e alla disumanità che il mondo della malavita evoca, troviamo però anche, e sorprendentemente, una storia d’amore: sarà un legame contrastato, in cui vi è originalità nella scelta della componente femminile dell’opera, la cui vicenda di vita apre a riflessioni importanti, e piuttosto inedite in un romanzo prettamente d’azione.



Mauro Fornaro ci diverte, ci emoziona e ci parla anche della realtà dei nostri giorni, attraverso il racconto di conflitti interiori in cui in molti si potrebbero riconoscere.







Contatti

https://www.facebook.com/maurofornaro/

https://www.instagram.com/maurofornaro/?hl=it

https://www.amazon.it/LA%C6%8F-Angeles-escape-Mauro-Fornaro/dp/8894696561/



