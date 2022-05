Buon pomeriggio cari lettori. Oggi vi parlo di un libro molto interessante: Kintsukuroi. L’arte giapponese di curare le ferite dell’anima di Tomas Navarro.



Di cosa parla? “Il kintsukuroi è l’antica arte giapponese del riparare le ceramiche frantumate. Quando un vaso va in mille pezzi, i maestri artigiani del kintsukuroi ne raccolgono i frammenti e li saldano, riempiendo le crepe sottili con pasta d’oro o d’argento. Non nascondono le fratture, ma le esaltano, poiché considerano che un vaso riparato mostri tanto la fragilità quanto la forza di resistere. In questo sta la vera bellezza. Tomas Navarro ci insegna come questa arte gentile possa applicarsi anche alle nostre vite, fornendoci tutti gli strumenti per diventare maestri nella cura delle nostre ferite: così impareremo a ricomporre le fratture dell’anima e a fare di noi stessi creature sempre più forti e preziose”.



Questo libro affronta le “debolezze” che la nostra anima incontra nel corso della vita, ma aiuta a leggere i problemi sotto un’altra prospettiva. Fornisce delle chiavi di lettura interessanti, e non sempre i problemi sono tali, forse il turbamento che proviamo è solo un limite posto da noi. È un libro stupendo e sono soddisfatta di averlo letto e capito. Ho cercato di farne tesoro e spero di avere un giorno anch’io la capacità di rimettere insieme i pezzi senza farmi sembrare “rotta”.

Chi è Tomas Navarro? Tomás Navarro è uno psicologo che ama le persone e ciò che pensano, sentono, fanno. È il fondatore di un centro di consulenza per il benessere emotivo. Attualmente lavora alla scrittura di testi specialistici, tiene attività di coaching personale e professionale, consulenze e conferenze. Vive tra Girona e Barcellona.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️/5