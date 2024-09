“Le Cronache di Alaster Vol.1: Drago”, l’avventuroso romanzo di Leonardo Tomer, primo capitolo di una saga fantasy

“Drago” è il primo volume della saga fantasy “Le Cronache di Alaster” di Leonardo Tomer, uno scrittore e maestro di scherma che, nella sua opera d’esordio, riversa tutta la sua conoscenza sui combattimenti con le armi bianche per restituire delle scene d’azione impeccabili, ricche di pathos e di colpi ben studiati; anche i momenti in cui i personaggi si addestrano all’uso delle armi sono efficaci e intrattenenti, e offrono al lettore la possibilità di imparare nuovi termini e particolari strategie di combattimento. In questo primo capitolo incontriamo i tre protagonisti della vicenda: Alaster, Marcel e Myra; il primo personaggio è un mercenario molto abile con le armi e dotato di un coraggio da leoni, il secondo è un mezz’uomo appassionato di archeologia e delle antiche leggende del suo mondo, e la terza figura è una mezzelfa con poteri da maga.

La storia di cui sono protagonisti viene introdotta da un resoconto di ciò che è accaduto alle origini dell’universo immaginato dall’autore: in principio erano vissuti sei spiriti dalle ali spigolose, con un lungo collo squamoso e artigli e denti aguzzi come lame – il Drago Dorato del Sole Nascente, il Drago Rosso della Fiamma Vitale, il Drago Verde della Natura, il Drago Blu del Cielo Splendente, il Drago Bianco delle Stelle Brillanti e il Drago Nero del Vuoto Notturno. Furono questi spiriti a creare il mondo unendo i loro poteri, e facendo in modo che tutto restasse in equilibrio; il Drago del Vuoto, però, donò ai mortali l’avidità, avvelenando tutte le razze, generando il caos e dando avvio a una sanguinosa guerra che pose fine all’Era dei Draghi.

Sono trascorsi millenni, e questo accadimento si è trasformato in una leggenda; Marcel, però, crede che qualcosa stia cambiando, e che ci sia uno spiraglio per riportare in vita i Draghi: in possesso di un amuleto che era appartenuto a suo nonno, egli parte per una missione di ricerca e, assalito da alcuni briganti, trova salvezza grazie ad Alaster. I due diventano subito amici e, in virtù delle straordinarie conoscenze di Marcel, vengono incaricati dall’Imperatore di trovare un mitico manufatto, l’Occhio del Drago. Questa ricerca è il fulcro del romanzo: tra pericoli, incantesimi e combattimenti, i due amici attraverseranno il mare e le terre dei nani, e affronteranno terrificanti orchi per raggiungere il loro scopo, aiutati dall’affascinante maga Myra.

Alla fine di questo primo volume, inoltre, una rivelazione su Alaster cambierà tutte le carte in tavola, facendo presagire per lui un futuro ricco di nuove avventure e in cui sarà inevitabilmente costretto ad accettare la sua vera natura.







