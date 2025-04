Le file Rouge un romanzo di Mary Rood

Il filo rosso

il filo rosso che unisce il romanzo di Mary Rood è l’amore contornato dal sangue dei tumulti scatenati dalla paura di un possibile ritorno della monarchia. Siamo a Parigi e Sophie si ritrova a domandarsi dove sia finito quel giovane che ha conquistato il suo cuore. Sulla melodia dei tasti di un pianoforte attraversiamo un periodo storico cruento e affascinante. Tutto, volando sulle ali dell’amore. La storia si sviluppa in modo travolgente, avvolgendo il lettore in una spirale di passione, lotta e speranza. Rood non solo narra un romantico racconto d’amore, ma invita anche a riflettere su temi più ampi come la libertà, la lotta per i diritti e il significato della vera passione in tempi difficili.

La scrittura

La prosa di Rood è delicata e affascinante, capace di suscitare emozioni profonde e di creare un forte legame empatico con i personaggi. La sua scrittura riesce a catturare l’essenza delle loro esperienze, trasmettendo al lettore l’intensità dei loro sentimenti e delle loro paure. Ogni pagina è pervasa da una melodia dolce e malinconica, simile a quella di un pianoforte che accompagna le esistenze di questi amanti in un mondo che cambia rapidamente.

In sintesi, “Le fil Rouge” è un’opera che incanta e coinvolge, lasciando nel lettore una sensazione di nostalgia e desiderio. Un libro che consiglio a chi ama le storie d’amore ricche di contesto storico e profondità emotiva. Mary Rood si afferma come una voce potente nel panorama della narrativa contemporanea, regalando ai lettori un’esperienza indimenticabile.

Biografia

Mariantonietta Porta è il suo vero nome. Mara il soprannome. Mary Rood uno pseudonimo. Nata il primo giorno di primavera quando tutto si risveglia dal sonno invernale, la sua finestra affaccia su un piccolo lago incastonato tra le montagne. Ama l’arte, i libri, i suoni della natura e il profumo dopo la pioggia. Scrittrice e illustratrice, ha pubblicato: Croac e la strana malattia – Raffaello Editore

I libri e l’amore l’hanno portata dappertutto, su isole tropicali, montagne innevate, praterie infinite… provando le sensazioni più intime, con la speranza che da sempre accomuna donne e uomini di tutti i tempi: quella di essere felici.

Mary Rood e i suoi romanzi… per sognare e per farvi innamorare della vita e dell’amore.

Un sussurro a quella parte del cuore dove si conservano le emozioni più preziose.