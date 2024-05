Le tre vie, incontro a Roma con l’autore Gabriele Giuliani 

Venerdì 24 maggio, alle ore 17.00, presso la Facoltà di Ingegneria di San Pietro in Vincoli si terrà la presentazione, con ingresso gratuito, del libro Le tre vie, dello scrittore Gabriele Giuliani, edito da Les Flaneurs Edizioni.

Gabriele Giuliani è autore, editor – con all’attivo diverse pubblicazioni – e fondatore dell’Associazione Lessico e nuvole, realtà culturale che propone incontri letterari, servizi per gli autori e lezioni di scrittura creativa. Le tre vie è il suo sesto libro.

In alcune famiglie, la polvere nascosta sotto il tappeto è quella da sparo. Marta è una madre single, stanca e malinconica, che ha tentato di colmare i suoi vuoti con un matrimonio e due figli, e ora deve fare i conti con gli strascichi di un divorzio. Ludovico è un padre affettuoso e un marito felice, ma quella serenità l’ha conquistata con troppa fatica e ora convive col terrore di perderla. Rocco, cresciuto in una casa famiglia, è rimasto fedele ai valori con cui è stato educato e gestisce una cooperativa sociale, eppure è afflitto da un inspiegabile senso di insoddisfazione. I tre sono fratelli, ma non lo sanno, fino a quando la convocazione in uno studio notarile li informa dell’esistenza l’uno dell’altro. Decidono quindi di provare insieme a ricostruire la memoria della madre, a partire da un prezioso medaglione ricevuto in eredità, ma finiscono presto col ritrovarsi imbrigliati nelle fitte trame di una setta esoterica. Riusciranno a salvarsi e a riprendere ognuno il proprio cammino? Un’avventura da lettura compulsiva che, tra fughe e inseguimenti, lotte e tradimenti, tratteggia la mappa di una Roma oscura, intrigante e stregonesca.

Presso Il Chiosco Letterario

Via Eudossiana 18, Roma

Facoltà di Ingegneria – SAPIENZA, Università di Roma.