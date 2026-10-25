La libertà di stampa è uno dei fondamenti della democrazia. Garantisce la possibilità di raccogliere informazioni, pubblicare notizie, svolgere inchieste e criticare il potere senza subire censure preventive, intimidazioni o interferenze indebite.

Ma la libertà di stampa non si misura soltanto attraverso l’esistenza di un divieto di censura. Conta anche la possibilità concreta dei giornalisti di lavorare senza minacce, la trasparenza sulla proprietà dei mezzi di comunicazione, l’indipendenza delle redazioni e la capacità dei cittadini di accedere a informazioni diverse e attendibili.

Nel 2026 l’Italia occupa il 56° posto su 180 Paesi nella classifica mondiale della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, arretrando di sette posizioni rispetto al 2025.

È un risultato che solleva domande importanti. Perché un Paese democratico, nel quale la libertà di stampa è tutelata dalla Costituzione, incontra ancora difficoltà nel garantire l’autonomia dell’informazione? Quali pressioni limitano il lavoro dei giornalisti? E che ruolo possono svolgere i media indipendenti?

Per rispondere occorre partire dal significato della libertà di stampa, comprendere come viene misurata e analizzare le condizioni in cui viene esercitata.

Che cos’è la libertà di stampa

La libertà di stampa è il diritto di produrre e diffondere informazioni e opinioni senza essere sottoposti a censura preventiva o a interferenze arbitrarie da parte dei poteri pubblici o di altri soggetti.

Nata storicamente in relazione alla diffusione dei giornali e delle pubblicazioni a stampa, oggi riguarda anche il giornalismo televisivo, radiofonico e digitale.

Non tutela soltanto il diritto di un giornalista a pubblicare una notizia. Protegge anche quello dei cittadini a ricevere informazioni, conoscere fatti di interesse pubblico e confrontare interpretazioni differenti.

Possiamo distinguere tre dimensioni fondamentali.

La prima è la libertà di informare, cioè la possibilità di cercare notizie, consultare fonti, svolgere inchieste e pubblicarne i risultati.

La seconda è il diritto di essere informati, che richiede la possibilità di accedere a una pluralità di fonti e punti di vista.

La terza è l’indipendenza dell’informazione, ossia la possibilità per i mezzi di comunicazione di assumere decisioni editoriali senza subire condizionamenti indebiti di natura politica, economica o personale.

Queste dimensioni sono strettamente collegate, ma non coincidono automaticamente.

Un Paese potrebbe non esercitare alcuna censura preventiva e presentare comunque un sistema informativo caratterizzato da una forte concentrazione proprietaria, intimidazioni o difficoltà economiche.

Per questo la libertà di stampa è una questione che riguarda tanto i diritti costituzionali quanto le condizioni materiali del giornalismo.

La libertà di stampa nella Costituzione italiana

In Italia il principale riferimento giuridico è l’articolo 21 della Costituzione, che afferma:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Lo stesso articolo stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si tratta di una garanzia fondamentale, particolarmente significativa se consideriamo l’esperienza del fascismo, durante il quale la stampa fu sottoposta a controlli, repressione delle opposizioni e interventi volti a condizionare la circolazione delle informazioni.

La Costituzione repubblicana riconobbe quindi nella libera manifestazione del pensiero una condizione essenziale della vita democratica.

L’articolo 21 disciplina anche il sequestro delle pubblicazioni, prevedendo specifiche garanzie e condizioni.

Non significa tuttavia che qualsiasi pubblicazione sia sempre lecita. La libertà di espressione deve essere conciliata con altri diritti e con le limitazioni previste dalla legge nel rispetto delle garanzie costituzionali.

Anche l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà di espressione, comprendendo il diritto di ricevere e comunicare informazioni.

Per una ricostruzione storica più ampia di questi temi puoi leggere il nostro approfondimento su censura e libertà d’informazione.

La differenza fondamentale è questa: la libertà di stampa è il principio che consente la libera attività giornalistica; la censura è una delle possibili forme di limitazione di quella libertà.

Ma non è l’unica.

Classifica mondiale della libertà di stampa 2026

Ogni anno l’organizzazione internazionale Reporter Senza Frontiere, conosciuta anche come Reporters Without Borders o RSF, pubblica il World Press Freedom Index.

La classifica confronta le condizioni della libertà di stampa in 180 Paesi e territori.

Nell’edizione 2026 i primi cinque Paesi sono:

Posizione Paese Punteggio 1 Norvegia 92,72 2 Paesi Bassi 88,92 3 Estonia 88,54 4 Danimarca 88,47 5 Svezia 87,61 56 Italia 65,16

Fonte: World Press Freedom Index 2026, Reporter Senza Frontiere.

La Norvegia mantiene il primo posto, mentre l’Italia si colloca sensibilmente più in basso rispetto a diversi Paesi europei.

A livello mondiale, RSF segnala un deterioramento delle condizioni del giornalismo. Nell’edizione 2026 oltre la metà dei Paesi esaminati ricade nelle categorie definite difficili o molto gravi.

L’organizzazione evidenzia anche che il peggioramento non deriva esclusivamente da guerre e regimi autoritari. In numerosi contesti incidono pressioni politiche, fragilità economiche, indebolimento delle garanzie legali e ostacoli al lavoro delle redazioni.

Come viene calcolata la classifica

L’indice di Reporter Senza Frontiere utilizza cinque indicatori:

Contesto politico: il grado di autonomia dei media rispetto alle interferenze politiche. Contesto economico: la sostenibilità delle imprese editoriali e la loro capacità di operare indipendentemente. Quadro legislativo: le tutele giuridiche della libertà d’informazione e le possibili restrizioni. Contesto socioculturale: le pressioni sociali, culturali e ideologiche esercitate sui giornalisti. Sicurezza: i rischi fisici, psicologici e professionali connessi al lavoro giornalistico.

Il punteggio complessivo va da 0 a 100 e deriva dalla valutazione di queste cinque dimensioni.

È importante sottolineare che la classifica non costituisce una misura perfetta o assoluta della qualità democratica di un Paese. Si basa su una metodologia specifica e su valutazioni delle condizioni in cui si svolge il lavoro giornalistico.

Inoltre, una variazione di posizione dipende sia dall’evoluzione del Paese considerato sia dai risultati degli altri.

Per comprendere davvero un cambiamento è quindi necessario osservare anche i punteggi e i singoli indicatori.

Libertà di stampa in Italia: la situazione nel 2026

L’Italia è passata dal 49° posto del 2025 al 56° del 2026.

Il punteggio complessivo è sceso da 68,01 a 65,16.

Secondo la classificazione di Reporter Senza Frontiere, l’Italia rientra nella fascia in cui la situazione della libertà di stampa è considerata problematica.

L’arretramento non riguarda un solo fattore.

Nel confronto tra le edizioni 2025 e 2026 peggiorano, tra gli altri, gli indicatori relativi al quadro legislativo, al contesto socioculturale e alla sicurezza.

Il risultato non significa che in Italia sia venuta meno la libertà di stampa. Il Paese conserva una pluralità di giornali, televisioni, radio, siti di informazione e pubblicazioni indipendenti.

Indica però che esistono criticità rilevanti nelle condizioni concrete in cui il giornalismo viene esercitato.

Minacce, aggressioni e intimidazioni

Uno dei problemi più gravi riguarda la sicurezza dei giornalisti.

Chi si occupa di criminalità organizzata, corruzione, interessi economici o vicende politiche controverse può essere esposto a minacce, campagne intimidatorie e aggressioni.

Secondo il rapporto 2025 di Ossigeno per l’Informazione, pubblicato il 24 marzo 2026, in Italia sono stati documentati 759 giornalisti, blogger e attivisti colpiti da minacce e intimidazioni nel corso del 2025.

Il dato rappresenta un aumento del 47% rispetto alle 516 persone rilevate nel 2024.

Dal 2006 alla fine del 2025 l’osservatorio ha registrato complessivamente 8.314 persone colpite da violazioni della libertà di stampa.

Si tratta di casi raccolti e verificati attraverso la metodologia dell’organizzazione, non di un censimento esaustivo di ogni episodio verificatosi nel Paese.

Il problema non riguarda soltanto chi subisce direttamente una minaccia.

Quando un giornalista viene intimidito per aver affrontato un determinato argomento, il messaggio può raggiungere anche altri professionisti, scoraggiando ulteriori indagini.

Il risultato è un possibile impoverimento dell’informazione disponibile per tutti.

Querele intimidatorie e SLAPP

Una limitazione della libertà di stampa può manifestarsi anche attraverso strumenti giudiziari utilizzati in modo abusivo.

Con l’acronimo SLAPP, dall’inglese Strategic Lawsuits Against Public Participation, si indicano le azioni legali strategiche rivolte contro la partecipazione pubblica.

Il loro obiettivo non è necessariamente ottenere giustizia rispetto a un danno reale. Possono essere utilizzate per esercitare pressione su giornalisti, attivisti e altri soggetti impegnati nella discussione pubblica.

Il peso economico di una controversia giudiziaria, la necessità di sostenere spese legali e il timore di conseguenze personali possono scoraggiare la pubblicazione di informazioni.

Secondo Ossigeno, nel 2025 sono state documentate 57 azioni legali intimidatorie configurabili come SLAPP, che hanno interessato 117 giornalisti.

Naturalmente non ogni querela o richiesta di risarcimento costituisce una SLAPP. Il diritto di tutelare la reputazione e di ottenere giustizia rimane fondamentale.

Il problema emerge quando il ricorso agli strumenti giudiziari assume carattere manifestamente infondato o abusivo e viene impiegato per ostacolare un’attività di interesse pubblico.

Le nuove norme europee e italiane contro le SLAPP

L’Unione europea ha adottato la direttiva 2024/1069 per introdurre garanzie contro i procedimenti giudiziari abusivi diretti a bloccare la partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle controversie civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere.

In Italia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2026 il decreto legislativo n. 194 dell’8 ottobre 2026, che attua la direttiva europea.

Il provvedimento entrerà in vigore l’8 novembre 2026.

Questa evoluzione normativa rappresenta un elemento importante nella tutela dei soggetti coinvolti nel dibattito pubblico, ma non elimina automaticamente tutti i problemi connessi alle azioni giudiziarie intimidatorie.

L’effettiva protezione dipenderà anche dall’applicazione delle nuove disposizioni e dal loro ambito di operatività.

Fonte: Gazzetta Ufficiale, decreto legislativo 194/2026.

Indipendenza editoriale e concentrazione dei media

La libertà di stampa non dipende esclusivamente dai rapporti tra giornalisti e potere politico.

Una questione altrettanto importante riguarda chi controlla i mezzi di comunicazione e come vengono finanziati.

Giornali, televisioni e piattaforme informative richiedono risorse economiche. La pubblicità, gli abbonamenti, i contributi pubblici e i capitali privati possono sostenere il lavoro giornalistico, ma creano anche rapporti di dipendenza da gestire con attenzione.

La presenza di un proprietario privato non implica automaticamente un condizionamento delle notizie, così come il finanziamento pubblico non determina necessariamente una perdita di autonomia.

Il problema riguarda le garanzie effettive dell’indipendenza editoriale.

Una redazione deve poter pubblicare notizie rilevanti anche quando risultano sgradite agli inserzionisti, agli azionisti o ai soggetti politici vicini alla proprietà.

Reporter Senza Frontiere segnala che in Italia la crescente precarietà del settore e la dipendenza da risorse pubblicitarie e contributi possono indebolire l’autonomia del giornalismo.

Un sistema informativo realmente pluralista richiede pertanto non soltanto un numero elevato di testate, ma anche una pluralità effettiva di centri decisionali, modelli economici e orientamenti editoriali.

Il ruolo del servizio pubblico

Un capitolo specifico riguarda l’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

La sua funzione non dovrebbe essere quella di rappresentare esclusivamente la maggioranza politica del momento, ma di garantire ai cittadini un’informazione plurale, accurata e indipendente.

Nel rapporto sull’Italia, Reporter Senza Frontiere riporta le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni dei giornalisti per le interferenze politiche nei media pubblici e, in particolare, nella RAI.

La questione non riguarda soltanto un governo o una singola stagione politica.

È un problema strutturale: come garantire che la governance del servizio pubblico sia sufficientemente indipendente da chi esercita temporaneamente il potere?

Per questo è importante discutere delle modalità di nomina, delle responsabilità editoriali, della trasparenza e della tutela professionale dei giornalisti.

La pluralità delle opinioni non consiste semplicemente nel distribuire spazi fra forze politiche diverse. Richiede anche la capacità di verificare le dichiarazioni, selezionare le notizie in base al loro interesse pubblico e offrire approfondimenti autonomi.

Il ruolo dell’Unione europea nella tutela della libertà di stampa

Un altro sviluppo importante è rappresentato dall’European Media Freedom Act, il regolamento europeo dedicato alla libertà e al pluralismo dei media.

Entrato in vigore nel 2024, ha visto la maggior parte delle sue disposizioni diventare applicabile dall’8 agosto 2025.

Il regolamento affronta diversi aspetti della libertà editoriale: la protezione delle fonti giornalistiche, l’indipendenza dei media pubblici, la trasparenza della proprietà, le interferenze indebite e le conseguenze della concentrazione del mercato.

Prevede inoltre misure riguardanti la trasparenza della pubblicità istituzionale e la tutela dei media rispetto ad alcune decisioni delle grandi piattaforme digitali.

L’obiettivo è rafforzare le condizioni che consentono ai mezzi di comunicazione di svolgere il proprio lavoro senza pressioni ingiustificate.

L’esistenza di una normativa europea costituisce una garanzia importante, ma il suo valore concreto dipende dall’applicazione e dalla capacità delle autorità competenti di farla rispettare.

Fonte: Commissione europea, European Media Freedom Act.

Libertà di stampa, autocensura e conformismo editoriale

Non tutte le limitazioni della libertà giornalistica si manifestano attraverso un divieto esplicito.

Esiste anche il fenomeno dell’autocensura, che si verifica quando una persona rinuncia preventivamente a pubblicare o approfondire determinate informazioni per timore di conseguenze.

Le cause possono essere diverse.

Un giornalista precario potrebbe temere di compromettere il rapporto con la propria redazione. Un collaboratore potrebbe evitare argomenti controversi per non perdere incarichi. Una piccola pubblicazione potrebbe rinunciare a un’inchiesta per l’impossibilità di sostenere un’eventuale controversia giudiziaria.

Naturalmente non ogni scelta di non pubblicare rappresenta autocensura.

La selezione delle notizie, la verifica dei fatti, il rispetto della privacy e la tutela dei diritti delle persone sono componenti essenziali del lavoro giornalistico.

Il problema emerge quando una notizia documentata e di interesse pubblico viene esclusa principalmente per evitare conseguenze economiche, politiche o personali indebite.

Questo rende la libertà di stampa una questione più complessa della semplice assenza di divieti.

Che ruolo hanno i media indipendenti e la controinformazione?

In un panorama informativo caratterizzato da grandi gruppi editoriali, televisioni, giornali tradizionali e piattaforme digitali, i media indipendenti possono contribuire ad ampliare la pluralità delle voci.

Possono approfondire temi trascurati, valorizzare realtà territoriali, pubblicare testimonianze dirette e sviluppare interpretazioni che trovano poco spazio nei mezzi di comunicazione più grandi.

Ma l’indipendenza dichiarata non garantisce automaticamente la qualità dell’informazione.

Un blog che critica i media tradizionali può a sua volta pubblicare notizie inesatte, utilizzare fonti inaffidabili o adottare un linguaggio propagandistico.

Per questo la controinformazione dovrebbe essere intesa soprattutto come un’attività critica di ricerca, confronto e verifica.

L’obiettivo non è sostituire una narrazione dominante con un’altra da accettare senza discussione.

È offrire ai lettori strumenti per conoscere fonti differenti, riconoscere i condizionamenti e formarsi un giudizio autonomo.

La libertà di stampa si rafforza quando aumentano le possibilità di produrre e consultare informazione di qualità, non semplicemente quando aumenta il numero dei siti disponibili.

Perché la libertà di stampa riguarda tutti

La libertà di stampa viene spesso presentata come un diritto dei giornalisti, ma il suo valore riguarda l’intera società.

Senza un’informazione libera diventa più difficile conoscere il funzionamento delle istituzioni, individuare abusi, discutere le decisioni politiche e controllare l’impiego delle risorse collettive.

Il giornalismo può esercitare una funzione di controllo dei poteri pubblici e privati, ma per svolgerla deve disporre di autonomia, strumenti e protezioni adeguate.

Allo stesso tempo, i cittadini hanno una responsabilità importante nel modo in cui utilizzano le informazioni.

Verificare le fonti, distinguere fatti e opinioni, sostenere il giornalismo di qualità e leggere pubblicazioni con orientamenti differenti sono pratiche che contribuiscono a creare un ambiente informativo più aperto.

Questo non significa che tutte le opinioni abbiano lo stesso valore documentale, né che ogni affermazione debba essere trattata come ugualmente attendibile.

La libertà di stampa permette il confronto delle idee. Il rigore giornalistico consente di distinguere le affermazioni fondate da quelle prive di prove.

La libertà di stampa non è mai garantita una volta per tutte

La classifica mondiale del 2026 mostra che la libertà di stampa continua a incontrare difficoltà anche all’interno di sistemi democratici consolidati.

La situazione italiana dimostra quanto sia importante distinguere il riconoscimento formale di un diritto dalle condizioni necessarie per esercitarlo.

L’articolo 21 della Costituzione rimane un fondamento essenziale, ma da solo non può impedire intimidazioni, pressioni economiche, interferenze politiche o pratiche giudiziarie abusive.

Servono garanzie effettive, redazioni autonome, trasparenza della proprietà, tutela dei giornalisti e strumenti che permettano anche alle realtà editoriali più piccole di contribuire al dibattito pubblico.

La libertà di stampa non consiste soltanto nella possibilità di pubblicare qualcosa.

Consiste nella possibilità di raccontare ciò che è rilevante per la collettività, anche quando risulta scomodo ai poteri politici, economici o sociali.

È una condizione fondamentale perché i cittadini possano partecipare consapevolmente alla vita democratica.

Fonti e approfondimenti