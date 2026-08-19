Librerie indipendenti: cosa sono e perché sono importanti per la promozione della lettura

Entrare in una libreria indipendente non significa semplicemente entrare in un negozio che vende libri.

Gli scaffali, naturalmente, ci sono. Ci sono le novità, i classici, i libri che abbiamo già deciso di acquistare. Ma spesso c’è anche qualcosa che nelle grandi piattaforme online è molto più difficile trovare: una persona che ha scelto quei libri e uno spazio che ha costruito intorno a essi una propria identità.

Una libreria indipendente può consigliare un romanzo pubblicato da una piccola casa editrice, organizzare la presentazione di un autore poco conosciuto, ospitare un gruppo di lettura, collaborare con una scuola o dare spazio a un libro che difficilmente comparirebbe tra i titoli più pubblicizzati.

È per questo che parlare di librerie indipendenti significa parlare anche di promozione della lettura.

Il loro ruolo non si esaurisce nella vendita. Una libreria può diventare un luogo di incontro tra lettori, autori, editori e altre realtà culturali del territorio. E quando questi soggetti cominciano a collaborare tra loro, la circolazione dei libri non dipende più soltanto dal mercato o dagli algoritmi.

Cosa sono le librerie indipendenti?

Con l’espressione libreria indipendente si indica generalmente una libreria che non appartiene a una grande catena e che conserva una propria autonomia nelle scelte commerciali e culturali.

Questa indipendenza si riflette soprattutto nella possibilità di costruire un’identità riconoscibile.

Ci sono librerie specializzate in narrativa, fumetti, libri per bambini, poesia, saggistica, editoria indipendente o determinati temi. Altre scelgono invece un catalogo generalista, ma lo costruiscono attraverso il lavoro di selezione del libraio.

Non significa naturalmente che in una libreria indipendente non possano essere presenti bestseller o libri pubblicati dai grandi gruppi editoriali. Significa piuttosto che la scelta dei libri non deve necessariamente coincidere con quella proposta dalle grandi catene o dalle classifiche di vendita.

Anche la normativa italiana riconosce un particolare valore culturale alle librerie: la legge sulla promozione e il sostegno della lettura ha previsto, per esempio, un Albo delle librerie di qualità, con un marchio assegnato ai punti vendita che possiedono determinati requisiti. (Biblioteche)

La libreria, insomma, può essere qualcosa di diverso da un semplice punto vendita.

Come funziona una libreria indipendente?

Dal punto di vista commerciale una libreria indipendente vende libri come qualsiasi altra libreria. Ciò che può cambiare profondamente è il modo in cui viene costruita la sua offerta.

Il libraio sceglie quali titoli proporre, quali editori valorizzare, quali libri esporre, quali consigliare ai lettori e quali iniziative organizzare.

Ed è proprio questa attività di selezione e mediazione a essere particolarmente interessante.

Una piattaforma online può suggerirci un libro sulla base delle nostre ricerche precedenti, degli acquisti effettuati o dei comportamenti di migliaia di altri utenti. Un libraio può fare qualcosa di differente: ascoltare quello che stiamo cercando e proporci anche ciò che ancora non conosciamo.

La differenza sembra sottile, ma è fondamentale.

Nel primo caso prevale la previsione:

“Hai letto questo, probabilmente ti piacerà anche quest’altro.”

Nel secondo può entrare in gioco la scoperta:

“Non stavi cercando questo libro, ma forse dovresti conoscerlo.”

Ed è proprio nello spazio tra ciò che già conosciamo e ciò che potremmo scoprire che una libreria indipendente può svolgere una delle sue funzioni culturali più importanti.

Perché una libreria indipendente non è soltanto un negozio di libri

Un libro è contemporaneamente un prodotto e un oggetto culturale.

Questa doppia natura crea una contraddizione inevitabile.

Una libreria deve vendere abbastanza libri per sopravvivere, pagare le spese e remunerare il lavoro di chi la gestisce. Ma se la selezione dei libri fosse determinata esclusivamente dalla probabilità di vendita, gli scaffali finirebbero inevitabilmente per privilegiare ciò che è già conosciuto, pubblicizzato e distribuito su larga scala.

L’indipendenza permette invece di mantenere aperto uno spazio per la scelta.

È qui che acquistano importanza i piccoli editori, gli autori meno conosciuti, le opere di nicchia, i cataloghi specializzati e tutti quei libri che difficilmente possono competere sul piano della forza pubblicitaria.

Questa varietà ha anche un nome: bibliodiversità.

Come la biodiversità descrive la ricchezza derivante dalla presenza di specie differenti, la bibliodiversità riguarda la possibilità che nel sistema editoriale convivano voci, cataloghi, idee, generi e soggetti editoriali differenti.

Non è soltanto un concetto teorico. Nel 2026, per esempio, la Regione Lazio ha collegato esplicitamente il sostegno alla bibliodiversità all’acquisto di libri presso le librerie indipendenti, riconoscendo a queste ultime un ruolo culturale e sociale come presìdi delle comunità. (Regione Lazio)

Librerie indipendenti e promozione della lettura

Promuovere la lettura non significa semplicemente convincere qualcuno a comprare un libro.

Significa creare le condizioni perché i libri vengano scoperti, letti, discussi e fatti circolare.

Da questo punto di vista, una libreria indipendente dispone di uno strumento potentissimo: lo spazio fisico.

Una presentazione permette a un lettore di incontrare un autore. Un gruppo di lettura trasforma un’esperienza individuale in una discussione collettiva. Una vetrina può far scoprire un piccolo editore. Una lettura pubblica può avvicinare ai libri qualcuno che difficilmente sarebbe entrato in libreria soltanto per acquistare un romanzo.

Le iniziative possono essere moltissime: incontri con gli autori, laboratori, letture ad alta voce, gruppi di lettura, attività per bambini, collaborazioni con scuole e biblioteche, festival e iniziative organizzate insieme alle associazioni del territorio.

Le politiche pubbliche di promozione della lettura stanno andando nella stessa direzione. Il Centro per il libro e la lettura, per esempio, costruisce campagne nazionali coinvolgendo scuole, editori, associazioni, biblioteche, librai, istituzioni e altre realtà culturali. (Centro per il Libro)

Anche Il Maggio dei Libri si basa su una rete di soggetti pubblici e privati che organizzano iniziative per portare la lettura fuori dalla sua dimensione esclusivamente individuale. (Centro per il Libro)

La promozione della lettura funziona meglio quando diventa un’attività collettiva.

Librerie indipendenti, piccoli editori e bibliodiversità

C’è poi una questione meno visibile al lettore.

Non tutti i libri partono dalla stessa posizione.

Un grande gruppo editoriale dispone di distribuzione, uffici stampa, relazioni con i media, investimenti pubblicitari e una presenza molto forte nei punti vendita. Una piccola casa editrice deve invece conquistare uno spazio molto più limitato.

Lo stesso vale per gli autori.

Il risultato è che la disponibilità teorica di migliaia di libri non coincide necessariamente con la loro reale possibilità di essere scoperti.

La libreria indipendente può intervenire proprio in questo passaggio.

Il libraio può decidere di esporre un titolo sconosciuto accanto a un bestseller, organizzare la presentazione di un piccolo editore oppure consigliare personalmente un libro che altrimenti sarebbe rimasto invisibile.

Non significa opporre automaticamente piccolo e grande, né considerare migliore un libro semplicemente perché pubblicato da un editore indipendente.

Significa preservare la possibilità della scelta.

E una cultura nella quale possono circolare molte voci differenti è inevitabilmente più ricca di una cultura nella quale riusciamo a vedere soltanto ciò che possiede maggiore forza promozionale.

La libreria come luogo di incontro

C’è un’altra caratteristica che rende particolari le librerie: possono mettere fisicamente in relazione persone che normalmente occupano punti differenti della filiera del libro.

Il lettore incontra il libraio.

Il libraio incontra l’editore.

L’autore incontra i lettori.

Un gruppo di lettura può conoscere un blogger.

Un’associazione può proporre un incontro.

Una scuola può costruire un progetto insieme alla libreria del quartiere.

La libreria diventa così una infrastruttura culturale in miniatura.

Non serve necessariamente organizzare grandi festival. A volte bastano dieci persone sedute intorno a un tavolo che discutono dello stesso libro.

Il valore non dipende soltanto dai numeri raggiunti, ma dalle relazioni che quell’incontro riesce a generare.

Ed è proprio qui che emerge uno dei problemi della promozione culturale contemporanea.

Esistono moltissime realtà che lavorano per far circolare libri e idee. Ma spesso non si conoscono tra loro.

Creare reti tra librerie, gruppi di lettura, blogger e altri operatori culturali

Immaginiamo una situazione molto semplice.

Un gruppo di lettura scopre un libro pubblicato da una piccola casa editrice.

Una libreria indipendente decide di proporlo ai propri lettori e organizza un incontro.

Un blog letterario pubblica una recensione o un approfondimento.

Un podcast o un canale YouTube intervista l’autore.

Un’associazione riprende uno dei temi affrontati nel libro e organizza un dibattito.

Ognuno di questi soggetti possiede un pubblico differente.

Se lavorano separatamente, ogni iniziativa comincia quasi da zero.

Se entrano in relazione, invece, ogni nodo può amplificare il lavoro degli altri.

Non è soltanto una nostra intuizione. Nelle politiche di promozione della lettura ricorre sempre più frequentemente proprio la costruzione di reti tra librerie, biblioteche, scuole, istituzioni e realtà associative. Nel 2026, per esempio, in Lombardia è stato approvato un atto che invita a favorire collaborazione e coprogettazione tra librerie indipendenti, biblioteche, scuole, enti locali, festival letterari e Terzo settore.

La questione, quindi, non è soltanto avere più iniziative.

È mettere in comunicazione quelle che già esistono.

Come può una libreria partecipare a una rete di promozione della lettura

Non esiste un unico modo.

Una libreria potrebbe mettere a disposizione uno spazio per una presentazione, segnalare un libro che ritiene particolarmente interessante, proporre un autore, collaborare con un gruppo di lettura, organizzare una lettura pubblica oppure semplicemente far conoscere un’iniziativa organizzata da qualcun altro.

E lo stesso principio vale per tutti gli altri partecipanti.

Un blogger può raccontare un evento organizzato da una libreria.

Un autore può partecipare a un gruppo di lettura.

Un editore può mettere a disposizione copie di un libro.

Un canale YouTube può intervistare un libraio.

Un lettore può segnalare una realtà interessante nella propria città.

La rete diventa utile proprio quando non impone a tutti di fare la stessa cosa, ma permette a competenze e strumenti differenti di incontrarsi.

Ed è una differenza importante.

Una rete culturale non dovrebbe essere semplicemente un elenco di nomi.

Dovrebbe creare occasioni perché quei nomi comincino a parlarsi.

Samizdat: una rete per far circolare libri, idee e iniziative

È anche da questa convinzione che nasce Samizdat.

L’idea è mettere in relazione realtà che già contribuiscono alla circolazione della cultura: librerie indipendenti, blogger, autori, lettori, gruppi di lettura, canali video, podcast, editori e altri progetti culturali.

Non per creare un’altra piattaforma centralizzata, ma per permettere a realtà autonome di conoscersi, segnalarsi iniziative e costruire collaborazioni.

Una libreria che entra nella rete, per esempio, può indicare pubblicamente quali forme di collaborazione le interessano e attraverso quale canale desidera essere contattata. Lo stesso possono fare gli altri aderenti.

Da lì possono nascere presentazioni, recensioni, interviste, letture condivise, progetti editoriali o iniziative che oggi non possiamo ancora prevedere.

Perché una rete diventa interessante proprio quando comincia a produrre qualcosa che nessuno dei suoi partecipanti avrebbe potuto realizzare da solo.

Se gestisci una libreria indipendente, un blog, un gruppo di lettura, un progetto editoriale o un altro spazio dedicato ai libri, puoi conoscere Samizdat e partecipare alla rete.