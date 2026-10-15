Hai finito Harry Potter e cerchi un’altra storia capace di restituirti almeno una parte di quella sensazione di scoperta?

Non è semplice trovare libri davvero simili alla saga di J.K. Rowling. Hogwarts non è soltanto una scuola di magia e Harry Potter non è soltanto una storia di incantesimi. Nei sette romanzi convivono formazione, amicizia, mistero, vita scolastica, famiglie, creature fantastiche, conflitti politici, paura della morte e il progressivo ingresso dei protagonisti nel mondo adulto.

Per questo abbiamo scelto otto libri e saghe simili a Harry Potter non semplicemente perché contengono magia, ma perché condividono alcuni degli elementi che hanno reso particolare la storia di Harry, Ron e Hermione.

Su Magozine abbiamo già affrontato Harry Potter anche da un’altra prospettiva, analizzando il rapporto tra bene, male, sacrificio e simbolismo religioso nell’articolo Il male in Harry Potter e la sua incarnazione teologica in Voldemort.

Nevermoor di Jessica Townsend

Nevermoor è probabilmente uno dei primi titoli da considerare quando si cercano libri simili a Harry Potter.

Morrigan Crow è una bambina considerata maledetta e destinata a morire nel giorno del suo undicesimo compleanno. La sua vita cambia quando il misterioso Jupiter North la conduce nella città di Nevermoor, un luogo straordinario nel quale Morrigan scopre l’esistenza di possibilità che non aveva mai immaginato.

Per poter rimanere deve superare una serie di prove ed entrare nella prestigiosa Wunderous Society.

I punti di contatto con Harry Potter sono evidenti: una protagonista cresciuta sentendosi fuori posto, l’ingresso improvviso in un mondo sconosciuto, una comunità alla quale desidera appartenere, prove da affrontare, amicizie e progressiva scoperta della propria identità.

Nevermoor possiede però un immaginario autonomo e molto fantasioso. È una buona scelta soprattutto per chi rimpiange la sensazione provata da Harry quando entra per la prima volta nel mondo magico.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo di Rick Riordan

In Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo il mondo soprannaturale non è separato dal nostro: esiste da sempre accanto alla realtà quotidiana, ma la maggior parte degli esseri umani non riesce a vederlo per ciò che è realmente.

Percy scopre di essere un semidio, figlio di una divinità greca, e viene condotto al Campo Mezzosangue, dove incontra altri ragazzi come lui e impara a comprendere le proprie capacità.

Come Harry, anche Percy passa dall’essere un ragazzo che si sente diverso e fuori posto alla scoperta di un’origine che cambia completamente il significato della sua vita.

Amicizia, profezie, creature fantastiche, missioni e conflitti più grandi dei protagonisti accompagnano la loro crescita.

La grande differenza è l’uso della mitologia greca: Rick Riordan porta divinità, mostri e miti antichi dentro il mondo contemporaneo, costruendo un fantasy più avventuroso e spesso più ironico.

Amari e i fratelli della notte di B.B. Alston

Amari e i fratelli della notte utilizza uno dei meccanismi più affascinanti anche in Harry Potter: la scoperta che dietro il mondo conosciuto esiste una società completamente nascosta.

Amari Peters cerca di capire che cosa sia accaduto al fratello scomparso e scopre l’esistenza del Bureau of Supernatural Affairs, un’organizzazione che gestisce fenomeni, creature e individui soprannaturali.

La protagonista deve affrontare prove, apprendere nuove regole e trovare il proprio posto all’interno di un ambiente nel quale molti la osservano con sospetto.

Chi ha amato Hogwarts può ritrovare qui la stessa sensazione di ingresso in un universo molto più vasto del previsto, insieme ai temi dell’amicizia, della discriminazione, del talento e della ricerca della propria identità.

Magisterium di Holly Black e Cassandra Clare

Se ciò che cerchi è soprattutto una scuola di magia, la saga di Magisterium è una delle alternative più immediate.

Callum Hunt è un ragazzo destinato a entrare nel Magisterium, una scuola sotterranea dove giovani maghi imparano a controllare gli elementi e a utilizzare i propri poteri.

La somiglianza superficiale con Harry Potter è evidente: scuola, lezioni, magia, insegnanti, amicizie e un grande conflitto che coinvolge il protagonista.

La saga prova però a giocare proprio con alcune aspettative tipiche di questo genere. Callum non è semplicemente il prescelto destinato a salvare il mondo e il rapporto tra identità, destino e male diventa progressivamente più ambiguo.

È quindi un buon consiglio per chi cerca qualcosa di vicino alla struttura scolastica di Hogwarts senza voler leggere una sua imitazione esatta.

La scuola del bene e del male di Soman Chainani

La scuola del bene e del male parte da un’altra idea molto vicina all’esperienza scolastica fantastica: esiste un luogo nel quale i ragazzi vengono preparati a occupare il proprio ruolo nelle storie.

Sophie e Agatha arrivano in una scuola divisa tra Bene e Male, principesse ed eroi da una parte, streghe e antagonisti dall’altra.

Quello che inizialmente sembra un sistema molto semplice viene presto messo in discussione. Essere buoni o cattivi non dipende necessariamente dall’aspetto, dalla reputazione o dal ruolo che gli altri hanno deciso per noi.

Come accade in Harry Potter, la scuola diventa quindi qualcosa di più di un’ambientazione: è il luogo in cui i protagonisti costruiscono amicizie, affrontano rivalità e scoprono chi vogliono diventare.

Fairy Oak di Elisabetta Gnone

Fairy Oak è molto diverso da Harry Potter per tono e struttura, ma può interessare chi cerca nuovamente una storia nella quale magia, crescita e quotidianità convivono.

Nel villaggio di Fairy Oak fate, streghe, maghi e persone comuni condividono lo stesso mondo. La magia non rappresenta qualcosa che irrompe improvvisamente nella realtà: appartiene alla vita dei personaggi.

Al centro della serie troviamo amicizia, famiglia, responsabilità e scoperta delle proprie capacità. Sono temi che possono ricordare alcuni degli aspetti più affettivi di Harry Potter, soprattutto il senso di appartenenza a una comunità e il passaggio progressivo dall’infanzia verso nuove responsabilità.

Su Magozine puoi leggere anche la recensione di Fairy Oak. Il destino di una fata di Elisabetta Gnone.

Septimus Heap di Angie Sage

La saga di Septimus Heap è un’altra possibile destinazione per chi vuole tornare in un mondo fatto di apprendisti, magie, famiglie, maestri e segreti.

La storia ruota intorno a Septimus, settimo figlio di un settimo figlio, e a una serie di personaggi le cui vite sono legate da identità nascoste, poteri e avvenimenti del passato.

Anche qui la magia viene appresa, esercitata e trasmessa. Il percorso di formazione occupa quindi uno spazio importante accanto all’avventura.

Il tono è generalmente più fiabesco rispetto a Harry Potter, ma chi cerca una lunga saga fantasy da seguire attraverso molti volumi può trovare proprio nella continuità dei personaggi uno dei suoi elementi più interessanti.

Queste oscure materie di Philip Pullman

Queste oscure materie di Philip Pullman è probabilmente il titolo più distante da Harry Potter tra quelli presenti nella nostra selezione, ma anche uno dei più interessanti per chi è cresciuto insieme alla saga e cerca ora qualcosa di più complesso.

Lyra Belacqua vive in un mondo simile al nostro ma profondamente diverso, nel quale ogni essere umano è accompagnato da un daimon, una manifestazione animale della propria interiorità.

La sua avventura attraversa mondi paralleli, istituzioni, religione, scienza, potere e libero arbitrio.

Come Harry, Lyra parte da una comprensione limitata della realtà e scopre progressivamente che il mondo degli adulti è molto più complesso, ambiguo e conflittuale di quanto immaginasse.

È una lettura particolarmente indicata per chi di Harry Potter ha apprezzato non soltanto la magia, ma anche il modo in cui la saga diventa progressivamente più adulta e affronta temi come autorità, scelta, morte e responsabilità.

Quale libro leggere dopo Harry Potter?

La risposta dipende soprattutto da che cosa ti manca di più di Harry Potter.

Se vuoi ritrovare la sensazione di entrare per la prima volta in un mondo straordinario , prova Nevermoor.

, prova Nevermoor. Se cerchi amicizia, avventura e un protagonista che scopre le proprie origini , scegli Percy Jackson.

, scegli Percy Jackson. Se ti affascina soprattutto l’esistenza di un mondo soprannaturale nascosto , prova Amari e i fratelli della notte.

, prova Amari e i fratelli della notte. Se vuoi tornare dentro una vera scuola di magia , Magisterium è probabilmente la scelta più immediata.

, Magisterium è probabilmente la scelta più immediata. Se ami le scuole fantastiche e il confine tra bene e male , prova La scuola del bene e del male.

, prova La scuola del bene e del male. Se cerchi soprattutto magia, amicizia e senso di comunità , puoi leggere Fairy Oak.

, puoi leggere Fairy Oak. Se vuoi una lunga saga di formazione magica , prova Septimus Heap.

, prova Septimus Heap. Se cerchi una storia fantastica che diventi progressivamente più filosofica e adulta, scegli Queste oscure materie.

Che cosa rende un libro davvero simile a Harry Potter?

Quando cerchiamo libri simili a Harry Potter, il rischio è ridurre tutto a bacchette magiche, scuole e incantesimi.

Ma Hogwarts funziona perché rappresenta prima di tutto un luogo di appartenenza. Per Harry è la prima casa nella quale sente di avere un posto. Ron e Hermione non sono semplicemente compagni di avventura: diventano la famiglia che il protagonista costruisce durante la propria crescita.

Anche la magia cambia significato nel corso della saga. Nei primi libri è soprattutto meraviglia e scoperta. Progressivamente diventa responsabilità, scelta e possibilità di esercitare il potere in modi differenti.

La scuola stessa cambia insieme ai protagonisti. Hogwarts comincia come luogo protetto e diventa progressivamente uno spazio attraversato dai conflitti del mondo esterno.

Per questo i libri che possono ricordare davvero Harry Potter sono spesso quelli che raccontano contemporaneamente la scoperta di un nuovo mondo e la crescita di chi vi entra.

Harry Potter tra fantasy e romanzo di formazione

Una delle ragioni per cui Harry Potter ha raggiunto lettori molto diversi è proprio la capacità di unire il fantasy al romanzo di formazione.

I protagonisti non rimangono uguali. Crescono, cambiano relazioni, commettono errori, scoprono la fragilità degli adulti e imparano che le scelte morali raramente sono semplici come sembravano durante l’infanzia.

È questa evoluzione a permettere alla saga di accompagnare il lettore per sette libri senza limitarsi alla ripetizione della stessa avventura scolastica.

Chi vuole approfondire altri mondi fantastici può continuare dal nostro percorso dedicato ai libri fantasy, fantastici e fiabeschi da leggere, dove abbiamo raccolto recensioni e approfondimenti presenti nell’archivio di Magozine.

Nessuno degli otto titoli consigliati sostituisce Hogwarts. Ognuno, però, permette di ritrovare qualcosa che ha reso Harry Potter memorabile: la scoperta di un mondo nascosto, un gruppo di amici, una scuola, una comunità, il confronto con il male o semplicemente la sensazione che la realtà possa essere molto più grande di quanto avevamo immaginato.