Quali libri su Israele e Palestina leggere per capire un conflitto che dura da oltre un secolo e che continua a produrre conseguenze politiche e umane enormi?

Orientarsi non è semplice. La storia di Israele e Palestina attraversa sionismo, Mandato britannico, Shoah, guerra del 1948, Nakba palestinese, guerre arabo-israeliane, occupazione dei territori, insediamenti, Intifade, Accordi di Oslo, Hamas, Gaza e trasformazioni profonde delle società israeliana e palestinese.

Inoltre, su molti passaggi esistono interpretazioni storiografiche e politiche differenti. Per questo è utile leggere più di un autore e distinguere tra ricostruzione storica, testimonianza, analisi politica e intervento militante.

Abbiamo scelto otto saggi su Israele e Palestina che possono aiutare a costruire un quadro più ampio, partendo dalla storia e arrivando alle conseguenze contemporanee dell’occupazione, della guerra e della crisi politica.

Palestina e Israele: che fare? di Noam Chomsky e Ilan Pappé

Palestina e Israele: che fare? raccoglie una serie di conversazioni tra Noam Chomsky e lo storico israeliano Ilan Pappé, curate da Frank Barat.

Il libro affronta la questione israelo-palestinese attraverso storia, occupazione, colonialismo, diritti dei palestinesi, ruolo degli Stati Uniti e possibili soluzioni politiche.

Chomsky e Pappé condividono una critica profonda delle politiche israeliane verso i territori palestinesi, pur arrivando alle proprie conclusioni attraverso percorsi teorici differenti.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è proprio la forma del dialogo: permette di osservare come questioni storiche e politiche possano essere affrontate da prospettive diverse senza ridurre tutto a una cronologia degli eventi.

Su Magozine puoi leggere anche la nostra recensione di Palestina e Israele: che fare?.

Consigliato a: chi vuole affrontare il conflitto attraverso una prospettiva critica su occupazione, colonialismo e rapporti di potere.

Israele, Palestina di Alain Gresh

Israele, Palestina di Alain Gresh è un buon punto di partenza per chi cerca una ricostruzione generale e relativamente sintetica.

Gresh ripercorre la nascita del sionismo, il Mandato britannico, la formazione dello Stato di Israele, la questione dei rifugiati palestinesi, le guerre regionali e i tentativi di negoziato.

Il valore del libro sta soprattutto nella capacità di restituire continuità storica a una vicenda che viene spesso raccontata soltanto attraverso le sue esplosioni più recenti.

Consigliato a: chi cerca una prima mappa storica del conflitto prima di affrontare studi più specifici.

La guerra dei cent’anni sulla Palestina di Rashid Khalidi

La guerra dei cent’anni sulla Palestina di Rashid Khalidi propone una lettura della storia contemporanea palestinese dal punto di vista di uno storico palestinese.

Khalidi interpreta il conflitto come il risultato di un lungo processo coloniale sostenuto, in fasi diverse, da potenze esterne.

Il libro attraversa il Mandato britannico, il 1948, il 1967, l’invasione del Libano, le Intifade e il fallimento del processo di Oslo, intrecciando ricostruzione storica e memoria familiare.

È particolarmente utile per comprendere come la storia venga percepita dalla società palestinese e perché eventi apparentemente lontani continuino a produrre conseguenze nel presente.

Consigliato a: chi vuole conoscere una prospettiva palestinese ampia e storicamente strutturata.

La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappé

Con La pulizia etnica della Palestina, Ilan Pappé concentra l’attenzione soprattutto sul 1948 e sull’espulsione di una parte consistente della popolazione palestinese dalle città e dai villaggi in cui viveva.

Il libro interpreta gli eventi della Nakba come un processo pianificato di espulsione e spopolamento.

Si tratta di un testo molto influente e discusso, che ha avuto un ruolo importante nel dibattito sulle origini dello Stato di Israele e sulla memoria della Nakba.

Il suo interesse sta anche nel mostrare quanto il 1948 non possa essere compreso soltanto come guerra tra eserciti, ma debba essere osservato anche dal punto di vista delle popolazioni civili coinvolte e degli spostamenti forzati.

Consigliato a: chi vuole approfondire il 1948 e la Nakba palestinese.

Perché la Palestina è perduta ma Israele non ha vinto di Jean-Pierre Filiu

Perché la Palestina è perduta ma Israele non ha vinto di Jean-Pierre Filiu ricostruisce il conflitto tra XIX e XXI secolo attraverso una prospettiva storica ampia.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il tentativo di evitare una narrazione completamente lineare. Filiu analizza il ruolo delle potenze esterne, le divisioni del mondo arabo, le trasformazioni del sionismo e gli errori delle leadership coinvolte.

Il risultato è una lettura nella quale la lunga crisi palestinese non coincide automaticamente con una vittoria stabile e definitiva di Israele.

Consigliato a: chi cerca una ricostruzione storica ampia e capace di collegare passato e presente.

Il suicidio di Israele di Anna Foa

Il suicidio di Israele di Anna Foa concentra maggiormente l’attenzione sulla società israeliana e sulle trasformazioni politiche dello Stato.

Foa riflette sul rapporto tra memoria della Shoah, identità israeliana, occupazione dei territori palestinesi e progressiva radicalizzazione politica.

È un libro utile perché sposta la domanda dal solo conflitto esterno alle conseguenze che decenni di occupazione, guerra e militarizzazione possono avere anche sulla società che esercita quel controllo.

Consigliato a: chi vuole comprendere meglio le tensioni interne alla società israeliana contemporanea.

Quando il mondo dorme di Francesca Albanese

Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina di Francesca Albanese porta il lettore più vicino alle conseguenze umane del conflitto.

Il libro raccoglie storie, testimonianze e riflessioni sulla vita palestinese e sul rapporto tra diritto internazionale, occupazione e violenza.

Non è quindi una storia generale del conflitto, ma un testo da affiancare alle ricostruzioni storiche per comprendere come confini, controlli, operazioni militari e politiche territoriali incidano concretamente sulle vite individuali.

Consigliato a: chi vuole affiancare alla storia una prospettiva giuridica e testimoniale.

Israele e Palestina in 10 mappe di Laura Canali

Per comprendere Israele e Palestina, la geografia è fondamentale.

Israele e Palestina in 10 mappe di Laura Canali utilizza la cartografia per mostrare confini, territori, insediamenti, vie di comunicazione e trasformazioni geopolitiche.

Molti aspetti del conflitto diventano più chiari quando vengono osservati su una carta: la frammentazione della Cisgiordania, la posizione degli insediamenti, il rapporto tra Gaza e Israele, Gerusalemme e la distribuzione territoriale delle diverse popolazioni.

È quindi un complemento particolarmente utile ai libri storici e politici.

Consigliato a: chi ha bisogno di visualizzare il territorio per comprendere meglio la politica.

Quale libro leggere per capire Israele e Palestina?

Dipende da ciò che vuoi capire per primo.

Se vuoi partire da un’analisi critica complessiva, scegli Palestina e Israele: che fare? di Chomsky e Pappé.

Se cerchi una sintesi storica iniziale , prova Israele, Palestina di Alain Gresh.

, prova Israele, Palestina di Alain Gresh. Se vuoi conoscere una prospettiva palestinese , scegli La guerra dei cent’anni sulla Palestina di Rashid Khalidi.

, scegli La guerra dei cent’anni sulla Palestina di Rashid Khalidi. Se vuoi approfondire la Nakba e il 1948 , leggi La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappé.

, leggi La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappé. Se cerchi una ricostruzione storica ampia che colleghi passato e presente, prova Jean-Pierre Filiu.

Se vuoi capire le trasformazioni della società israeliana , leggi Anna Foa.

, leggi Anna Foa. Se ti interessa soprattutto il diritto internazionale e la vita quotidiana palestinese , scegli Francesca Albanese.

, scegli Francesca Albanese. Se fai fatica a orientarti tra territori e confini, parti dalle mappe di Laura Canali.

Perché leggere più di un libro sul conflitto?

Israele e Palestina sono uno dei casi in cui leggere un solo autore rischia facilmente di produrre una visione incompleta.

Gli stessi eventi possono essere osservati da prospettive differenti. Il 1948 è la nascita dello Stato di Israele, ma anche la Nakba palestinese. Il 1967 segna una vittoria militare israeliana e contemporaneamente l’inizio dell’occupazione di nuovi territori. Gli Accordi di Oslo possono essere studiati come un tentativo di negoziato, ma anche attraverso le ragioni del loro fallimento.

Confrontare libri diversi non significa sostenere che tutte le interpretazioni siano equivalenti. Significa distinguere meglio fatti documentati, interpretazioni storiche e giudizi politici.

Da dove iniziare per capire il conflitto israelo-palestinese?

Un percorso di lettura può procedere in questo ordine:

una sintesi storica generale per costruire la cronologia; un approfondimento sul 1948 e sulla Nakba; una ricostruzione della storia dal punto di vista palestinese; un libro sulle trasformazioni della società israeliana; una lettura dedicata a territorio, occupazione, diritto internazionale e vita quotidiana.

Questo metodo aiuta a evitare una delle difficoltà più comuni: partire direttamente dall’ultima guerra e cercare di interpretarla senza conoscere il processo storico che l’ha preceduta.

Israele, Palestina, guerra e potere

Il conflitto tra Israele e Palestina non può essere separato dalla storia coloniale, dalle guerre del Medio Oriente, dalle strategie delle grandi potenze e dalle trasformazioni interne delle società coinvolte.

È anche un caso particolarmente evidente di come il controllo del territorio, delle frontiere, delle risorse, della mobilità e della sicurezza possa trasformarsi in una questione quotidiana per milioni di persone.

Su Magozine abbiamo affrontato il tema anche nell’articolo Il modello curdo soluzione del conflitto tra Israele e Palestina, che propone una riflessione politica diversa sulla convivenza tra popolazioni e sull’organizzazione del territorio.

Leggere su Israele e Palestina non significa soltanto cercare una risposta immediata alla domanda su chi abbia ragione. Significa ricostruire come territori, identità, memoria, sicurezza, diritti e potere si siano intrecciati fino a produrre uno dei conflitti più lunghi e complessi del mondo contemporaneo.