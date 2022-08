L’ironia negli epigrammi del fumettista Moreno Burattini

Versacci: 365 epigrammi Versacci è una raccolta di epigrammi di Moreno Burattini. La pubblicazione contiene anche l’Eneode, un poema epico e divertente composto da venti canti in endacasillabi. Le illustrazioni sono di James Hogg, la copertina di Oskar.

Moreno Burattini

Moreno Burattini è sceneggiatore di fumetti. Nella sua carriera da sceneggiatore ha scritto storie per Lupo Alberto, Cattivik, Comandante Mark, Dampyr, Tex ma soprattutto per Zagor, per cui scrive dal 1991. Nel 1995 vince il Premio ANAFI come miglior soggettista e il Premio Fumo di China come miglior autore umoristico. Nel 2003 ha vinto il premio Gran Guinigi del Lucca Comics per le sceneggiature e nel 2006 il premio Cartoomics. Gestisce il suo blog e la pagina twitter su cui è nata la sfida di scrivere un epigramma al giorno per 365 giorni. Ha pubblicato numerosi libri tra cui segnalo la raccolta di saggi sul fumetto Discorsi sulle nuvole, la raccolta di testi comici Facezie e l’antologia di aforismi Mi ritiro per delirare.

Versacci: 365 epigrammi

L’autore Moreno Burattini per sfida ha deciso di pubblicare sul suo profilo twitter un epigramma al giorno per un anno. Si tratta di componimenti ironici e satirici scritti in versi e con rime. I temi trattati sono diversi ma ce ne sono alcuni che ricorrono: morte, animali, dieta, amore e libri. Eppure attraverso gli epigrammi, l’autore riesce ad affrontare anche temi politici di attualità e molto dibattuti con una chiave ironica e con un punto di vista molto preciso.

La proposta di legge Vi propongo una proposta mia di legge fatta apposta per le unioni in matrimonio, dal mar Ligure allo Ionio, delle coppie gay e bisex lesbo queer e pur transex. C'è un articolo soltanto, semplice davvero tanto, dice con parole chiare: fate quel cazzo vi pare.

I regimi e i dittatori I regimi e i dittatori io detesto proprio tutti dagli eroi liberatori li vorrei sempre distrutti. Qual che sia il lor colore bianco o nero, rosso o verde fanno schifo di sapore: tutti i despoti son merde.

Eneode

L’Eneode è un poema composto da venti canti in endecasillabi. Si ispira al più famoso Eneide di Virgilio e ne ripercorre la storia in maniera ironica dalla fuga da Troia all’incontro con Didone e poi alla fondazione di Roma. Il poema è divertente e piacevole da leggere. La storia è costruita attraverso giochi di parole, rime divertenti, allusioni e pura goliardia che accompagnano il lettore a scoprire le avventure di Enea. Il finale è imprevedibile e sorprendente.

I canti, composti da dieci quaterne, sono seguiti dalle belle illustrazioni di James Hogg che rendono questa pubblicazione ancora più preziosa.

Poesia, umorismo e goliardia

Moreno Burattini ha voluto inserire in Versacci un suo articoli sulla regola dell’endecasillabo in cui spiega cosa significa esattamente endecasillabo. Attraverso le regole della metrica, Burattini dimostra che anche versi di dieci o dodici sillabe possono essere considerati endecasillabi prendendo ad esempio versi della Divina Commedia.

Per chi è interessato allo studio della storia dell’umorismo, nell’introduzione a l’Eneode ci sono riferimenti alla storia della poesia goliardica e alla sue origini medievali. Mentre nelle prime pagine, Burattini introduce la metrica e gli epigrammi facendo cenno ad alcuni testi che, chi vuole approfondire la tematica, può procurarsi.

Per concludere, Versacci: 365 epigrammi è un libro che chi ama la letteratura umoristica non può perdere. Burattini non è uno scrittore improvvisato, la sua formazione gli consentono di padroneggiare la scrittura in questo genere con un ottimo risultato.