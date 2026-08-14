Mappa concettuale della storia dell’anarchismo: origini, movimenti e rivoluzioni

L’anarchismo non nasce in un momento preciso né dall’opera di un unico pensatore. È il risultato di un lungo processo storico nel quale critica dell’autorità, socialismo, movimento operaio, federalismo, rivoluzione sociale, autogestione e libertà individuale si incontrano e si trasformano.

Dalle prime formulazioni di William Godwin e Pierre-Joseph Proudhon allo scontro tra Marx e Bakunin nella Prima Internazionale, dalla nascita del comunismo anarchico alle grandi organizzazioni sindacali, fino alla Rivoluzione spagnola e alle successive trasformazioni del pensiero libertario, la storia dell’anarchismo attraversa oltre due secoli di conflitti politici e sociali.

La mappa concettuale della storia dell’anarchismo permette di seguire questo percorso attraverso le sue principali fasi, senza ridurlo a una semplice successione di nomi e date.

Mappa concettuale della storia dell’anarchismo

La storia dell’anarchismo può essere rappresentata attraverso una grande linea temporale:

PRECURSORI

↓

NASCITA DELL’ANARCHISMO MODERNO

↓

PRIMA INTERNAZIONALE

↓

BAKUNIN E IL COLLETTIVISMO

↓

COMUNISMO ANARCHICO

↓

MOVIMENTO OPERAIO E ANARCOSINDACALISMO

↓

RIVOLUZIONI DEL NOVECENTO

↓

GUERRA CIVILE SPAGNOLA

↓

ANARCHISMO CONTEMPORANEO

Ma una linea del tempo, da sola, non basta. L’anarchismo si sviluppa infatti attraverso ramificazioni, conflitti e contaminazioni: alcune correnti privilegiano l’autonomia individuale, altre l’organizzazione collettiva; alcune il sindacalismo, altre l’insurrezione; altre ancora la nonviolenza, l’ecologia o la critica delle gerarchie di genere.

Per confrontare queste differenze è utile affiancare alla ricostruzione storica la Mappa delle correnti anarchiche: comparazione visuale.

Le origini dell’anarchismo

Prima che esistesse un movimento anarchico organizzato erano già presenti idee che sarebbero successivamente entrate nel pensiero libertario.

La critica del potere politico, della proprietà, delle gerarchie sociali e delle istituzioni coercitive attraversa infatti differenti tradizioni filosofiche.

Tra i precursori dell’anarchismo moderno viene frequentemente ricordato William Godwin, autore nel 1793 di An Enquiry Concerning Political Justice. Godwin immaginava una società nella quale il progressivo sviluppo della ragione avrebbe reso sempre meno necessarie le istituzioni coercitive.

Non esisteva ancora, tuttavia, l’anarchismo come movimento politico e sociale organizzato.

Perché ciò avvenga bisogna arrivare al XIX secolo e alle trasformazioni prodotte dalla rivoluzione industriale.

Proudhon e la nascita dell’anarchismo moderno

Una data simbolica fondamentale è il 1840, quando Pierre-Joseph Proudhon pubblica Che cos’è la proprietà?.

Alla domanda posta dal titolo risponde con una formula destinata a diventare celebre:

«La proprietà è un furto».

Proudhon è inoltre uno dei primi pensatori a definirsi esplicitamente anarchico.

La sua critica non riguarda soltanto lo Stato. Investe il rapporto tra proprietà, potere economico e dipendenza sociale.

La sua proposta prende progressivamente la forma del mutualismo: una società fondata sull’associazione volontaria, sulla reciprocità, sul federalismo e su forme di scambio che evitino tanto il monopolio capitalistico quanto la centralizzazione statale.

Con Proudhon iniziano a emergere alcuni elementi che accompagneranno gran parte della storia anarchica:

critica dello Stato;

critica della concentrazione della proprietà;

federalismo;

autonomia;

associazione volontaria;

organizzazione dal basso.

Ma la trasformazione dell’anarchismo in una forza rivoluzionaria internazionale avverrà soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento.

La Prima Internazionale: Marx, Bakunin e il movimento operaio

Nel 1864 nasce a Londra l’Associazione Internazionale dei Lavoratori, conosciuta come Prima Internazionale.

Al suo interno convivono orientamenti differenti: socialisti, sindacalisti, mutualisti, comunisti e rivoluzionari.

È qui che matura uno dei conflitti decisivi nella storia del socialismo ottocentesco: quello tra le posizioni associate a Karl Marx e quelle di Michail Bakunin.

La divergenza riguarda anche una questione destinata a separare profondamente marxismo e anarchismo:

che cosa deve accadere allo Stato durante una rivoluzione?

Per Marx e i suoi sostenitori, la conquista del potere politico da parte della classe lavoratrice costituisce una fase fondamentale della trasformazione rivoluzionaria.

Bakunin vede invece nella conquista dello Stato un pericolo.

Se la rivoluzione costruisse un nuovo potere centralizzato, secondo la critica bakuniniana, potrebbe produrre una nuova classe dominante anziché abolire il dominio.

Bakunin e il collettivismo anarchico

Con Michail Bakunin l’anarchismo assume una dimensione apertamente rivoluzionaria e internazionalista.

Al centro del suo pensiero troviamo la critica simultanea di:

Stato + capitalismo + autorità politica + gerarchie sociali

La libertà individuale, per Bakunin, non è contrapposta alla libertà degli altri. Può realizzarsi pienamente soltanto all’interno di una società di individui ugualmente liberi.

Sul piano economico, il collettivismo anarchico propone la socializzazione dei mezzi di produzione e l’organizzazione federativa dei lavoratori.

Lo scontro interno all’Internazionale culmina nel Congresso dell’Aia del 1872, quando Bakunin e James Guillaume vengono espulsi.

La frattura rappresenta uno dei momenti fondamentali nella separazione storica tra la tradizione marxista e quella anarchica del movimento socialista.

Dall’anarchismo collettivista al comunismo anarchico

Negli anni successivi una parte del movimento anarchico sviluppa ulteriormente la critica della proprietà e del sistema salariale.

Nasce progressivamente il comunismo anarchico.

La questione non riguarda più soltanto chi possiede i mezzi di produzione, ma anche come debbano essere distribuiti i prodotti del lavoro.

In forma molto schematica:

COLLETTIVISMO

→ proprietà collettiva dei mezzi di produzione

→ remunerazione collegata al lavoro

COMUNISMO ANARCHICO

→ proprietà comune

→ produzione comune

→ distribuzione secondo i bisogni

Il passaggio non avviene improvvisamente e coinvolge diversi militanti e teorici.

Carlo Cafiero e il comunismo anarchico

Carlo Cafiero occupa una posizione importante nello sviluppo del comunismo anarchico italiano e internazionale.

Dopo essere stato inizialmente vicino a Marx ed Engels, entra in rapporto con Bakunin e diventa uno dei protagonisti dell’Internazionale in Italia.

Nel corso degli anni Settanta dell’Ottocento una parte dell’anarchismo italiano passa progressivamente dalle posizioni collettiviste a quelle comuniste anarchiche.

L’idea fondamentale è radicale: non basta rendere collettivi gli strumenti di produzione se continua a esistere un sistema nel quale ciascuno riceve in proporzione al lavoro svolto.

La produzione e la ricchezza sociale sono il risultato di una cooperazione talmente vasta da rendere impossibile separare completamente il contributo di ogni individuo.

Kropotkin e il mutuo appoggio

Con Pëtr Kropotkin il comunismo anarchico riceve una delle sue formulazioni teoriche più influenti.

Kropotkin immagina una società basata sulla libera federazione di comunità e associazioni, senza Stato e senza proprietà privata dei mezzi di produzione.

Alla competizione come presunto principio universale della vita contrappone inoltre l’importanza della cooperazione.

Nel suo Mutuo appoggio, Kropotkin cerca di mostrare come la cooperazione costituisca un importante fattore tanto nell’evoluzione quanto nella storia delle società umane.

Si consolida così una delle idee centrali della tradizione anarchica:

libertà individuale e cooperazione sociale non sono necessariamente opposte.

Errico Malatesta e l’anarchismo italiano

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, Errico Malatesta diventa una delle figure più importanti dell’anarchismo internazionale.

La sua lunghissima attività attraversa insurrezioni, esilio, organizzazione politica, propaganda, movimento operaio e antifascismo.

Malatesta insiste particolarmente sulla necessità dell’organizzazione anarchica.

L’assenza di uno Stato non significa assenza di organizzazione.

Al contrario, una società libertaria richiede forme di coordinamento volontario capaci di sostituire l’organizzazione gerarchica.

È una distinzione essenziale:

ANARCHIA ≠ DISORGANIZZAZIONE

ma:

ANARCHIA → ORGANIZZAZIONE SENZA GOVERNO

Anarchismo e movimento operaio

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il movimento anarchico entra profondamente in relazione con il nascente movimento sindacale.

Fabbriche, miniere, porti e campagne diventano luoghi nei quali l’opposizione al capitalismo può essere trasformata in organizzazione collettiva.

Da questa esperienza si sviluppano il sindacalismo rivoluzionario e, con caratteristiche specifiche, l’anarcosindacalismo.

Azione diretta e sciopero generale

L’anarcosindacalismo attribuisce ai lavoratori organizzati un ruolo centrale nella trasformazione sociale.

Tra i suoi strumenti troviamo:

sciopero;

boicottaggio;

sabotaggio;

organizzazione sindacale;

solidarietà;

azione diretta;

sciopero generale.

Il sindacato non viene concepito soltanto come strumento per ottenere migliori salari.

Può diventare anche il nucleo di una futura organizzazione della società, nella quale la produzione sia amministrata direttamente dai lavoratori.

L’azione diretta significa precisamente questo: chi subisce una forma di dominio interviene direttamente su di essa, senza affidare necessariamente la propria emancipazione a rappresentanti politici o istituzioni esterne.

L’anarchismo tra Ottocento e Novecento

La diffusione internazionale dell’anarchismo produce esperienze molto differenti.

Movimenti libertari sorgono in Europa, nelle Americhe e in altre parti del mondo, entrando in relazione con:

movimento operaio → lotte contadine → antimilitarismo → emancipazione femminile → educazione libertaria → internazionalismo

L’anarchismo non rimane quindi confinato alla filosofia politica.

Diventa giornale, circolo, sindacato, scuola, cooperativa, organizzazione rivoluzionaria e movimento popolare.

Questa diffusione porta però anche a forti divergenze sulle strategie da adottare.

Propaganda col fatto e insurrezionalismo

Alla fine dell’Ottocento alcuni settori anarchici sostengono la propaganda col fatto, immaginando che determinate azioni rivoluzionarie possano stimolare processi insurrezionali più ampi.

In alcuni contesti ciò assume la forma di insurrezioni e rivolte; in altri porta anche ad attentati individuali e assassinii politici.

È importante non identificare l’intero anarchismo con questa fase.

All’interno dello stesso movimento esistono infatti forti discussioni sull’efficacia e sulle conseguenze politiche della violenza individuale.

Parallelamente continuano a svilupparsi strategie fondate sull’organizzazione operaia, sull’educazione, sul mutualismo, sulla propaganda culturale e sull’azione collettiva.

Anarchismo, donne ed emancipazione

La critica anarchica delle gerarchie finisce inevitabilmente per incontrare anche la questione della subordinazione femminile.

Figure come Emma Goldman collegano la critica dello Stato e del capitalismo alla critica delle convenzioni sessuali, matrimoniali e patriarcali.

Per Goldman la liberazione non può limitarsi alla trasformazione delle istituzioni politiche: deve coinvolgere anche le relazioni personali, la sessualità e l’autonomia individuale.

Nel corso del Novecento questo incontro contribuirà allo sviluppo di prospettive successivamente definite anarcofemministe.

La critica libertaria si estende così a una domanda più ampia:

quante forme può assumere il dominio?

Non soltanto Stato e capitale, ma anche patriarcato, morale coercitiva e gerarchie presenti nella vita quotidiana.

La Rivoluzione russa e il conflitto con il bolscevismo

La Rivoluzione russa del 1917 sembra inizialmente aprire possibilità enormi per l’intero movimento rivoluzionario internazionale.

Anarchici e altri rivoluzionari partecipano alla caduta dell’ordine zarista e alle trasformazioni successive.

Ma il rapporto con il nuovo potere bolscevico diventa rapidamente conflittuale.

La crescente centralizzazione politica, la repressione delle opposizioni e la subordinazione delle strutture autonome allo Stato sovietico mostrano agli anarchici esattamente il pericolo che Bakunin aveva denunciato decenni prima: una rivoluzione capace di abbattere una classe dominante può produrne un’altra se conserva un potere statale centralizzato.

Machno e l’esperienza ucraina

Tra il 1918 e il 1921, nell’Ucraina meridionale, il movimento legato a Nestor Machno rappresenta una delle esperienze più importanti e controverse della storia rivoluzionaria anarchica.

In un territorio attraversato dalla guerra civile operano forze bianche, bolsceviche, nazionaliste e rivoluzionarie.

Il movimento machnovista tenta di collegare lotta militare, organizzazione contadina e forme di autogoverno locale.

L’esperienza termina con la vittoria bolscevica e la repressione del movimento.

Kronštadt 1921

Un altro momento simbolico della rottura tra movimento libertario e bolscevismo è la rivolta di Kronštadt del 1921.

Marinai e lavoratori chiedono maggiori libertà politiche e autonomia dei soviet.

L’insurrezione viene repressa militarmente dall’Armata Rossa.

Per molti anarchici internazionali Kronštadt diventa la conferma definitiva della natura autoritaria assunta dalla rivoluzione bolscevica.

La Spagna e il momento più importante dell’anarchismo di massa

È però in Spagna che l’anarchismo raggiunge una delle sue più grandi dimensioni popolari.

La CNT, fondata nel 1910, diventa una potente organizzazione sindacale influenzata dall’anarcosindacalismo.

Nel luglio del 1936, dopo il colpo di Stato militare contro la Repubblica, la resistenza popolare apre contemporaneamente una guerra civile e una rivoluzione sociale.

La Rivoluzione sociale spagnola

In Catalogna, Aragona e altre aree della Spagna, lavoratori e contadini avviano esperienze di:

collettivizzazione delle fabbriche

↓

autogestione dei servizi

↓

collettività agricole

↓

milizie popolari

↓

nuove forme di organizzazione sociale

Per la prima volta alcune idee discusse per decenni da teorici anarchici vengono sperimentate su una scala molto ampia.

L’esperienza è tuttavia attraversata da enormi contraddizioni: guerra contro le forze franchiste, rapporti difficili con repubblicani e comunisti, militarizzazione, intervento internazionale e discussioni interne allo stesso movimento anarchico.

La sconfitta repubblicana nel 1939 e l’instaurazione della dittatura di Francisco Franco distruggono gran parte del movimento organizzato spagnolo e costringono migliaia di militanti all’esilio.

Anarchismo e antifascismo

L’ascesa del fascismo e del nazismo modifica profondamente la storia dell’anarchismo europeo.

In Italia gli anarchici sono tra gli oppositori del fascismo fin dalle sue origini. Organizzazioni, giornali e militanti vengono progressivamente colpiti dalla repressione del regime.

Molti continuano l’attività dall’esilio; alcuni combatteranno successivamente in Spagna e nella Resistenza.

L’antifascismo anarchico non deriva soltanto dall’opposizione a una specifica dittatura.

Il fascismo rappresenta infatti la radicalizzazione di molti elementi contro i quali il pensiero libertario si era storicamente sviluppato: nazionalismo, militarismo, culto dell’autorità, gerarchia e repressione dell’autonomia politica e sindacale.

Dopo il 1945: la trasformazione dell’anarchismo

La fine della Seconda guerra mondiale apre una fase diversa.

L’anarchismo non scompare, ma perde in molti paesi il ruolo di grande movimento operaio che aveva avuto tra Ottocento e primo Novecento.

Contemporaneamente le sue idee iniziano a incontrare nuovi movimenti.

Negli anni Sessanta e Settanta riemergono temi libertari nelle contestazioni studentesche, nei movimenti antimilitaristi, nelle esperienze comunitarie e nelle nuove culture politiche.

L’attenzione si allarga progressivamente.

Alla critica tradizionale di:

Stato + capitalismo

si affiancano:

patriarcato + razzismo + colonialismo + autoritarismo culturale + devastazione ambientale

Ecoanarchismo ed ecologia sociale

Il rapporto tra anarchismo ed ecologia diventa particolarmente importante nella seconda metà del Novecento.

Tra gli autori più influenti troviamo Murray Bookchin, che sviluppa l’ecologia sociale.

La crisi ecologica, in questa prospettiva, non può essere separata dalle strutture gerarchiche della società.

Il dominio sulla natura è collegato storicamente alle forme di dominio esercitate dagli esseri umani sugli altri esseri umani.

La questione ecologica diventa quindi anche una questione politica:

gerarchia sociale → dominio → sfruttamento → crisi ecologica

La trasformazione ambientale richiede perciò anche una trasformazione delle relazioni sociali.

L’anarchismo contemporaneo

Oggi l’anarchismo non corrisponde a un’unica organizzazione internazionale né a una dottrina uniforme.

La tradizione libertaria continua attraverso esperienze e correnti differenti:

anarchismo sociale;

anarcosindacalismo;

comunismo anarchico;

anarchismo individualista;

anarcofemminismo;

ecoanarchismo;

anarchismo insurrezionale;

pratiche mutualistiche e autogestionarie.

Alcuni movimenti si definiscono esplicitamente anarchici; altri utilizzano pratiche storicamente vicine alla tradizione libertaria senza adottarne necessariamente il nome.

Tra queste troviamo assemblee orizzontali, mutuo appoggio, autogestione, azione diretta e organizzazione dal basso.

Le grandi trasformazioni dell’anarchismo

Guardando l’intera mappa storica emerge un elemento interessante: l’anarchismo cambia continuamente il proprio campo di intervento.

Possiamo sintetizzare questa evoluzione così:

XIX SECOLO

Stato

Proprietà

Capitalismo

Movimento operaio

↓

PRIMO NOVECENTO

Sindacalismo

Rivoluzione sociale

Antimilitarismo

Antifascismo

↓

SECONDO NOVECENTO

Autoritarismo

Patriarcato

Ecologia

Controcultura

↓

ANARCHISMO CONTEMPORANEO

Autogestione

Mutuo appoggio

Ecologia

Femminismo

Antirazzismo

Movimenti sociali

Critica delle nuove forme di dominio

Non significa che i problemi precedenti vengano abbandonati. Piuttosto, il concetto anarchico di dominio si amplia.

Le date fondamentali della storia dell’anarchismo

Per orientarsi nella mappa possiamo individuare alcune date particolarmente significative:

Data Evento 1793 Godwin pubblica Political Justice 1840 Proudhon pubblica Che cos’è la proprietà? 1864 Nasce la Prima Internazionale 1872 Congresso dell’Aia e rottura tra marxisti e bakuninisti anni 1870 Sviluppo del comunismo anarchico fine XIX secolo Diffusione internazionale del movimento anarchico 1910 Fondazione della CNT spagnola 1917 Rivoluzione russa 1918-1921 Movimento machnovista in Ucraina 1921 Rivolta di Kronštadt 1936 Rivoluzione sociale e Guerra civile spagnola 1939 Vittoria franchista in Spagna anni 1960-70 Nuova diffusione di idee e pratiche libertarie secondo Novecento Sviluppo di anarcofemminismo ed ecologia sociale

La cronologia permette di orientarsi, ma non deve far pensare a uno sviluppo lineare. Correnti nate nell’Ottocento continuano a esistere nel Novecento e nel XXI secolo, mentre idee più recenti reinterpretano problemi già presenti nelle prime formulazioni anarchiche.

Come leggere la storia dell’anarchismo

La storia dell’anarchismo può essere letta attraverso almeno tre fili che si intrecciano continuamente.

Il filo delle idee

Godwin → Proudhon → Bakunin → Cafiero → Kropotkin → Malatesta → sviluppi contemporanei

Mostra come cambiano i concetti di libertà, proprietà, rivoluzione, organizzazione e mutuo appoggio.

Il filo dei movimenti

Prima Internazionale → movimento operaio → sindacalismo → CNT → movimenti libertari contemporanei

Mostra il passaggio dalla teoria all’organizzazione sociale.

Il filo delle esperienze rivoluzionarie

Comune e insurrezioni ottocentesche → Ucraina rivoluzionaria → Spagna 1936 → successive esperienze autogestionarie

Mostra il tentativo, spesso breve e conflittuale, di trasformare principi libertari in istituzioni sociali concrete.

È dall’incrocio di questi tre percorsi che emerge realmente la storia dell’anarchismo.

Una storia fatta anche di sconfitte e trasformazioni

Raccontare la storia dell’anarchismo soltanto attraverso i suoi teorici sarebbe fuorviante.

È anche la storia di lavoratori, contadini, tipografi, emigranti, insegnanti, sindacalisti, giornalisti, donne e uomini spesso rimasti anonimi che hanno costruito associazioni, giornali, scuole, cooperative, sindacati e comunità.

Ed è una storia segnata da sconfitte profonde.

La repressione degli anarchici nella Russia bolscevica, l’ascesa dei fascismi, la sconfitta della rivoluzione spagnola e la trasformazione del movimento operaio riducono progressivamente la forza delle grandi organizzazioni anarchiche del primo Novecento.

Ma molte delle pratiche sviluppate dal movimento sopravvivono alle sue sconfitte.

Federalismo, azione diretta, autogestione, assemblearismo, mutuo appoggio e organizzazione orizzontale riemergono continuamente in contesti differenti.

Ed è forse questo uno degli aspetti più interessanti della sua storia: l’anarchismo non procede lungo una linea retta. Scompare da alcuni luoghi, riappare in altri, incontra nuovi conflitti e modifica il proprio linguaggio.

Dalla storia alle correnti anarchiche

Seguire cronologicamente l’anarchismo permette anche di capire perché oggi esistano orientamenti così differenti.

Il mutualismo nasce da problemi e contesti differenti rispetto al comunismo anarchico; l’anarcosindacalismo deriva dall’incontro con il movimento operaio; l’anarcofemminismo amplia la critica delle gerarchie; l’ecoanarchismo porta il problema del dominio dentro la crisi ecologica.

Per questo storia e correnti non dovrebbero essere studiate separatamente.

Questa mappa risponde alla domanda:

Come si è trasformato l’anarchismo nel tempo?

La Mappa delle correnti anarchiche: comparazione visuale risponde invece a un’altra domanda:

Quali sono le principali differenze tra le diverse forme di anarchismo?

I due articoli, collegati tra loro, permettono quindi di leggere lo stesso fenomeno lungo due dimensioni: tempo e idee.

Conclusione

La storia dell’anarchismo non è la storia di una dottrina rimasta immutata per due secoli. È la storia di una domanda che ritorna continuamente sotto forme differenti:

è possibile organizzare una società senza costruire nuovi rapporti di dominio?

Proudhon risponde interrogando proprietà e federalismo. Bakunin affronta il problema dello Stato e della rivoluzione. Cafiero e Kropotkin sviluppano il comunismo anarchico. Malatesta riflette sull’organizzazione. L’anarcosindacalismo porta la trasformazione dentro il movimento operaio. La Spagna del 1936 tenta di trasformare alcune di queste idee in esperienza sociale. Le correnti successive estendono la critica libertaria al patriarcato, all’ecologia e ad altre forme di gerarchia.

La mappa concettuale della storia dell’anarchismo non serve quindi soltanto a ricordare date e protagonisti. Serve a mostrare come idee, movimenti e rivoluzioni si siano influenzati reciprocamente.

Ed è proprio osservando queste connessioni che l’anarchismo appare non come un blocco ideologico uniforme, ma come una tradizione politica plurale, attraversata da conflitti interni, esperimenti, sconfitte e continue trasformazioni.