Al cuore di chi legge si raccomanda coraggio e leggerezza, tra queste pagine si può galleggiare o volare, affondare, atterrare, morire, resuscitare, vivere. Giorgio Moio de-scrive un tempo liquido e incerto, destruttura e ristruttura metrica e fonetica, si inabissa tra i meandri del possibile, fa luce sulle false certezze di questo nostro mondo che mercifica sogni e chimere.

La lingua brucia, arriva dal ventre di un uomo che appartiene al ventre di una terra amara e maledetta, santa e puttana, vecchia e bambina. Tra questi versi ci si avventura, da qui si fa ritorno alla poesia ostinata di chi ha creduto possibile la fantasia al potere, si fa ritorno a un tempo morto, accennando un sorriso amaro, sussurrando qualche scomoda verità col cuore allacciato all’amore e nessuna mappa a tracciare la rotta.

(Doris Bellomusto, scrittrice)

“Con quali occhi guardi il mondo se non sai guardare oltre ciò che ti appare davanti” – dalla pagina della casa editrice

Editorial Pecore Nere

Nella recensione di “Quel garofano spezzato”, scritto da Matteo Dalena, avevo già presentato la casa editrice “Editorial Pecore Nere”. Un progetto molto interessante, dotato di una personalità forte che si esprime anche nella scelta di avere una collana dedicata alla poesia italiana.

In questi anni ho avuto modo di parlare con diversi editori indipendenti. Quando si affronta il tema della poesia, e delle difficoltà legate alla sua pubblicazione e alla sua presenza nei cataloghi, la risposta è spesso stata la stessa: “non possiamo permettercelo”.

Sono felice di vedere che questa casa editrice, fedele alla sua doppia e caparbia radice calabro-rosarina, abbia deciso di andare controcorrente. Oserei dire contro-mercato. D’altronde è difficile cambiare il sistema se assecondi totalmente il suo principale flusso.

Giorgio Moio

Giorgio Moio è un Poeta. Questa trisillabica, abusata parola con lo iato in mezzo è sufficientemente esaustiva per descriverlo. Moio è un poeta che conosce la tradizione e le tecniche della poesia. Un poeta che sa mescolare le tessere del mosaico delle parole per creare, distruggere e ricreàre, ricreandosi e facendo ricreare lo spirito del lettore. Moio è anche fondatore e direttore della rivista di poesia internazionale “Frequenze Poetiche”.

Marea: la poesia di Giorgio Moio tra sperimentazione e lingua napoletana

Trovo che Doris Bellomusto, scrittrice e direttrice della collana “Foglie”, abbia già trovato le parole perfette per descrivere l’approccio da avere con questo libro. Mi unisco al suo invito raccomandandovi coraggio e leggerezza e augurandovi di avere presto nella vostra libreria questo prezioso lavoro che – vi assicuro – tornerete e ritornerete a leggere.

In ogni poesia di Marea, possiamo individuare tutte le fasi della marea. Flusso, alta marea, riflusso e bassa marea. Ma non necessariamente sempre nello stesso ordine. Nè testuale e men che meno visuale.

I calembour anagrammatici, la ricercatezza di alcuni termini della lingua napoletana – presenza esaltata ed esaltante nel libro – è occasionalmente arcaica ma sempre d’uopo. Citazioni popolari dentro distici elegiaci e catalettici. Si assiste a quell’alchimia unica che solo un bravo scrittore, con il mare come assistente e correttore di bozze, poteva regalarci.

Considerazioni personali

Sono diversi i versi-di Marea che mi hanno regalato e lasciato qualcosa ma non li citerò tutti. Non posso però esimermi dall’affermare con forza la condivisione di quell’impeto di un’assetata vibrazione, di cui parla Moio. Anche perchè, alla fine, la poesia la possiamo fare tutti… che ci vorrà mai?

Se volete scrivere una poesia imparate a dividere l'olio dall'acqua