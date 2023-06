Michail Bakunin: biografia del rivoluzionario anarchico russo

Mikhail Bakunin, nato il 30 maggio1814 e morto il primo luglio 1876, figura importante nella storia dell’anarchismo, è stato un rivoluzionario russo, teorico politico e filosofo le cui idee hanno influenzato in modo significativo lo sviluppo del pensiero e dei movimenti anarchici. La filosofia di Bakunin, fondata sui principi della lotta di classe e dell’opposizione al socialismo di Stato, ha avuto un impatto duraturo su pensatori come Peter Kropotkin, Errico Malatesta, Herbert Marcuse, Edward Palmer Thompson, Neil Postman e Alexander Sutherland Neill.

Le prime posizioni politiche

Nato il 30 maggio nella nobiltà russa, Bakunin si oppose fin da giovane alla disuguaglianza di classe e al capitalismo. Considerava la giustizia come sinonimo di uguaglianza e sosteneva che una società priva di gerarchia e autorità fosse l’unico modo per raggiungere la vera libertà e l’uguaglianza per tutti. Le prime idee politiche e filosofiche di Bakunin furono fortemente influenzate dalle opere di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un filosofo tedesco il cui metodo dialettico fu una componente chiave del processo di pensiero di Bakunin stesso. Nel suo saggio in cui discuteva l’enfasi posta da Hegel sul positivo nel processo dialettico, Bakunin affermava che il negativo era la forza creativa dello sviluppo umano.

Attività rivoluzionarie e ideali anarchici

Le idee rivoluzionarie di Bakunin vennero alla ribalta durante il periodo in cui fu membro della Prima Internazionale, un’organizzazione globale di movimenti socialisti e operai. Il suo anarchismo basato sulla lotta di classe divenne presto la forma dominante di anarchismo all’interno dell’organizzazione, mentre combatteva il socialismo di Stato di Karl Marx e dei suoi seguaci. L’opposizione di Bakunin al marxismo era radicata nella sua convinzione che i regimi marxisti avrebbero portato alla fine a dittature monopartitiche che governano il proletariato, piuttosto che al governo del proletariato stesso.

La filosofia anarchica di Bakunin sosteneva l’abolizione dello Stato e di ogni forma di gerarchia, proponendo che la società fosse organizzata attraverso una federazione di comuni liberi e autogestiti. Questa visione di una società decentrata e non gerarchica si fondava sui principi della democrazia diretta, dell’aiuto reciproco e della solidarietà e si poneva in netto contrasto con il controllo statale centralizzato sostenuto dai marxisti.

Bakunin in Italia

Mikhail Bakunin fu profondamente coinvolto nello sviluppo dell’anarchismo in Italia. La sua influenza sul movimento anarchico italiano iniziò con il suo legame con figure chiave come Giuseppe Fanelli ed Errico Malatesta, che divennero i principali sostenitori dell’anarchismo in Italia. Bakunin partecipò a diverse attività rivoluzionarie in Italia, tra cui la fallita insurrezione di Bologna del 1874. Nel 1877, gli anarchici italiani Errico Malatesta, Carlo Cafiero e Costa diedero vita a un tentativo di insurrezione. La Banda del Matese, riuscì a liberare due villaggi in Campania (Letino e Gallo) prima di essere fermata dall’esercito che arrestò i suoi componenti.

La Conferenza di Rimini

La Conferenza di Rimini del 1872 fu un evento significativo nella storia del movimento anarchico, in quanto portò alla formazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori in Italia. Questo congresso fu una risposta al Congresso dell’Aia del 1872, dove fu approvata una risoluzione che causò grande preoccupazione per i membri anarchici dell’Internazionale, in particolare in Italia, nella Svizzera francese e in Spagna. L’Internazionale antiautoritaria di Saint-Imier decretò la nascita del movimento anarchico e la scissione dalla Prima Internazionale di cui non si riconosceva il Congresso dell’Aia.

Eredità e influenza

Le idee rivoluzionarie di Mikhail Bakunin e le sue critiche al socialismo di Stato hanno avuto un profondo impatto sullo sviluppo della teoria e dei movimenti anarchici. La sua enfasi sulla lotta di classe, l’azione diretta e il rifiuto del potere statale centralizzato hanno contribuito a plasmare la natura dell’attivismo anarchico e la sua influenza può essere vista nelle opere di pensatori e attivisti successivi come Peter Kropotkin, Errico Malatesta ed Emma Goldman.

L’opposizione di Bakunin al marxismo e le sue previsioni secondo cui i regimi marxisti avrebbero portato a dittature monopartitiche sono state convalidate dalla storia, come dimostra l’ascesa della Russia stalinista e della Cina maoista. Queste previsioni hanno ulteriormente consolidato il suo ruolo di figura cruciale nella storia dell’anarchismo e di voce importante nel più ampio arco del pensiero politico radicale.

Conclusione

Le idee rivoluzionarie di Mikhail Bakunin, fondate sui principi della lotta di classe e dell’opposizione al socialismo di Stato, hanno avuto un impatto duraturo sullo sviluppo del pensiero e dei movimenti anarchici. Le sue critiche al marxismo e la sua difesa di una società decentralizzata e non gerarchica hanno influenzato generazioni di pensatori e attivisti, mentre le sue previsioni sugli esiti dei regimi marxisti si sono rivelate giuste. Come figura chiave nella storia dell’anarchismo, la vita e l’opera di Bakunin offrono una visione preziosa dello sviluppo delle idee rivoluzionarie e della lotta in corso per una società veramente libera ed equa.