Michele Angiolillo, l’anarchico che uccise il capo di governo spagnolo

Michele Angiolillo, un eroe anarchico

Michele Angiolillo è stato un anarchico che ha lasciato un’impronta significativa sulla storia del movimento libertario in Italia. Nato a Foggia il 5 giugno del 1871, Angiolillo si avvicinò al movimento anarchico nell’ultimo decennio del XIX secolo, iniziando un percorso di lotta e di resistenza. Michele Angiolillo è noto per aver ucciso il capo del governo spagnolo per vendicare gli anarchici giustiziati, incarcerati ed esiliati dopo un attentato a Barcellona. Verrà per questo motivo giustiziato a Vergara dopo il suo arresto. Tuttavia, la figura di Angiolillo ha continuato a ispirare generazioni di attivisti e di militanti del movimento libertario in Italia e nel mondo.

Le simpatie repubblicane di Michele Angiolillo

Nel periodo che va dalla fine degli anni ottanta dell’Ottocento e gli inizi dei Novanta, Michele Angiolillo fu uno strenuo difensore del Partito Repubblicano. Durante il servizio militare a Napoli fu punito e trasferito per aver assistito ad un comizio del deputato Matteo Imbriani. Tornò a Foggia dove intraprese il lavoro di tipografo. Nel 1895 fu condannato a 18 mesi di carcere per propaganda sovversiva. Fuggì all’estero passando per Parigi e Londra.

L’attentato alla processione del Corpus Domini del 1896 a Barcellona

Nel 1896 una bomba scoppiò durante la processione del Corpus Domini a Barcellona, causando 12 morti e 35 feriti. come un evento significativo per l’evoluzione dell’ideologia anarchica di Michele Angiolillo. All’attentato seguì una dura repressione del governo contro gli anarchici. Alcuni di loro furono condannati a morte, altri a lunghe pene. Altri settanta anarchici circa, furono assolti ma portati comunque in esilio nelle colonie.

Questa dura repressione degli anarchici porterà Michele Angiolillo alla vendetta con l’uccisione del Presidente del Consiglio spagnolo.

L’attentato a Antonio Cánovas del Castillo

L’8 agosto del 1897 Michele Angiolillo giunge in Spagna da Londra per uccidere il presidente del Consiglio spagnolo Antonio Cánovas del Castillo con tre colpi di pistola. L’attentato rientrava in una strategia di lotta di tipo insurrezionale, volta a colpire le élite politiche responsabili della oppressione sistematica del popolo. L’attentato sortì gli effetti sperati, con la morte di Cánovas del Castillo, ma anche con l’arresto di Angiolillo, che venne incarcerato a Vergara, nei paesi baschi. Qui Angiolillo fu sottoposto a un processo sommario e condannato alla pena capitale, verrà giustiziato il 20 agosto del 1897.

La figura di Michele Angiolillo nel movimento anarchico

“Germinal!” fu il grido di Michele Angiolillo prima dell’esecuzione tramite garrota. Germinal è anche il nome di un romanzo di Émile Zola ed il nome del mese primaverile del calendario rivoluzionario francese utilizzato durante la Comune di Parigi. Germinal fu adottato in seguito come nome di gruppi anarchici e di giornali e periodici anarchici. Germinal è stato usato anche come nome proprio di persona.