Mindfulness per bambini nel libro “Respira insieme a Mirtillo”

Oggi vi presento un libro che ho ricevuto dalla casa editrice Edizioni Il Punto d’Incontro. Si intitola “Respira insieme a Mirtillo”, scritto da Davide Viola e illustrato da Luca Borriero.

Insieme a Mirtillo scopriamo cosa è la Mindfulness le cui radici giungono dall’India, sinonimo di salute mentale e di benessere fisico. Mirtillo è un simpaticone tenero gattino tutto viola che ci insegna come respirare, godere dei cibo che mangiamo assaporandone il sapore e, come affrontare l’ansia, la tensione, insegna a comunicare con il proprio corpo e molto altro ancora. Perché un gattino? Bè se siete i proprietari di un micio vi basterà guardarlo per comprendere come egli sia un vero esempio di calma e pace. I gatti fin dall’antichità sono stati considerati sacri in Cina ad esempio sono considerati dei protettori. In Thailandia portatori di pace.

“Respira insieme a Mirtillo” è un bellissimo libricino coloratissimo ricco di immagini e simpaticissimo adatto per bimbi dai tre ai sei anni. Scritto in modo semplice e coinvolgente saprà guidare i piccoli bimbi alla scoperta di loro stessi.

Un piccolo estratto

“il mio maestro zen è un gatto, e sono grato per le sue lezioni quotidiane di consapevolezza e amore. Nel suo silenzio eloquente trova la pace e la serenità che tanto desidero…”

Davide Viola, l’autore

Davide Viola è psicologo, psicoterapeuta e istruttore di mindfulness, con il suo lavoro offre aiuto concreto a educatori, genitori e insegnanti.

Luca Borriero, l’illustratore

Luca è un grafico pubblicista specializzato in web design e SEO Specialist. Da sempre è appassionato di grafica e del mondo del fumetto illustratore e autore del libro “storie zen a fumetti”