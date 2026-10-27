Mondi senza fine. Otto voci raccontano l’Oltre, a cura di Davide Rozzoni, raccoglie esperienze e riflessioni sull’aldilà, sulla coscienza e sulla ricerca interiore. Un libro che invita al confronto e alla scoperta di nuove prospettive, senza imporre verità definitive. Con la prefazione di Michele Bizzarri e la postfazione di Edelweiss Pierangeli.

Che cosa accade alla coscienza dopo la morte del corpo fisico? È possibile fare esperienza di dimensioni della realtà che sfuggono alla percezione ordinaria? E quanto possono insegnarci le esperienze di chi ha dedicato una parte della propria vita a queste domande?

Mondi senza fine. Otto voci raccontano l’Oltre, a cura di Davide Rozzoni, raccoglie contributi e prospettive di otto esploratori della coscienza, offrendo al lettore un percorso attraverso esperienze personali, interpretazioni spirituali e riflessioni sul rapporto tra vita, morte e consapevolezza.

Non è un libro che pretende di fornire una risposta definitiva sull’esistenza dell’aldilà. Il suo interesse risiede soprattutto nella possibilità di confrontare esperienze e punti di vista differenti.

Otto prospettive per interrogare la coscienza

Uno degli aspetti più interessanti di Mondi senza fine è la varietà dei suoi contributi.

Chi ha già familiarità con le ricerche di Robert Monroe e con le esperienze fuori dal corpo può incontrare nuove interpretazioni di temi conosciuti. Allo stesso tempo, il libro permette di avvicinarsi ad autori e ricercatori meno noti, scoprendo percorsi che possono diventare il punto di partenza per ulteriori letture.

Su Magozine abbiamo già approfondito alcuni di questi percorsi attraverso le recensioni di Viaggi lontani e Ultimo viaggio di Robert Monroe, e di Viaggi nell’ignoto di Bruce Moen. Sono letture che permettono di conoscere alcune delle esperienze e delle interpretazioni che hanno contribuito allo sviluppo di questo campo di ricerca.

Non tutti i contributi utilizzano lo stesso linguaggio e non tutti affrontano la questione dell’aldilà nello stesso modo. Alcuni privilegiano il racconto dell’esperienza diretta, altri tentano di elaborare modelli interpretativi più ampi.

Questa diversità rappresenta uno dei punti di forza del volume.

Il lettore non è chiamato ad aderire a una spiegazione unica, ma a confrontarsi con possibilità differenti, mantenendo la libertà di approfondire quelle che ritiene più interessanti.

La crescita personale e il valore della condivisione

Fra i contributi che ho trovato particolarmente significativi c’è quello di Mark Certo, soprattutto per il modo in cui mette in evidenza alcuni principi fondamentali nel lavoro di Robert Monroe: l’adattamento, l’impegno e la crescita collettiva.

Non si tratta di concetti astratti, ma di un approccio alla vita e alla ricerca personale. L’adattamento è la capacità di accogliere nuove esperienze, rivedere le proprie convinzioni e modificare il proprio percorso quando ciò che impariamo lo richiede. L’impegno è la volontà di proseguire con costanza, trasformando intenzioni e aspirazioni in azioni concrete. La crescita collettiva, infine, ricorda che l’evoluzione individuale non deve necessariamente rimanere confinata alla dimensione personale.

Ciò che mi ha colpito è proprio questa visione della ricerca interiore come un percorso che non si esaurisce nelle esperienze straordinarie o nell’ampliamento della coscienza. Le esperienze acquistano valore anche attraverso ciò che ne facciamo, il modo in cui cambiano il nostro atteggiamento verso la vita, le decisioni che prendiamo e i risultati che riusciamo progressivamente a costruire.

In questa prospettiva, la condivisione assume un significato particolare. Raccontare le proprie esperienze, confrontarsi con altre persone e mettere in comune ciò che si è imparato può favorire non soltanto la nostra crescita, ma anche quella di chi ci circonda.

Forse è proprio questo uno degli aspetti più importanti degli incontri e delle relazioni: il percorso individuale può arricchirsi attraverso quello degli altri, e ciò che impariamo può diventare a sua volta un contributo alla loro evoluzione.

Fra esperienza, spiritualità e interpretazione scientifica

Il volume attraversa territori complessi, nei quali esperienza soggettiva, spiritualità e interpretazioni della realtà fisica si incontrano.

Nel contributo di Edelweiss Pierangeli, per esempio, vengono proposte analogie fra coscienza, trasmissione dei segnali e processi di percezione. Compaiono inoltre riferimenti alla fisica quantistica, alle vibrazioni e al rapporto fra cervello e mente.

Sono passaggi che possono stimolare riflessioni interessanti, purché si mantenga una distinzione fra ipotesi, analogie e risultati scientificamente dimostrati.

Il richiamo a un fenomeno della fisica non costituisce, da solo, una prova dell’esistenza di una coscienza separata dal corpo o della sopravvivenza dopo la morte.

Ma questo non significa che le esperienze personali raccontate debbano essere liquidate come prive di interesse.

Possiamo ascoltare una testimonianza senza accettarne automaticamente tutte le interpretazioni. Possiamo riconoscerne il valore umano ed esperienziale mantenendo aperta la questione della sua spiegazione.

È proprio questa disponibilità al confronto che considero importante.

La ricerca non dovrebbe trasformarsi in un dogma

Le note conclusive di Davide Rozzoni restituiscono, a mio avviso, uno dei messaggi più significativi dell’intero libro.

Persone differenti possono attraversare esperienze che ritengono straordinarie e attribuire loro interpretazioni diverse, influenzate dalla propria cultura, sensibilità e storia personale.

Nessuna dovrebbe sentirsi obbligata ad adottare l’interpretazione di un’altra.

Questo atteggiamento richiama un principio importante nel lavoro di Robert Monroe: incoraggiare l’esplorazione personale, senza chiedere ai lettori di trasformare le sue esperienze in convinzioni da accettare per fede.

Ho avuto modo di conoscere l’attività formativa di Davide Rozzoni partecipando a un suo corso sul metodo di esplorazione dell’aldilà di Bruce Moen, un’esperienza che mi sentirei di consigliare a chi desidera approfondire questo genere di pratiche. Per conoscere le attività formative proposte è possibile consultare la pagina dedicata ai corsi di Hemi-Sync Italia.

Non ho incontrato personalmente Rozzoni, ma attraverso il corso e i suoi lavori ho potuto apprezzare un approccio che incoraggia a sperimentare e a costruirsi una propria opinione.

Avevo già avuto modo di apprezzare questo approccio leggendo Luce e tenebre. Esperienze extra-ordinarie e lezioni di vita, un altro libro di Davide Rozzoni che ho recensito su Magozine. Anche in quell’opera le esperienze personali diventano occasioni di riflessione sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sulla libertà di costruire il proprio percorso, senza accettare verità preconfezionate.

È anche lo spirito con cui suggerisco di leggere Mondi senza fine.

Un libro per chi cerca e per chi desidera conoscere

Non penso che Mondi senza fine si rivolga soltanto a persone già convinte dell’esistenza di una vita oltre la morte.

Può essere una lettura interessante anche per chi conosce poco questi argomenti e desidera comprendere quali esperienze, ipotesi e riflessioni abbiano accompagnato la ricerca di diversi esploratori della coscienza.

Chi ha già letto Monroe, Moen e altri autori del settore troverà ulteriori prospettive. Chi si avvicina per la prima volta all’argomento potrà invece scoprire nomi, libri e percorsi di ricerca da approfondire.

Ho apprezzato la presenza di riferimenti bibliografici e fonti che consentono di proseguire autonomamente la lettura. L’unico piccolo appunto riguarda alcuni indirizzi web molto lunghi: in un libro cartaceo risultano difficili da copiare manualmente per poter consultare le risorse indicate.

È comunque un dettaglio marginale rispetto all’utilità di avere materiali di approfondimento a disposizione.

Chi desidera conoscere meglio l’attività di Davide Rozzoni e i percorsi di ricerca che propone può visitare anche il sito Hemi-Sync Italia, dove sono disponibili informazioni, approfondimenti e iniziative dedicate alla coscienza e alle esperienze personali.

Considerazioni finali

Mondi senza fine non offre una dimostrazione scientifica dell’esistenza dell’aldilà, né credo che debba essere letto con questa aspettativa.

Il suo valore è soprattutto quello di mettere in comunicazione esperienze, intuizioni e percorsi individuali che affrontano una delle domande più antiche dell’umanità.

La pluralità delle testimonianze permette di scoprire nuovi autori, confrontare interpretazioni e interrogarsi sui limiti delle proprie convinzioni.

Personalmente porto con me soprattutto una riflessione: la ricerca individuale può diventare più ricca quando viene condivisa e quando contribuisce, anche indirettamente, alla crescita delle persone che incontriamo.

Consiglierei questo libro a chi è interessato alla coscienza, alle esperienze fuori dal corpo e alle diverse rappresentazioni della vita dopo la morte, ma anche a chi desidera semplicemente conoscere prospettive insolite senza sentirsi obbligato a credervi.

Se la lettura suscita curiosità, può essere l’inizio di un percorso personale di approfondimento.

E forse è proprio questo il risultato più importante che un libro del genere possa raggiungere: non consegnare risposte definitive, ma incoraggiare nuove domande.