Ne plus jamais di Samanta Fugazza: il romance che parla di lutto, amore e seconde possibilità

Jamais è il mai del suo passato.

Ne plus jamais è il mai più del suo futuro.

Juliette ha messo in pausa la sua vita per colpa di una promessa infranta. Nulla ha più senso.

Sopravvivere e non vivere, questo l’unico scopo delle sue giornate.

Ma il destino è imperscrutabile e, con la violenza di uno tsunami, spingerà Juliette oltre i propri limiti, costringendola a scegliere tra il cuore e la mente. Chi vincerà? Basteranno una tela bianca, una tavolozza di colori e un mazzo di tulipani rossi a farle credere di nuovo nell’amore?

Un viaggio emotivo tra dolore e rinascita

Ne plus jamais, secondo volume della saga Jamais scritto da Samanta Fugazza, è una storia d’amore intensa e profonda, fatta di scelte difficili, ferite aperte e possibilità di rinascita. Un romanzo capace di parlare direttamente all’anima del lettore, accompagnandolo in un viaggio emotivo che esplora il significato più autentico dell’amore e della perdita.

Juliette: vivere sospesi tra passato e presente

Juliette è una donna segnata dal dolore. Nel suo cuore vive ancora il fantasma di William, l’uomo che ha amato e che ha perso tragicamente tre anni prima in un incidente. Il lutto, mai davvero elaborato, la costringe a vivere in equilibrio precario tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere, impedendole di andare avanti.

Il lavoro diventa il suo rifugio, l’unico luogo in cui riesce a non pensare, a mettere momentaneamente a tacere il dolore. Ma sarà proprio lì che il destino la metterà davanti a una prova inaspettata.

Samael e il conflitto tra cuore e mente

Nella vita di Juliette entra Samael, un incontro destinato a sconvolgere ogni sua certezza. Nel suo petto batte il cuore di William, una verità che riporta a galla emozioni, paure e domande impossibili da ignorare.

Fino a dove siamo disposti a spingerci per amore? È giusto rifarsi una vita quando l’amore perduto non potrà mai più tornare? Juliette si ritrova così imprigionata in una lotta continua tra cuore e mente: ama Samael per ciò che è o per il cuore che porta dentro di sé? E può concedersi di amare ancora senza sentirsi in colpa?

Un romance che emoziona e fa riflettere

Ne plus jamais è un romance avvincente, dai colori dell’arcobaleno, capace di far provare emozioni sempre diverse. Non è solo una storia d’amore, ma un vero e proprio viaggio interiore che conduce la protagonista a confrontarsi con i propri dubbi, i sensi di colpa e la paura di tradire un amore che crede eterno.

Il lettore viene trascinato in una narrazione intensa, dove la domanda centrale rimane sospesa fino all’ultima pagina: chi avrà la meglio tra cuore e ragione?

Tematiche profonde e di grande attualità

Nel romanzo emergono con forza tematiche profonde e dolorose, affrontate con grande sensibilità. La violenza viene raccontata in tutte le sue forme, a partire dagli abusi subiti durante l’infanzia e dalle ferite invisibili che questi lasciano nell’età adulta, segnando l’identità e le relazioni dei personaggi. Accanto a questo, trova spazio il tema del bullismo e della difficoltà di accettare la diversità, mostrando quanto il giudizio e l’intolleranza possano incidere sulla crescita emotiva e sulla costruzione di sé.

Un altro elemento centrale è l’importanza di non giudicare e di imparare a perdonare, anche quando le scelte sbagliate nascono da intenzioni che, seppur maldestre, miravano al bene. Il perdono diventa così un atto di consapevolezza e maturità, necessario non solo per gli altri, ma soprattutto per se stessi.

Il lutto occupa un ruolo fondamentale nella narrazione: viene esplorato nei suoi strascichi emotivi più profondi, nel senso di colpa, nel dolore e nella difficoltà di lasciar andare. Elaborarlo non significa dimenticare, ma accettare la perdita per poter continuare a vivere senza restarne prigionieri.

Infine, il romanzo celebra il valore delle seconde possibilità e il coraggio di guardare avanti. Invita a non lasciarsi definire dal passato, a non trasformare il dolore in una gabbia, ma a riconoscere che anche dopo le ferite più profonde è possibile rinascere e concedersi una nuova possibilità di felicità.

Un messaggio di speranza e rinascita

Con Ne plus jamais, Samanta Fugazza regala una storia carica di emozioni, interrogativi e speranza. Un romanzo che parla di rinascita, di amore e di nuove opportunità, ricordandoci che anche quando siamo convinti che la vita non abbia più nulla da offrirci, può ancora sorprenderci.

Un libro che lascia il segno e invita il lettore a credere, ancora una volta, nella forza dell’amore e nella possibilità di ricominciare.