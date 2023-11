Nel romanzo di Stefano Gianuario il vero protagonista è il caso

Esiste davvero il caso? E fino a che punto due sconosciuti sono veramente tali? Nel suo romanzo “Ci penseremo domani” il giornalista e scrittore Stefano Gianuario racconta l’incontro casuale tra Fabrizio e Jennifer, due persone apparentemente diverse che si conoscono al bancone di un bar.

Fabrizio è un ex presentatore televisivo con un forte ego che è appena andato in pensione per sua scelta perché non si sentiva più in sintonia con il mondo in cui lavorava, mentre Jennifer è una giovane donna di circa trent’anni che ha abbandonato le sue velleità artistiche per lavorare a chiamata nel bar del fratello.

A differenza di Fabrizio che ha vissuto una vita lavorativa da grande protagonista, lei si è lasciata scivolare il tempo addosso e ora si ritrova a vivere con un senso di inconcludenza. L’incontro tra i due protagonisti del romanzo di Stefano Gianuario avviene in maniera casuale proprio la sera in cui va in onda per la prima volta senza di lui la trasmissione che Fabrizio ha condotto per trent’anni. L’uomo decide di uscire dopo aver trascorso qualche settimana chiuso in casa ad autocommiserarsi. È attratto dal locale dove lavora Jennifer, un po’ defilato dal centro, e ordina una birra.

Nonostante le loro differenze, i due iniziano una conversazione spontanea e profonda che li porterà a riflettere sul proprio passato, sulle scelte fatte e sui percorsi che li hanno condotti fino a quel momento. In una calda notte di fine estate, si verifica qualcosa di inedito e inaspettato che i protagonisti di “Ci penseremo domani” riconoscono come profondamente diverso dall’attrazione tra uomo e donna.

È un incontro tra due anime fino a quel momento sconosciute, capaci di rispecchiarsi reciprocamente e di comprendersi a vicenda. È la sensazione di stupore di chi sa di poter raccontare tutto di sé, sapendo di essere capito e accettato. Le vite di Fabrizio e Jennifer diventano il fulcro di una fitta conversazione in cui la voce narrante e il punto di vista si alternano capitolo dopo capitolo. Il dialogo tra i due si trasforma in una sorta di aiuto reciproco mentre si avviano in un viaggio verso l’introspezione mettendo in discussione le rispettive esistenze, smantellando convinzioni radicate e creando nuove certezze impensabili.

Con la sua prosa fluida e coinvolgente, Stefano Gianuario riesce a farci riflettere sui passi importanti che ogni individuo compie nella propria vita e sulle decisioni che ci portano a diventare ciò che siamo.

