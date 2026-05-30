Neurodivergenza e dissenso: quando il problema non è il cervello ma il sistema

Dal masking alla neuronormatività, fino al rapporto tra ADHD, autismo e critica delle gerarchie sociali: una riflessione sul legame tra neurodivergenza e dissenso politico.

L’idea che il cervello umano debba funzionare secondo un unico standard universale – prevedibile, lineare e sempre allineato alle aspettative sociali – è forse uno dei miti più resistenti della modernità.

Oggi, grazie al paradigma della neurodiversità, stiamo lentamente iniziando a decostruire questo mito. Iniziamo a comprendere che condizioni come l’Autismo o l’ADHD non sono necessariamente “errori di sistema” da correggere a ogni costo, ma varianti naturali del funzionamento cognitivo umano. Stiamo imparando (seppur a fatica) a parlare di inclusione, di spazi adeguati e di rispetto per le differenze invisibili soprattutto quando queste condizioni si presentano in modo complesso e sovrapposto nello stesso individuo.

Tuttavia, c’è un territorio in cui questa empatia si ferma bruscamente: la politica.

Cosa succede quando la fatica di adattarsi a un mondo standardizzato non si limita a generare disagio personale, ma si trasforma in una critica radicale al sistema stesso?

Comprendere il legame tra neurodivergenza e dissenso non significa cercare il “gene della ribellione”. Significa porsi una domanda molto più urgente: se la società contemporanea sta imparando a fare spazio a menti che funzionano diversamente, perché continua a patologizzare, isolare o delegittimare chi propone strutture sociali e politiche profondamente diverse?

La neuronormatività e l’attrito con il sistema

Per decenni, la psichiatria e la pedagogia hanno osservato il comportamento umano attraverso una lente molto stretta. Chi non riusciva a integrarsi nei ritmi della fabbrica, dell’ufficio o della scuola veniva spesso considerato difettoso.

L’attrito tra neurologia e società

Il problema di questo approccio è che non metteva mai in discussione l’ambiente. Questa è l’essenza della neuronormatività: l’idea che gli ambienti scolastici e lavorativi (con le loro otto ore filate, le luci al neon, le gerarchie implicite e le mansioni ripetitive) siano neutri e oggettivi, e che spetti al singolo individuo lo sforzo di conformarvisi. Questa spinta all’uniformazione, che spesso colpisce i bambini fin dall’età evolutiva nel contesto scolastico e sociale, ignora la ricchezza dei diversi stili di apprendimento.

Chi rientra in questa “media” statistica (il profilo neurotipico) riesce ad adattarsi a queste strutture con minore fatica. Chi ne esce, per forza di cose, sperimenta un attrito continuo e bruciante.

Il dissenso, in molti casi, nasce esattamente da questo attrito. Quando una mente atipica entra in collisione con un ambiente progettato per un funzionamento standard, si genera una frattura. In quel vuoto, tra la persona e le richieste della società, prende forma una critica involontaria e potente al modo in cui abbiamo organizzato il mondo.

Il mito della produttività come valore morale

Il cuore di questo attrito non è soltanto neurologico, ma profondamente politico ed economico.

La nostra società valuta il valore di un essere umano quasi esclusivamente in base alla sua capacità di essere produttivo secondo ritmi standardizzati. L’abilismo si intreccia così al capitalismo: se non riesci a essere efficiente, costante e obbediente agli orari imposti, sei considerato un peso.

ADHD, lavoro alienante e burnout

Per una mente con ADHD, ad esempio, le difficoltà nelle funzioni esecutive possono rendere una tortura lo svolgimento di compiti burocratici o ripetitivi. Etichettare queste fatiche come “pigrizia” o “inadeguatezza” significa scaricare la colpa sull’individuo, ignorando il fatto che l’idea stessa di dover impiegare la maggior parte della propria esistenza in attività alienanti e prive di stimoli è, di per sé, una forzatura innaturale.

Il problema, allora, non è (solo) il cervello che non si adatta; il problema è un sistema economico che non concepisce altri modi di esistere oltre alla performance misurabile.

Oltre il conformismo: il vissuto dell’autonomia e le regole arbitrarie

Dobbiamo però fare una distinzione fondamentale, per evitare di cadere in un facile determinismo: la neurodivergenza non produce automaticamente una coscienza politica libertaria o progressista. Nella realtà, esistono persone autistiche che trovano rifugio in rigide strutture di estrema destra proprio a causa del loro bisogno di ordine e prevedibilità, così come esistono persone con ADHD che si inseriscono perfettamente nei meccanismi iper-capitalistici della finanza, attratte dalla ricerca costante di stimoli e dopamina.

La tesi che stiamo esplorando è molto più sottile e complessa: una neurologia atipica non determina le tue idee politiche, ma rende immensamente più difficile l’adattamento passivo e silenzioso alle norme sociali predefinite. L’attrito con il sistema è il dato biologico di partenza; ma il significato politico, la direzione e la consapevolezza che diamo a quell’attrito dipendono interamente dalla nostra cultura, dalle nostre letture, dall’ambiente in cui viviamo e dalla nostra biografia personale.

Neurodivergenza e politica: evitare il determinismo biologico

Se così fosse, commetteremmo lo stesso errore speculare della psichiatria clinica, riducendo l’ideologia a una mera questione di cablaggio cerebrale.

Evitiamo l’errore del determinismo biologico. I neurodivergenti non sono “biologicamente anarchici”, così come i neurotipici non sono “automi del sistema”. Tuttavia, alcuni funzionamenti cognitivi rendono particolarmente difficile accettare e metabolizzare le regole non scritte della società.

Perché alcune menti tollerano meno le gerarchie implicite

Pensiamo ad alcune caratteristiche frequenti nello spettro autistico: un forte senso della logica e un’estrema difficoltà a gestire le ipocrisie o le cosiddette “bugie sociali”. Per molte persone neurodivergenti, una regola o una gerarchia ha senso solo se è basata su ragioni evidenti, giuste e condivisibili.

Quando ci si trova di fronte all’autorità basata sul semplice principio del “si fa così perché lo dico io” (o perché lo impone lo status quo), il cortocircuito è inevitabile.

Il profilo PDA: la sensibilità alle dinamiche di controllo

Questa dinamica diventa ancora più evidente in quello che clinicamente viene definito profilo PDA (Pathological Demand Avoidance, spesso riletto dalle comunità come Pervasive Drive for Autonomy).

Le persone con questo profilo sperimentano una forte difficoltà – a volte una vera e propria reazione del sistema nervoso – di fronte a richieste percepite come coercitive o limitanti la propria libertà personale.

PDA e sensibilità alle dinamiche di controllo

Più che una “intolleranza biologica all’autorità”, parliamo di una sensibilità elevatissima alle dinamiche di controllo. Quando un individuo con questa neurologia si scontra con le micro-violenze quotidiane del mondo del lavoro, della scuola o dello Stato, l’impossibilità di piegarsi al compromesso smaschera l’arbitrarietà di quelle regole. Non è una scelta ideologica a priori, ma un modo di funzionare che rivela quanto la nostra società sia costruita sulla coercizione implicita.

Ecologia mentale: masking, sofferenza e compatibilità ambientale

Attenzione, però, a non cadere nella romanticizzazione.

Affermare che la neurodivergenza generi dissenso non significa trasformare ogni fatica in un superpotere o in una “ribellione sana”. L’incompatibilità con il sistema genera sofferenze reali, isolamento e disabilità concrete, e molte persone hanno un profondo e legittimo bisogno di supporto clinico e psicologico.

La sofferenza, tuttavia, si moltiplica a dismisura a causa del masking. Il masking è lo sforzo estenuante di nascondere i propri tratti atipici per “passare per normali” e sopravvivere socialmente. È un’autocensura continua che porta spesso all’esaurimento (burnout). Per comprendere queste sfide oltre gli stereotipi clinici, è utile leggere guide, romanzi e saggi fondamentali dedicati a una comprensione profonda della neurodiversità.

La soluzione a questa sofferenza non può essere la medicalizzazione forzata del comportamento, ma un approccio basato sull’ecologia mentale.

Compatibilità ambientale invece di normalizzazione

L’ecologia mentale ci insegna che non esiste una mente sbagliata, ma esistono menti che non sono compatibili con determinati ambienti. Insegnare l’autoregolazione a una persona neurodivergente non deve servire a farla conformare meglio al sistema, ma a fornirle gli strumenti per gestire il proprio sovraccarico, per non farsi distruggere dal rumore del mondo e per trovare ambienti (o crearli) in cui il suo funzionamento sia sostenibile e valorizzato.

La provocazione del Neuro-Anarchismo: accettare il dissenso politico

Più che una teoria scientifica consolidata, il concetto emergente di “neuro-anarchismo” deve essere letto come una potente provocazione culturale.

Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante. Abbiamo capito che non possiamo costringere un bambino autistico a guardare negli occhi se questo gli causa dolore. Abbiamo capito che dobbiamo offrire orari flessibili a chi ha ritmi di attenzione diversi. Stiamo portando apertura e rispetto verso la divergenza neurologica.

Ma è qui che la società si scontra con le proprie contraddizioni. Se siamo finalmente disposti a modificare l’ambiente per accogliere cervelli che funzionano in modo diverso, perché continuiamo a patologizzare chi propone una società che funzioni in modo diverso?

Il dissenso come forma di biodiversità sociale

Le persone che rifiutano il capitalismo, che scelgono di praticare l’anarchismo e l’autogestione, che sperimentano il mutualismo o che scelgono stili di vita non basati sull’accumulo di capitale, vengono spesso trattate dalla narrazione pubblica come utopisti ingenui, devianti o elementi pericolosi per l’ordine sociale.

Eppure, se la diversità biologica e cognitiva è la più grande ricchezza della nostra specie, la diversità politica radicale dovrebbe godere dello stesso rispetto.

Chi fatica ad adattarsi alle gerarchie o chi denuncia l’insensatezza del lavoro alienante non è un errore del sistema: è la prova che il sistema stesso può e deve essere cambiato.

Imparare a rispettare la neurodivergenza significa, in ultima analisi, imparare ad accogliere l’idea che la società in cui viviamo non è l’unica possibile.