Newsletter umoristica a cura di Ciro Schietto

A breve comincerà questa nuova avvenura della Newsletter umoristica. Si tratterà di una rubrica tenuta da Ciro Schietto di carattere umoristico, satirico, burlesco, caricatureggiante. Se siete quel tipo di persone con scarsa autoironia che ridono solo quando la satira prende in giro le fazioni politiche a voi avverse, questa rubrica non fa per voi.

L’umorismo, come viene inteso in questa rubrica, è uno strumento di riflessione e crescita sociale. Sarà poco bullo, tranne qualche occasione speciale. Sarà spesso una critica del pensiero dominante, della comunicazione mediatica, della strategia politica e della comunicazione politica dei partiti, della linea politica governativa ed istituzionale, ma anche del sentimento popolare ovvero di quel modo di interpretare la realtà e di agire nella società che non permette un avanzamento collettivo verso il benessere e l’armonia.

Sarà una rubrica serissima, a tema prevalentemente politico, e ve lo assicuriamo, ci sarà poco da ridere! Uscirà attraverso bollettini composti a loro volta da due o tre pezzi umoristici.

Questa newsletter avrà periodicità irregolare e verrà inviata agli iscritti e pubblicata su questo blog.