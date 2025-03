Non giocare con il fuoco

Fuoco

il libro è un vero e proprio fuoco. Ilaria ci sorprende nuovamente. Ritroviamo Alberto e Viola i protagonisti del suo promo romanzo “Io sono quella ragazza” come questo volume è un romance straordinario. L’amore trapela da ogni riga e pagina. La sua scrittura scorrevole e immersiva trasporta il lettore nel mondo dei protagonisti.



Disabilità

Ilaria affronta anche il tema della disabilità e lo fa in modo delicato e sensibile con il suo tatto ineguagliabile. Insegna che l’amore può vincere ogni difficoltà ed ostacolo e che l’orgoglio invece distrugge anche i campi più belli.



i protagonisti

Alberto e Viola hanno un amore infinito che riesce a superare le grandi difficoltà che i due sono costretti a superare nella loro quotidianità. Villa e Alberto insegnano al lettore che l’orgoglio distrugge e che per superarlo ci vuole davvero molto impegno, ma anche un legame unico e indissolubile proprio come quello dei due protagonisti.

Viola ha in infanzia difficile genitori assenti che comprano l’affetto con i regali. Alberto, che mette la divisa avanti a tutto. Tra amore, difficoltà, corruzione ed alti e bassi i due giovani si confronteranno spesso con le loro paure, le loro fragilità e i loro dubbi.

TRAMA

Viola è una donna che è dovuta crescere in fretta. Con due genitori concentrati sulla carriera, sempre in giro per il mondo e per i quali i figli sembrano essere stati solo un incidente di percorso, è stata lei a doversi occupare sempre di tutto, soprattutto di suo fratello Chicco. Il problema è che chi come Viola è costretto a farsi da sola, poi sente il costante bisogno di proteggersi. Basta allora un sospetto per mandare all’aria un amore che sembra perfetto. Ma per fortuna il destino offre spesso una seconda possibilità. A volte basta rincontrarsi, uno scambio di sguardi per riaccendere la fiamma di una storia mai davvero finita. Perché Alberto è tutto quello che lei ha sempre desiderato. Tra i due esplode di nuovo la passione, capace di spazzare via ogni dissapore. L’amore sa essere più forte di dubbi, incomprensioni e gelosie. Ma non sempre basta per affrontare i fantasmi del passato. Alberto ha tra le mani un fascicolo delicato, pronto a incastrare il fratello di Viola. Accuse incontrovertibili, un mistero da risolvere, un’indagine palpitante. Alberto dovrà onorare la propria divisa, ma Viola è determinata a difendere suo fratello. Riuscirà il loro sentimento a trionfare anche sull’ingiustizia e la menzogna?