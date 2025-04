Oltre il riflesso, Angela Caminiti

Due anime un solo corpo

Il romanzo di Angela racconta la storia di Maria e Angela madre e figlia unite da un amore immenso e da una vita che sembra accanirsi contro di loro. Una storia di vita reale, cruda, emozionante e vera. Mille peripezie per giungere alla luce in fondo al tunnel. Personaggi veri, che lottano per i loro sogni e per non affogare in una società aspra e sempre più fredda. Una storia di coraggio e anche in parte autobiografica.



La scrittura

Angela possiede il dono di evocare immagini e sensazioni. Siamo Angela, siamo Maria mentre con loro viviamo i dolori e le gioie del loro passato e presente.

la scrittura sa accogliere il dolore di Angela e forse persino guarirlo. Una scrittura semplice e pulita che, vuole insegnare a tutti noi a non arrenderci mai, chiunque siamo, in qualsiasi luogo ci troviamo e in qualsiasi situazione versiamo noi, possiamo farcela! Un autrice coraggiosa e determinata.



Piccola domanda all’autrice

Quando ho chiesto ad Angela perché dovrebbero acquistare il tuo romanzo? Lei mi ha risposto in un modo dolce e sublime: “Perché non è solo un libro, è uno specchio in cui rivedersi, una carezza per l’anima, un viaggio dentro le emozioni più vere.

È una storia che non ha paura di toccare il dolore, la fragilità, la forza silenziosa che ognuno di noi custodisce.

Chi lo legge non trova solo pagine da sfogliare, ma un abbraccio sincero per chi ha attraversato tempeste e ha ancora il coraggio di amare, sperare, ricominciare.

Se hai bisogno di sentirti compreso, se cerchi una storia che arriva dritta al cuore… allora questo libro è per te.”



Biografia

Angela Caminiti – Autrice di “Oltre il riflesso”

Mi chiamo Angela Caminiti e scrivo per dare voce a chi troppe volte è rimasto in silenzio…

Non amo le etichette, ma se proprio devo sceglierne una, mi definisco una donna che ha imparato a trasformare il dolore in forza.

“Oltre il riflesso” non è solo un libro: è un pezzo di cuore, un grido sussurrato, una rinascita scritta con l’inchiostro delle cicatrici…

È la storia di chi ha attraversato il buio e ha scelto comunque di brillare. Di chi, come Maria, la protagonista, ha dovuto imparare a rialzarsi senza aspettare che qualcuno la salvasse…

La scrittura è la mia casa. Le parole sono le mie armi gentili.

Credo profondamente nella forza delle donne, nella resilienza silenziosa, nella dolcezza che resiste alla tempesta. Racconto storie vere, profonde, imperfette. Come la vita…

Attualmente sto scrivendo anche un altro libro, ispirato a fatti realmente accaduti, che intreccia emozioni forti e una storia d’amore intensa, delicata e… un po’ spicy. Perché l’amore, a volte, sa essere dolce, ma anche travolgente…

E se anche solo una delle mie pagine riuscirà a farti sentire meno sola, allora sarà valsa la pena di mettermi a nudo.

Con grinta e verità,

Angela