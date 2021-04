“L’ombra e altri oscuri racconti” di Edith Nesbit

Altro delizioso volumetto scovato grazie a Instagram. L’ombra e altri oscuri racconti si presenta davvero bene, grazie alle suggestive illustrazioni e decorazioni che rendono molto bene l’atmosfera gotica delle storie. Ho scoperto una casa editrice e una collana che valgono davvero la pena di approfondire, non sempre i social vengono per nuocere dunque.

Edith Nesbit – l’autrice

Fu una molto prolifica poetessa e attivista, ma viene soprattutto ricordata per la sua narrativa per ragazzi. Il suo stile è quello classico ed elegante degli scrittori inglesi di fine ottocento. Fu autrice di ventuno racconti del terrore, la maggior parte dei quali sono riuniti nelle raccolte Grim Tales e Something Wrong.

L’ombra e altri oscuri racconti – la raccolta

In questo piccolo volume, sono raccolti cinque racconti del terrore scritti dall’autrice tra il 1905 e il 1910. Ogni racconto è accompagnato da una illustrazione di Daniele Serra: davvero molto belle e suggestive.

Gli argomenti e i personaggi sono vari, ma l’atmosfera cupa e inquietante accomuna tutte le pagine del libro. In particolare, il racconto che dà il titolo alla raccolta è forse il più spaventoso: una minaccia indefinita ma sempre presente segue e influenza le vite dei protagonisti…

Lo stile

La scrittura dell’autrice è particolarmente piacevole. Classica, scorrevole, mai banale. Per gli amanti degli autori inglesi è davvero l’ideale. Di pari passo all’atmosfera di pericolo e suspense, c’è sempre una certa finezza e misura che riequilibra il tutto e rende la lettura fluida.

Conclusioni

Una lettura davvero suggestiva, non tanto perché si tratta di racconti del terrore ma piuttosto per le atmosfere evocate. Ci si sente come davanti al caminetto, dopo cena, insieme agli amici a chiacchierare sottovoce, mentre fuori il vento fa grattare i rami degli alberi contro le finestre.

Share on Social Media twitter facebook pinterest linkedin tumblr email