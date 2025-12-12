Orologi Fatati e Falchi Enigmatici: Un Viaggio nel “Mondo di Centocchi” Cambierà Tre Amiche per Sempre

Tre amiche, un antico orologio e un falco dagli occhi umani: così inizia l’avventura che cambierà per sempre la vita di Sofia. Un portale misterioso le trascinerà in un mondo magico e pericoloso, dove il coraggio e l’amicizia saranno la loro unica bussola. Tra creature straordinarie e segreti dimenticati, le ragazze della “Squadra del Destino” dovranno scoprire la verità nascosta dietro il Triangolo delle Bermuda… e dentro se stesse.

🌟 L’Avventura Fantasy Che Ti Aspetta: Tutto Quello Che Devi Sapere su “Sofia nel Mondo di Centocchi”

Se siete alla ricerca di una nuova saga fantasy che vi incolli alle pagine, preparatevi a segnare un nuovo titolo: “Sofia nel Mondo di Centocchi”! Questo romanzo non è solo un libro, ma un vero e proprio portale per un’avventura mozzafiato che intreccia la vita ordinaria con l’imprevisto magico, in un viaggio che cambierà per sempre tre amiche inseparabili.

Dalle Vie di Londra all’Ignoto di Centocchi

Tutto inizia con un’innocua vacanza a Londra per le amiche Sofia, Alessia e Giulia. Un momento di spensieratezza prima del rientro, che si rivela essere l’ultima normalità.

Il vero punto di svolta arriva in modo spettacolare: un misterioso falco dorato bussa alla loro porta, rivelando un destino speciale che le lega indissolubilmente a lui. L’oggetto chiave? Un antico orologio rinvenuto da Sofia nel negozio di famiglia. Quando viene attivato, il falco si trasforma in un enigmatico ragazzo, e l’orologio diventa la chiave per il passaggio fra la Terra e un luogo che esiste solo nei sogni (o negli incubi): il Mondo di Centocchi.

Sofia, con il suo nuovo compagno e le sue amiche, varca la soglia… ma l’idea di un “mondo fatato” svanisce presto. L’oscurità, i tunnel e persino Formiche Giganti attendono le amiche a ogni angolo.

💥 Poteri, Visioni e Alleati Inaspettati

La posta in gioco si alza quando Sofia scopre di possedere incredibili poteri magici e visioni premonitrici.

Armata di questa nuova consapevolezza, elabora un piano audace per sconfiggere i nemici che minacciano Centocchi: la temibile strega Demon e il suo compagno Turpis. Ma non è sola! Ad aiutarle ci sono alleati che non ti aspetteresti mai:

Lo scimmione eccentrico Ajabu .

. La sua alleata, la guerriera Ambra .

. La veggente, una libellula di nome Kira.

In un colpo di scena mozzafiato, Sofia utilizza persino l’orologio fatato per aprire un varco temporale, salvando i ragazzi Moshe e Yosef da un futuro incerto, e arruolandoli nella sua squadra.

Le premonizioni spingono il gruppo a cercare il principe Ravien, un vecchio amico di Sofia. Insieme, guideranno tutte le creature magiche, gli alleati e persino un inaspettato esercito proveniente dal misterioso Triangolo delle Bermuda, in una battaglia epica contro la furia di Demon!

Il destino del Mondo di Centocchi è nelle mani di queste tre amiche. Riusciranno a salvare un mondo che non è il loro e a trovare la strada per tornare a casa?

Non resta che tuffarsi in questa epica avventura per scoprirlo!

🖋️ L’Autrice Dietro la Magia: Amira LeVaine

Amira LeVaine è lo pseudonimo che l’autrice ha scelto per mantenere un affascinante alone di mistero e per calarsi completamente nei mondi che narra. Con una carriera nel settore della moda alle spalle, Amira ha trovato la sua vera vocazione nella scrittura, creando narrazioni che mescolano realtà e magia con una maestria rara.

Si ispira a giganti del fantasy come Diana Gabaldon, da cui trae l’abilità di creare trame avvincenti e personaggi complessi. Il suo debutto, “Sofia nel Mondo di Centocchi. La Squadra del destino”, è un fantasy avventuroso che esplora le emozioni e i conflitti interiori dei giovani di oggi. Amira crede nel potere della scrittura di ispirare e connettere, e sta già lavorando a nuovi progetti che promettono di esplorare temi universali come la lotta interiore e la speranza.