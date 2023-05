Pensiero umoristico laterale per la risoluzione dei problemi nel libro di Losito

Filippo Losito sviluppa il concetto di pensiero umoristico laterale da partire da quello di pensiero laterale di Edward De Bono. Pensiero laterale e umorismo aiutano e cercare percorsi inediti per la risoluzione dei problemi.

L’autore

Filippo Losito è autore e regista, scrive per il teatro e la televisione. Si è laureato in Filosofia, Filologia Moderna e Scienze della Formazione, si è diplomato alla scuola Holden dove ora tiene dei corsi. Ha fondato il portale storycounseling.it e la scuola di stand-up comedy Comedy Studio. Ha scritto Stand-up Comedy, dalla teoria al live (Audino editore) e Scrivere una serie (Utet Università).

Il pensiero laterale

Il concetto di pensiero laterale di Edward de Bono si riferisce a un approccio innovativo per risolvere i problemi (problem solving) e affrontare le sfide in modo non convenzionale. Contrapposto al pensiero lineare, che segue un percorso logico e sequenziale, il pensiero laterale cerca di superare gli schemi mentali predefiniti e di esplorare nuove possibilità.

De Bono ha sviluppato il concetto di pensiero laterale come una metodologia per stimolare la creatività e generare soluzioni fuori dagli schemi. Questo approccio coinvolge l’utilizzo di tecniche e strumenti specifici per sfidare le abitudini mentali e promuovere la generazione di idee originali.

Una delle tecniche più note associate al pensiero laterale è il “problema inverso”, che consiste nel formulare un problema in termini opposti o invertiti per cercare soluzioni alternative. Altre strategie comprendono l’utilizzo di analogie, l’adozione di prospettive diverse e la ricerca di collegamenti inaspettati tra concetti apparentemente non correlati.

L’obiettivo principale del pensiero laterale è quello di rompere gli schemi tradizionali e incoraggiare il pensiero creativo, aprendo la strada a nuove prospettive e soluzioni innovative.

Il pensiero umoristico laterale

Losito, a partire dalle teorie di Edward De Bono, sviluppa il concetto di pensiero-umoristico- laterale. Secondo Losito allenare lo humor significa anche acquisire gli strumenti del pensiero laterale e della risoluzione dei problemi.

Secondo Losito, la forza scardinatrice del comico è invisa al potere perché rende possibile mostrare scenari nuovi e genera emozioni e reazioni che non sono controllabili.

Il comico-umoristico

Partendo dalla distinzione che faceva Pirandello tra l’umoristico e il comico dove il comico coinciderebbe con l’avvertimento del contrario mentre l’umoristico verrebbe fuori dal sentimento del contrario attraverso la relazione empatico con l’oggetto dell’umorismo, Losito propone di concentrarsi sul concetto di contrario che è comune alle due distinzioni. Il contrario è un tratto fondamentale del pensiero laterale. Tra le tecniche utilizzate per sviluppare pensiero laterale vi è quella di immaginare situazioni ribaltate.

Gli esercizi pratici

A conclusione di ogni capitolo ci sono esercizi pratici da eseguire per allenare il pensiero umoristico laterale. Si tratta di un elemento che arricchisce questo lavoro ed aiuta il lettore a dar seguito alla comprensione dei temi di ogni capitolo attraverso l’esercizio delle tecniche che l’autore ha illustrato.

Humor e pensiero laterale

Humor e pensiero laterale è un ottimo libro, utile soprattutto agli aspiranti scrittori, ai content creator, a chi vuole utilizzare tecniche di scrittura umoristica o utilizzare l’umorismo come strumento di comunicazione (pubblicitario, politico, ecc.). La creatività è la forza risolutrice dei problemi, humor e pensiero laterale aiutano nella ricerca di strade nuove per raggiungere l’obiettivo. Eppure il pensiero laterale e umorismo non devono avere utilizzi necessariamente professionali. Possono essere utili nella vita di tutti i giorni e aiutarci a dare diverse interpretazioni alle situazioni quotidiane.