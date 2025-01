Stefania La Spada con il suo libro per bambini “Priscilla e il mistero a castel Mirtillo” ci trasporta indietro nel tempo con le illustrazioni a tempera e la copertina che richiama ai vecchi libri di fiabe.

Nel libro possiamo ammirare oltre che alle illustrazioni anche parti con indovinelli tutte da giocare. Priscilla e il suo amico topolino insieme riescono a risolvere ogni inganno anche il più difficile.

Stefania con la sua scrittura semplice ha realizzato un perfetto giallo per bambini.

Le fiabe e le storie per bambini lo sappiamo tutti, sono importanti perché permettono loro di avvicinarsi alla lettura, ma anche alle immagini come opere d’arte e questo avviene attraverso le illustrazioni. Illustrazioni che sul libro di Stefania sono di tenui colori pastello, ben disegnate e proseguono arricchendo la storia man mano che questa prende vita. Trovo questo libro per bambini dai sette in poi un piccolo grande gioiello, perfetto per far appassionare i più piccoli dei gialli e della lettura. Perché grazie alla scelta di Stefania potranno leggere divertendosi, un elemento da non sottovalutare e che dono a questo stupendo libro un tocco in più.

Trama

Una scomparsa sospetta ed un furto dal valore inestimabile, un caso complicato che Priscilla giovane volpe investigatrice, dovrà risolvere facendo affidamento al suo fiuto infallibile, al suo coraggio e al suo aiutante Frollino un topolino molto simpatico. Insieme possono risolvere anche i misteri più complessi e assicurare il colpevole alla giustizia. Un’avventura al Castello, che tra passaggi segreti, luoghi polverosi e personaggi ambigui, vi farà stare con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Età di lettura: da 7 anni.

Qualcosa sull’autrice

Stefania La Spada nasce in un piccolo paese della provincia di Ferrara. Trascorre gran parte della sua infanzia a contatto con la natura, motivo per cui, nei suoi racconti tratta spesso storie di animali.

Si laurea all’Università di Bologna, indirizzo Psicologico-Sociale, ed in seguito diventa mamma di tre figli, per i quali inventa i suoi primi racconti.

La scrittura è scaturita per passione, adora ideare storie che possano trasmettere un insegnamento costruire valori nei piccoli lettori; valori come il rispetto della natura, degli animali, l’altruismo ed il coraggio.

Partecipa a numerosi concorsi letterari ottenendo la pubblicazione di alcuni suoi racconti.