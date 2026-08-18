Progetti di promozione della lettura: 10 attività per creare una comunità di lettori

Promuovere la lettura non significa semplicemente convincere qualcuno a leggere di più. Significa creare occasioni in cui i libri possano essere scoperti, discussi, consigliati e messi in circolazione.

Una recensione pubblicata su un blog, un gruppo di persone che si incontra ogni mese per discutere dello stesso romanzo, una libreria che organizza una presentazione, una biblioteca che porta i libri fuori dai propri spazi o un podcast che racconta opere poco conosciute sono esperienze molto diverse. Eppure hanno qualcosa in comune: trasformano la lettura da attività individuale a esperienza condivisa.

Le iniziative per promuovere la lettura possono nascere praticamente ovunque e non richiedono necessariamente grandi finanziamenti o strutture complesse. Possono partire da un lettore, un blogger, una piccola libreria, un’associazione o un gruppo informale.

Le esperienze istituzionali mostrano, inoltre, quanto sia importante un altro elemento: fare rete. I Patti per la lettura promossi dal Centro per il libro e la lettura, per esempio, considerano la lettura un valore sociale da sostenere attraverso l’azione coordinata di soggetti pubblici e privati; anche il riconoscimento Città che legge valorizza le collaborazioni tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni. (Centro per il Libro)

Vediamo allora quali attività si possono organizzare e, soprattutto, come trasformare tante piccole iniziative isolate in un vero progetto di promozione culturale.

Cosa significa promuovere la lettura

La promozione della lettura comprende tutte quelle attività che cercano di facilitare l’incontro tra una persona e un libro.

Non significa necessariamente promuovere un determinato titolo. L’obiettivo può essere più ampio: stimolare curiosità, favorire la scoperta di nuovi autori, creare occasioni di confronto oppure raggiungere persone che normalmente frequentano poco libri e biblioteche.

È questa dimensione sociale a rendere particolarmente interessanti i progetti di promozione della lettura.

Il libro smette di essere soltanto un oggetto acquistato e letto individualmente e diventa il punto di partenza per una conversazione.

Non a caso, le iniziative nazionali dedicate alla lettura coinvolgono soggetti molto diversi. Libriamoci, per esempio, mette in relazione scuole, lettori volontari, autori, case editrici, associazioni e numerose realtà culturali; l’edizione 2026 ha coinvolto quasi 3.000 istituti e oltre 7.500 attività. (Centro per il Libro)

Ma non occorre partire da progetti di queste dimensioni.

Si può cominciare da molto meno.

1. Creare un gruppo di lettura

Una delle iniziative più semplici è riunire alcune persone intorno allo stesso libro.

Un gruppo di lettura può nascere in una biblioteca o in una libreria, ma anche in un’associazione, in un bar, in un luogo di lavoro oppure completamente online.

Il suo valore non consiste soltanto nel convincere le persone a leggere un libro. Succede qualcosa di più interessante: ogni partecipante porta nella discussione una lettura diversa della stessa opera.

Un personaggio che qualcuno considera insopportabile può essere il preferito di un altro. Una pagina apparentemente secondaria può diventare il centro della discussione. Il contesto personale dei lettori modifica continuamente il significato attribuito al testo.

È proprio questa dimensione collettiva a rendere il gruppo uno strumento particolarmente efficace di promozione della lettura.

Gruppo di lettura: cos’è, come funziona e come organizzarne uno.

Non è necessario partire con venti partecipanti. Anche cinque o sei persone che si incontrano regolarmente possono creare una piccola comunità capace, nel tempo, di attirare nuovi lettori.

2. Organizzare incontri con autori e autrici

Le presentazioni di libri sono probabilmente una delle attività culturali più diffuse. Ma possono facilmente trasformarsi in qualcosa di prevedibile:

introduzione → presentazione dell’autore → riassunto del libro → domande finali.

Per promuovere davvero la lettura può essere più interessante costruire l’incontro intorno a un argomento, anziché esclusivamente intorno al libro da vendere.

Un romanzo sul lavoro può diventare l’occasione per discutere di precarietà. Un libro ambientato in un piccolo paese può aprire una conversazione sullo spopolamento. Un saggio ambientalista può coinvolgere associazioni locali.

Il libro diventa così uno strumento per entrare nel mondo, anziché il semplice oggetto di una presentazione promozionale.

Questo approccio può aiutare anche gli autori emergenti, che difficilmente possono contare sulla notorietà del proprio nome per attirare pubblico.

3. Utilizzare recensioni e blog per far scoprire nuovi libri

Anche scrivere di un libro è un’attività di promozione della lettura.

Una buona recensione non dovrebbe limitarsi a stabilire se un’opera sia bella o brutta. Può spiegare perché valga la pena confrontarsi con quel testo, metterlo in relazione con altri libri, ricostruirne il contesto oppure partire dalle sue pagine per affrontare questioni più ampie.

In questo senso, blog letterari, riviste online e siti culturali possono funzionare come luoghi di mediazione tra libri e lettori.

È particolarmente importante quando si parla di opere che non dispongono di grandi campagne pubblicitarie. Un piccolo editore, un autore emergente o un libro pubblicato diversi anni prima possono trovare nuovi lettori proprio grazie a qualcuno che decide di tornare a parlarne.

Recensioni libri da leggere: scopri come fare la recensione di un libro.

Le recensioni hanno inoltre una caratteristica che un incontro fisico non possiede: rimangono reperibili nel tempo. Un articolo pubblicato oggi può portare qualcuno a scoprire un libro anche mesi o anni dopo.

4. Creare percorsi di lettura invece di semplici liste di libri

Le liste funzionano bene perché permettono di orientarsi velocemente:

10 libri sulla Resistenza

5 romanzi sul cambiamento climatico

8 libri per conoscere l’anarchismo.

Ma possiamo fare qualcosa di più.

Un percorso di lettura mette i libri in relazione.

Per esempio:

un romanzo → un saggio → una testimonianza → un classico → un’opera contemporanea.

Il lettore non riceve semplicemente cinque titoli, ma una possibile strada da seguire.

Una libreria può costruire questi percorsi attraverso un tavolo tematico. Una biblioteca attraverso una bibliografia. Un blogger con una serie di articoli. Un gruppo di lettura scegliendo opere collegate tra loro.

In questo modo la promozione della lettura diventa anche costruzione di senso.

5. Dare spazio ai libri che hanno meno visibilità

Promuovere soltanto i libri già presenti ovunque rischia di amplificare meccanismi che funzionano benissimo anche senza di noi.

Una delle funzioni più interessanti di librerie indipendenti, blogger, gruppi di lettura e piccole realtà culturali è invece la possibilità di portare alla luce ciò che rischia di rimanere ai margini.

Possono essere:

libri di piccoli editori;

autori emergenti;

opere fuori catalogo;

classici dimenticati;

traduzioni poco conosciute;

libri provenienti da altre culture;

opere difficili da classificare commercialmente.

Non significa scegliere un libro perché è sconosciuto. La qualità rimane essenziale.

Significa però non utilizzare la popolarità come principale criterio di selezione.

La promozione della lettura può diventare così anche uno strumento per difendere la bibliodiversità, permettendo a idee, generi e voci differenti di trovare il proprio spazio.

6. Portare i libri fuori dai luoghi abituali

Biblioteche e librerie rimangono presìdi fondamentali, ma la lettura può essere promossa anche dove normalmente non ci aspetteremmo di incontrarla.

Parchi, mercati, circoli, stazioni, luoghi di lavoro, festival musicali, associazioni, bar e spazi sociali possono diventare luoghi temporanei dedicati ai libri.

Si possono organizzare:

letture pubbliche;

piccoli scaffali condivisi;

scambi di libri;

presentazioni itineranti;

reading;

biblioteche temporanee;

incontri tematici.

La logica è semplice: invece di aspettare che siano le persone ad avvicinarsi ai luoghi tradizionalmente dedicati alla lettura, sono i libri ad andare incontro alle persone.

Anche i programmi pubblici italiani insistono sull’accessibilità: il Centro per il libro, per esempio, finanzia specificamente progetti bibliotecari destinati a rendere la lettura accessibile anche a persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali. (Centro per il Libro)

7. Utilizzare podcast, video e social senza ridurre il libro a un prodotto

La promozione della lettura oggi passa inevitabilmente anche attraverso strumenti digitali.

Un libro può diventare:

una videorecensione,

una conversazione su YouTube,

una puntata di un podcast,

un’intervista,

un post,

una newsletter,

una discussione online.

Il problema nasce quando tutta la comunicazione viene ridotta a:

compra questo libro.

Un contenuto culturale funziona diversamente quando offre qualcosa anche a chi non acquisterà immediatamente l’opera.

Un’intervista può approfondire un problema. Una videorecensione può mettere in relazione più autori. Un podcast può raccontare il contesto storico di un romanzo.

Il libro torna così a essere l’origine di una conversazione.

8. Creare iniziative tematiche

Un altro sistema efficace consiste nello scegliere periodicamente un argomento e invitare realtà differenti a interpretarlo liberamente.

Per esempio:

Terra

Una libreria prepara una selezione di libri.

Un gruppo di lettura sceglie un romanzo.

Un blogger pubblica una recensione.

Un podcast intervista un autore.

Un’associazione organizza un incontro.

Una biblioteca realizza una bibliografia.

Il vantaggio è evidente: nessuno deve fare la stessa cosa, ma tutte le iniziative diventano parti di una conversazione comune.

Anche grandi campagne nazionali utilizzano questa logica. Il Maggio dei Libri, ad esempio, invita cittadini, scuole, istituzioni e realtà culturali a realizzare autonomamente iniziative nelle forme più diverse; nel 2026 la campagna ha lavorato con una rete di 44 partner e migliaia di iniziative diffuse sul territorio. (Centro per il Libro)

La stessa logica può funzionare su scala molto più piccola.

9. Coinvolgere librerie indipendenti e biblioteche

Librerie e biblioteche possiedono qualcosa che online è difficile riprodurre completamente: un rapporto diretto con i lettori e con il territorio.

Possono mettere in relazione persone che magari non si sarebbero mai incontrate.

Una libreria può ospitare un gruppo di lettura, collaborare con un blogger per una presentazione, invitare un piccolo editore o costruire una selezione insieme a un’associazione.

Una biblioteca può coinvolgere scuole, gruppi informali, associazioni e cittadini.

È significativo che anche i programmi pubblici di promozione della lettura insistano sempre più sulla creazione di circuiti culturali integrati, mettendo insieme biblioteche, istituzioni scolastiche e associazioni. (Centro per il Libro)

Il punto, quindi, non è soltanto organizzare più eventi.

È collegare quelli che già esistono.

10. Mettere in relazione iniziative che normalmente rimangono isolate

Immaginiamo questa situazione.

Un blogger pubblica un’ottima recensione.

Una libreria organizza una presentazione sullo stesso argomento.

Un gruppo di lettura sta leggendo un libro simile.

Un podcast intervista uno degli autori.

Se nessuno conosce l’attività degli altri, abbiamo quattro buone iniziative indipendenti.

Ma se queste persone entrano in contatto, può accadere qualcosa di diverso.

Il gruppo di lettura scopre la recensione.

Il blogger segnala l’evento della libreria.

Il podcast invita il libraio.

La libreria ospita il gruppo.

Nasce una collaborazione.

È qui che una serie di iniziative per la lettura comincia a diventare una rete culturale.

Dalla promozione della lettura alla costruzione di una rete

Questo passaggio è forse il più importante.

Promuovere la lettura non significa necessariamente organizzare sempre qualcosa di nuovo. A volte significa semplicemente permettere alle persone che stanno già facendo qualcosa di incontrarsi.

È una logica riconosciuta anche nelle politiche pubbliche dedicate alla lettura. I Patti per la lettura si basano proprio sull’azione coordinata tra soggetti differenti, mentre i programmi Città che legge valorizzano esplicitamente iniziative congiunte e collaborazioni stabili. (Centro per il Libro)

Una rete può condividere:

eventi, recensioni, spazi, competenze, contatti, idee, letture, pubblico.

E soprattutto può evitare che ogni progetto debba continuamente ricominciare da zero.

Un piccolo blog difficilmente possiede il pubblico di una grande piattaforma. Una libreria indipendente ha una capacità di comunicazione limitata. Un gruppo di lettura può avere soltanto dieci partecipanti.

Ma dieci piccole realtà che si segnalano reciprocamente possono raggiungere persone che nessuna di loro raggiungerebbe da sola.

Samizdat: un esperimento di promozione culturale dal basso

È proprio da questa idea che nasce il Progetto Samizdat.

Non vogliamo creare un’organizzazione centralizzata che dica agli aderenti quali libri leggere o cosa pubblicare.

L’obiettivo è costruire una rete tra lettori, gruppi di lettura, blogger, librerie indipendenti, autori, editori, podcast, canali video e altre realtà culturali, lasciando a ciascuno la propria autonomia.

Periodicamente proponiamo temi intorno ai quali possono nascere recensioni, letture, incontri, video, articoli e altre iniziative.

Ma la parte più importante non è produrre tutti lo stesso contenuto.

È far circolare quello che ciascuno sta già facendo e creare occasioni perché nascano collaborazioni nuove.

Se organizzi iniziative dedicate ai libri, gestisci un gruppo di lettura, una libreria, un blog, un podcast o semplicemente vuoi partecipare come lettore, puoi conoscere il progetto e decidere liberamente se entrare nella rete.

Scopri il progetto, presenta la tua attività e indicaci in che modo vorresti collaborare.

Come iniziare un progetto di promozione della lettura

Non è necessario partire da un progetto nazionale, un finanziamento o centinaia di partecipanti.

Si può cominciare con una domanda molto semplice:

Quale libro o quale idea vorrei far circolare, e con chi potrei farlo?

Da lì può nascere una recensione.

Dalla recensione una discussione.

Dalla discussione un gruppo.

Dal gruppo un incontro.

Dall’incontro una collaborazione.

E dalla collaborazione, forse, una rete.

Perché probabilmente il modo più efficace per promuovere la lettura non è continuare a ripetere che leggere fa bene.

È creare situazioni nelle quali leggere diventa qualcosa che vale la pena condividere.