Promozione della lettura: idee, progetti e iniziative per far circolare i libri

Leggere è spesso un gesto individuale.

Un libro si apre in silenzio. Una persona entra in una storia, incontra un’idea, cambia prospettiva oppure semplicemente trascorre qualche ora altrove.

Ma la promozione della lettura comincia davvero quando quell’esperienza individuale smette di restare isolata.

Un lettore consiglia un libro a un amico. Una libreria organizza una presentazione. Un gruppo di lettura trasforma un romanzo in una discussione. Un blogger pubblica una recensione. Un podcast intervista un autore. Una biblioteca costruisce un percorso tematico. Un editore mette in relazione un libro con una comunità interessata a quel tema.

Il libro comincia a circolare.

Ed è proprio questa circolazione a trasformare la lettura da esperienza privata in fenomeno culturale e sociale.

Promuovere la lettura, quindi, non significa soltanto aumentare il numero delle persone che leggono.

Significa creare spazi, occasioni, strumenti e relazioni attraverso cui i libri possano incontrare nuovi lettori e generare nuove conversazioni.

Che cos’è la promozione della lettura?

Con l’espressione promozione della lettura possiamo indicare l’insieme delle attività che favoriscono l’incontro tra persone e libri.

Può trattarsi di iniziative molto diverse:

un gruppo di lettura;

una presentazione in libreria;

un festival letterario;

una recensione pubblicata su un blog;

una bibliografia tematica;

un podcast;

una newsletter;

un progetto scolastico;

un incontro con un autore;

un’iniziativa di bookcrossing;

una campagna pubblica;

una rete tra librerie, biblioteche e associazioni.

Anche le politiche pubbliche italiane utilizzano una concezione molto ampia della promozione della lettura. I progetti sostenuti dal Centro per il libro e la lettura comprendono biblioteche, scuole, associazioni, gruppi di lettura, attività territoriali e collaborazioni tra soggetti pubblici e privati. (centroperillibro.cultura.gov.it)

La promozione della lettura, quindi, non coincide necessariamente con una campagna pubblicitaria per un libro.

È qualcosa di più ampio.

Significa costruire le condizioni perché le persone possano incontrare libri, discuterli e farli circolare.

Perché promuovere la lettura?

La risposta più immediata sarebbe semplice: perché leggere fa bene.

Ma questa spiegazione rischia di ridurre la lettura a un esercizio individuale di miglioramento personale.

La lettura ha anche una dimensione collettiva.

Un libro può permetterci di conoscere esperienze lontane dalla nostra, comprendere un conflitto, scoprire una storia dimenticata, mettere in discussione un pregiudizio, entrare nel punto di vista di un’altra persona.

Quando quella lettura viene condivisa, può generare una discussione.

La discussione può diventare confronto.

Il confronto può creare relazioni.

E le relazioni possono trasformarsi in comunità.

Per questo la promozione della lettura riguarda non soltanto quanti libri vengono letti, ma anche ciò che accade intorno ai libri.

Come promuovere la lettura: dalle persone alle reti

Una delle strategie più efficaci per promuovere la lettura consiste nel non pensare al lettore come a un individuo isolato.

Intorno a un libro esiste un ecosistema.

Ci sono:

lettori → autori → librai → editori → bibliotecari → blogger → podcaster → gruppi di lettura → associazioni → scuole → festival → riviste

Queste realtà spesso lavorano separatamente.

Una libreria organizza un incontro.

Un blogger pubblica una recensione.

Un gruppo di lettura discute lo stesso libro.

Un podcast intervista l’autore.

Quando queste attività entrano in relazione, però, la capacità del libro di raggiungere nuove persone aumenta enormemente.

Possiamo rappresentare questo processo così:

LIBRO → LETTORE → CONVERSAZIONE → RETE → NUOVI LETTORI

La promozione della lettura diventa allora anche un lavoro di connessione.

Gruppi di lettura e club del libro

I gruppi di lettura sono probabilmente una delle forme più immediate di promozione della lettura.

Un gruppo sceglie un libro, i partecipanti lo leggono individualmente e successivamente si incontrano per discuterlo.

La lettura rimane personale, ma l’interpretazione diventa collettiva.

Non è necessario che tutti abbiano la stessa opinione.

Anzi, spesso il valore di un gruppo nasce proprio dalle differenze.

Una frase che per qualcuno è marginale può diventare centrale per un altro lettore. Un personaggio amato da una persona può essere detestato da un’altra.

Il libro diventa uno spazio comune.

Un gruppo di lettura può nascere in una biblioteca, in una libreria, in un’associazione, in una casa privata oppure online.

Può inoltre andare oltre l’incontro mensile: pubblicare riflessioni, invitare autori, collaborare con librerie o partecipare a progetti culturali più ampi.

Su Magozine dedicheremo un approfondimento specifico a come funziona e come organizzare un gruppo di lettura.

Librerie indipendenti e promozione culturale

Una libreria indipendente non è soltanto un luogo nel quale acquistare libri.

Può essere un presidio culturale.

Il libraio seleziona, consiglia, propone accostamenti, conosce spesso i gusti dei propri lettori e può portare alla luce libri che difficilmente emergerebbero attraverso le classifiche o gli algoritmi delle grandi piattaforme.

Le attività possono essere molte:

presentazioni;

gruppi di lettura;

incontri con autori;

vetrine tematiche;

bibliografie;

festival;

collaborazioni con scuole;

iniziative con associazioni;

dialoghi con blogger, podcast e riviste.

Nei programmi pubblici per la promozione della lettura, biblioteche e librerie vengono spesso considerate parti dello stesso ecosistema territoriale, insieme a scuole e associazioni culturali. (centroperillibro.cultura.gov.it)

La libreria diventa così uno dei luoghi nei quali la lettura smette di essere soltanto consumo culturale e diventa relazione.

Book blogger, blog letterari e recensioni

Internet ha modificato profondamente il passaparola.

Una recensione pubblicata su un blog può essere letta mesi o anni dopo la sua pubblicazione.

Può comparire in una ricerca Google, essere condivisa sui social, essere citata da un altro sito oppure portare un nuovo lettore a cercare un autore che non conosceva.

Per questo i book blogger e i blog letterari hanno un ruolo interessante nella promozione della lettura.

Non perché debbano necessariamente promuovere commercialmente un libro.

Il loro valore sta soprattutto nella possibilità di:

analizzare opere;

creare percorsi tematici;

intervistare autori;

mettere in relazione libri diversi;

far emergere editori piccoli;

recuperare opere dimenticate;

creare discussione.

Su Magozine abbiamo già approfondito come scrivere una recensione di un libro e come trasformare una semplice opinione in un contenuto capace di offrire analisi e nuovi spunti di lettura.

Una recensione è quindi una delle forme più semplici attraverso cui un lettore può diventare mediatore culturale.

Autori, editori e promozione dei libri

Anche autori ed editori fanno parte dello stesso ecosistema.

Pubblicare un libro non significa automaticamente trovare lettori.

L’offerta editoriale è enorme e molte opere rischiano di passare inosservate.

Per questo la promozione di un libro può coinvolgere:

recensioni;

presentazioni;

interviste;

newsletter;

blogger;

podcast;

librerie;

gruppi di lettura;

festival;

contenuti social.

Il problema nasce quando la promozione viene ridotta esclusivamente alla pubblicità.

Un libro può acquistare visibilità anche attraverso relazioni culturali durature.

Abbiamo già affrontato questo argomento nella guida:

Promuovere un libro con le recensioni e aumentare la visibilità su Google e Amazon

L’obiettivo non dovrebbe essere soltanto ottenere qualche vendita immediata.

Un libro può crescere nel tempo costruendo una reputazione, una comunità di lettori e una presenza in spazi differenti.

Podcast, YouTube e social dedicati ai libri

Anche il racconto dei libri è cambiato.

Non passa più soltanto attraverso recensioni scritte.

Un podcast può dedicare un’intera puntata a un romanzo.

Un canale YouTube può intervistare un autore.

Una pagina social può costruire una bibliografia tematica.

Un creator può raccontare perché un libro ha cambiato il proprio punto di vista.

Il formato cambia, ma il meccanismo resta lo stesso:

una persona racconta un libro a un’altra persona.

La forza di questi strumenti sta soprattutto nella possibilità di raggiungere pubblici differenti.

Un lettore che non cerca recensioni sui blog potrebbe scoprire lo stesso libro attraverso un podcast o un video.

La promozione della lettura diventa quindi multicanale.

Biblioteche, associazioni e scuole

Le biblioteche rimangono uno dei luoghi centrali della promozione della lettura.

Non soltanto perché permettono l’accesso gratuito ai libri.

Molte biblioteche organizzano:

gruppi di lettura;

incontri con autori;

laboratori;

letture pubbliche;

progetti per bambini e famiglie;

podcast;

attività interculturali;

iniziative nei quartieri;

progetti rivolti a persone con difficoltà di accesso alla lettura.

I programmi più recenti sostenuti dal Centro per il libro mostrano una concezione della biblioteca come hub culturale inclusivo, capace di costruire progetti insieme alle comunità locali. (centroperillibro.cultura.gov.it)

Lo stesso vale per associazioni e scuole.

La promozione della lettura può diventare molto più efficace quando una singola iniziativa entra in relazione con altre realtà.

Idee e attività per promuovere la lettura

Non esiste una sola strategia.

Ecco alcune attività che possono funzionare in contesti differenti:

creare un gruppo di lettura; organizzare una presentazione con discussione; pubblicare una recensione; realizzare un’intervista all’autore; creare una bibliografia tematica; organizzare uno scambio di libri; avviare una newsletter dedicata alle letture; creare una puntata podcast; costruire un percorso tra più libri sullo stesso argomento; coinvolgere una libreria o una biblioteca; realizzare una lettura pubblica; creare un progetto comune tra blog, podcast e gruppi di lettura; raccogliere contributi dei lettori; organizzare una discussione pubblica; creare un archivio delle letture condivise.

La differenza non la fa necessariamente la dimensione dell’iniziativa.

Anche un piccolo gruppo può generare una rete molto attiva.

Come creare un progetto di promozione della lettura

Un progetto efficace dovrebbe partire da alcune domande.

Qual è il tema?

Un tema aiuta a creare un’identità.

Può essere molto specifico:

letteratura della Resistenza italiana

oppure più ampio:

viaggio, memoria, lavoro, ambiente, libertà.

Qual è l’obiettivo?

Vogliamo:

far scoprire libri?

coinvolgere nuovi lettori?

creare una comunità?

sostenere librerie indipendenti?

valorizzare piccoli editori?

favorire il confronto?

Un progetto senza obiettivo rischia di trasformarsi in una semplice sequenza di eventi.

Chi può partecipare?

Non soltanto lettori.

Un progetto può coinvolgere:

librai + blogger + autori + editori + gruppi di lettura + biblioteche + associazioni + podcast

Più le competenze sono diverse, più il progetto può produrre contenuti differenti.

Quali attività possiamo realizzare?

Non serve organizzare tutto.

È spesso più sostenibile permettere ai partecipanti di scegliere liberamente:

una recensione, una presentazione, un’intervista, un incontro, una lettura condivisa.

Come restituiamo ciò che è stato prodotto?

Questo passaggio viene spesso trascurato.

Un progetto può lasciare:

un archivio online;

una bibliografia;

un podcast;

un ebook;

un video;

una pubblicazione;

una raccolta di contributi.

La restituzione permette al lavoro svolto di continuare a circolare.

Dalla promozione della lettura alla costruzione di una rete culturale

A questo punto cambia la prospettiva.

Non stiamo più parlando soltanto di singole iniziative.

Stiamo parlando di rete.

Immaginiamo:

una libreria consiglia un libro.

Un gruppo di lettura lo sceglie.

Un blogger pubblica una recensione.

Un podcast intervista l’autore.

Un’associazione organizza un incontro.

Un altro lettore scopre il libro attraverso uno di questi contenuti.

Quella persona potrebbe a sua volta raccontarlo.

Il percorso non è lineare.

È una rete.

Ed è forse questo uno dei modi più interessanti per pensare oggi alla promozione della lettura.

Non semplicemente:

Come facciamo a convincere qualcuno a leggere?

ma:

Come facciamo a mettere in relazione le persone che già leggono, raccontano, pubblicano e fanno circolare i libri?

Samizdat: libri in circolo, idee in movimento

Da questa domanda nasce Samizdat, il progetto culturale ed editoriale promosso da Magozine.

Samizdat vuole mettere in relazione:

lettori e lettrici;

gruppi di lettura;

librerie indipendenti;

blogger e riviste;

podcast e canali dedicati ai libri;

autori;

editori;

illustratori;

associazioni e realtà culturali.

Ogni anno il progetto propone un grande tema.

Intorno a quel tema possono nascere recensioni, interviste, letture collettive, incontri, podcast, illustrazioni e altri contributi.

Una parte del percorso confluirà inoltre in una pubblicazione collettiva annuale, pensata non come semplice raccolta di schede librarie ma come spazio nel quale far dialogare libri, idee e persone.

La prima edizione sarà dedicata a:

Resistere

Un tema abbastanza ampio da attraversare la Resistenza antifascista, la libertà di espressione, la memoria, le lotte sociali, la resistenza culturale, quella ambientale e molte altre forme del non accettare passivamente il mondo così com’è.

Scopri Samizdat 2027 – Resistere

Hai un blog, una libreria o un gruppo di lettura?

Samizdat non richiede necessariamente di entrare in un’organizzazione.

Puoi partecipare anche attraverso ciò che già fai.

Se gestisci una libreria puoi proporre un libro.

Se hai un blog puoi pubblicare una recensione.

Se conduci un podcast puoi realizzare un’intervista.

Se fai parte di un gruppo di lettura puoi scegliere un titolo e discuterlo.

Se sei un lettore puoi inviare un contributo.

Se sei un illustratore puoi proporre una collaborazione artistica.

L’obiettivo è permettere alle iniziative di nascere anche autonomamente, senza che tutto debba essere organizzato dal centro.

Partecipa al Progetto Samizdat

Promuovere la lettura significa far vivere i libri

Un libro non vive soltanto nel momento in cui viene acquistato.

Vive quando viene letto.

Ma soprattutto continua a vivere quando viene raccontato.

Quando qualcuno lo presta.

Quando una recensione convince un’altra persona ad aprirlo.

Quando una libreria lo rimette in vetrina.

Quando diventa il centro di una discussione.

Quando un lettore lo collega a un altro libro.

Quando una comunità decide che vale la pena continuare a parlarne.

Promuovere la lettura significa quindi anche questo:

creare le condizioni perché i libri continuino a muoversi.

Da una persona all’altra.

Da un luogo all’altro.

Da un’idea alla successiva.