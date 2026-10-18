Quanto conosciamo davvero della nostra famiglia? Sappiamo dove sono nati i nostri nonni, quali difficoltà hanno affrontato, perché hanno lasciato un paese o come hanno vissuto alcuni avvenimenti storici? E quanto possono influenzarci le storie che vengono raccontate, dimenticate o taciute all’interno di una famiglia?

La psicogenealogia nasce dal tentativo di rispondere a domande come queste, mettendo in relazione la storia familiare con l’esperienza psicologica individuale.

Attraverso alberi genealogici, date, racconti e relazioni, questo approccio cerca di individuare ripetizioni, legami e possibili influenze tra generazioni diverse.

Uno dei suoi aspetti più interessanti è che invita a osservare la famiglia non soltanto come una successione di individui, ma come una storia collettiva nella quale si intrecciano vicende personali, condizioni sociali, rapporti affettivi e avvenimenti storici.

Ma come funziona concretamente la psicogenealogia? Da quali teorie deriva? E quali delle sue interpretazioni trovano riscontro nella ricerca scientifica?

Cos’è la psicogenealogia

La psicogenealogia è un approccio interpretativo che studia le possibili relazioni tra la storia degli antenati e le esperienze psicologiche dei discendenti.

Parte dall’idea che ogni individuo cresca all’interno di una rete di relazioni, racconti, aspettative e modelli di comportamento che si sono formati nel corso di più generazioni.

Secondo questa prospettiva, per comprendere alcuni aspetti della propria vita può essere utile ricostruire anche la storia familiare.

L’indagine può riguardare la scelta dei nomi, le professioni, le migrazioni, i rapporti tra genitori e figli, i lutti, le separazioni, i segreti familiari e le date di avvenimenti significativi.

La psicogenealogia non coincide, però, con la genealogia tradizionale.

La genealogia ricostruisce parentele e discendenze attraverso documenti e testimonianze. La psicogenealogia utilizza anche queste informazioni per formulare ipotesi sulle dinamiche relazionali e sui significati psicologici della storia familiare.

È importante distinguere i due livelli: un documento può dimostrare che un determinato avvenimento è accaduto, ma non può stabilire da solo quale influenza psicologica abbia esercitato sulle generazioni successive.

Le origini della psicogenealogia: Anne Ancelin Schützenberger

Una delle figure fondamentali per lo sviluppo della psicogenealogia è Anne Ancelin Schützenberger (1919-2018), psicologa e psicoterapeuta francese.

Nel suo lavoro riunì contributi provenienti dalla psicoanalisi, dalla psicologia sociale, dallo psicodramma e dagli approcci sistemici familiari.

Tra i riferimenti più importanti troviamo Jacob Levi Moreno, pioniere dello psicodramma, e Ivan Boszormenyi-Nagy, autore di studi sulle relazioni familiari e sulle cosiddette lealtà invisibili.

Schützenberger sviluppò un metodo di analisi transgenerazionale basato soprattutto sul genosociogramma, uno strumento che consente di rappresentare graficamente la genealogia insieme agli avvenimenti e ai rapporti significativi.

Nel libro La sindrome degli antenati affrontò il tema delle ripetizioni familiari e della cosiddetta sindrome dell’anniversario.

La sua proposta consisteva nel considerare la storia delle generazioni precedenti come una possibile chiave per interpretare alcune difficoltà del presente.

Il metodo ha avuto una notevole diffusione in ambito divulgativo e in determinati percorsi di relazione d’aiuto, pur mantenendo aspetti teorici controversi.

Jodorowsky e la metagenealogia

Un’altra figura importante è Alejandro Jodorowsky, scrittore, regista e autore di un percorso simbolico legato alla psicomagia.

Jodorowsky ha sviluppato, insieme a Marianne Costa, la metagenealogia, un approccio che considera l’albero familiare anche attraverso immagini, narrazioni e atti simbolici.

Pur condividendo l’interesse per le vicende transgenerazionali, il percorso di Jodorowsky non coincide con quello di Schützenberger.

È più direttamente orientato verso una lettura simbolica e creativa dell’esperienza personale.

Questa distinzione aiuta a comprendere perché, sotto il termine psicogenealogia, si incontrino talvolta metodi e interpretazioni differenti.

Come funziona la psicogenealogia

La ricerca psicogenealogica comincia generalmente dalla ricostruzione della propria storia familiare.

Si raccolgono informazioni sulle diverse generazioni, cercando di comprendere non soltanto chi fossero gli antenati, ma anche quali relazioni, esperienze e trasformazioni abbiano caratterizzato le loro vite.

L’attenzione si concentra soprattutto su alcuni elementi ricorrenti.

Le relazioni familiari. I rapporti tra genitori, figli, fratelli e altri familiari possono contribuire alla formazione di aspettative, ruoli e modelli di comportamento.

Gli eventi significativi. Lutti, separazioni, migrazioni, difficoltà economiche e avvenimenti traumatici possono avere conseguenze sulla vita di una famiglia.

Le ripetizioni. Professioni, scelte di vita, conflitti, nomi e date possono presentare somiglianze tra generazioni differenti.

I silenzi e i segreti. Alcuni episodi vengono tramandati con precisione, mentre altri scompaiono dal racconto familiare oppure vengono ricordati soltanto parzialmente.

Il contesto storico e sociale. Guerre, persecuzioni, condizioni di lavoro, povertà ed emigrazione possono influenzare profondamente le opportunità e le scelte delle persone.

La psicogenealogia propone di osservare questi elementi nel loro insieme.

La difficoltà principale consiste nel distinguere le relazioni documentabili dalle interpretazioni possibili. Riconoscere una somiglianza non significa necessariamente averne individuato la causa.

Il genosociogramma: l’albero psicogenealogico

Lo strumento più caratteristico della psicogenealogia è il genosociogramma, spesso descritto come un albero genealogico commentato.

Rispetto a un normale albero genealogico, contiene informazioni ulteriori sulla vita delle persone e sulle relazioni familiari.

Un albero tradizionale permette di ricostruire le discendenze attraverso nomi, date e rapporti di parentela. Il genosociogramma aggiunge anche aspetti relazionali e avvenimenti che il ricercatore ritiene significativi.

Per realizzarlo si possono raccogliere:

Nomi, cognomi, date e luoghi di nascita e morte.

Matrimoni, separazioni e composizione dei nuclei familiari.

Professioni, condizioni economiche, trasferimenti ed emigrazioni.

Avvenimenti storici vissuti dalle diverse generazioni.

Relazioni affettive, conflitti e allontanamenti documentati o raccontati.

Episodi particolari, ricorrenze e informazioni ancora da verificare.

Solitamente si comincia da almeno tre generazioni, ampliando la ricerca quando possibile.

Il genosociogramma può rendere immediatamente visibili elementi che, distribuiti tra documenti e racconti, rimarrebbero difficili da confrontare.

Come iniziare a costruire il proprio albero

Un buon punto di partenza consiste nel recuperare le informazioni già disponibili in famiglia.

Si possono consultare documenti anagrafici, fotografie, lettere, registri parrocchiali e atti di stato civile.

Le testimonianze dei familiari più anziani sono altrettanto preziose, purché vengano distinte dai dati verificati.

È utile annotare anche la provenienza di ogni informazione.

Una data presente in un atto di nascita ha un valore documentario diverso rispetto a una ricorrenza tramandata oralmente. Entrambe possono meritare attenzione, ma non dovrebbero essere considerate equivalenti.

La ricerca può estendersi agli archivi storici, ai documenti militari e agli atti relativi alle proprietà o alle professioni degli antenati.

In questo modo l’albero familiare diventa progressivamente anche una ricostruzione della storia sociale delle generazioni precedenti.

Psicogenealogia e data di nascita: perché alcune date si ripetono?

Uno degli argomenti che suscitano maggiore curiosità riguarda le date ricorrenti nella storia familiare.

Può capitare che un figlio nasca nello stesso giorno di un nonno, che due persone della stessa famiglia festeggino il compleanno a pochi giorni di distanza oppure che un avvenimento importante coincida con un anniversario.

Nella psicogenealogia queste corrispondenze vengono talvolta interpretate come possibili segnali di legami simbolici tra generazioni.

La cosiddetta sindrome dell’anniversario, approfondita da Schützenberger, propone di osservare la ripetizione di determinati eventi in prossimità di date significative della storia familiare.

Alcuni autori considerano importanti anche gli avvenimenti che si verificano nei giorni precedenti o successivi a un anniversario.

Occorre però distinguere tra coincidenza temporale e rapporto causale.

In una famiglia composta da numerosi antenati, nel corso di molte generazioni, le date da confrontare possono essere centinaia. Di conseguenza, alcune corrispondenze sono statisticamente inevitabili.

Inoltre, quando cerchiamo somiglianze nel passato, tendiamo a notare soprattutto quelle che confermano le nostre aspettative.

Questo non significa che le ricorrenze siano prive di interesse.

Una data può assumere un importante valore affettivo o simbolico e diventare il punto di partenza per ricostruire una vicenda dimenticata.

Le reazioni da anniversario studiate dalla psicologia

La ricerca psicologica documenta un fenomeno diverso, ma collegato all’importanza delle ricorrenze: le reazioni da anniversario.

In alcune persone, l’avvicinarsi di una data associata a un lutto o a un evento traumatico può riattivare emozioni, ricordi e sintomi di disagio.

Il National Center for PTSD del Dipartimento statunitense per gli Affari dei Veterani descrive queste reazioni come possibili risposte ai ricordi di un trauma.

Si tratta di un fenomeno psicologico distinto dall’ipotesi secondo cui un anniversario familiare renderebbe più probabile il verificarsi di un nuovo evento nelle generazioni successive.

La prima situazione riguarda reazioni emotive e psicologiche osservabili. La seconda richiederebbe dimostrazioni specifiche, che attualmente non sono disponibili in forma convincente.

Segreti familiari, silenzi e lealtà invisibili

Non tutte le informazioni familiari vengono tramandate nello stesso modo.

Alcune storie sono ripetute frequentemente. Altre vengono dimenticate, modificate oppure deliberatamente nascoste.

Può trattarsi di relazioni interrotte, figli non riconosciuti, lutti difficili, vicende di guerra, migrazioni o situazioni considerate motivo di vergogna in una determinata epoca.

I segreti familiari possono influenzare le relazioni anche attraverso comportamenti osservabili: diffidenza, reticenza, difficoltà di comunicazione e aspettative non dichiarate.

Nella psicogenealogia assume particolare rilievo il concetto di lealtà invisibile, collegato ai lavori di Ivan Boszormenyi-Nagy.

L’espressione indica obblighi, aspettative e fedeltà che possono influenzare le relazioni familiari anche quando non vengono esplicitamente riconosciuti.

Per esempio, una persona potrebbe sentire il dovere di proseguire l’attività dei genitori oppure percepire la scelta di una vita diversa come una forma di tradimento.

Queste dinamiche non richiedono necessariamente spiegazioni misteriose: possono svilupparsi attraverso l’educazione, le relazioni affettive e le norme sociali interiorizzate.

La ricerca psicogenealogica invita a interrogarsi su tali aspettative, ma è importante evitare di attribuire automaticamente ogni difficoltà personale a un evento vissuto dagli antenati.

Psicogenealogia junghiana: simboli e inconscio collettivo

Alcuni approcci alla psicogenealogia integrano i concetti della psicologia analitica di Carl Gustav Jung.

Tra questi troviamo gli archetipi, l’inconscio collettivo, il processo di individuazione e la sincronicità.

Jung attribuiva particolare importanza alle immagini simboliche e al modo in cui esse possono esprimere aspetti dell’esperienza psichica.

Nella psicogenealogia junghiana, la storia familiare può quindi essere esplorata anche attraverso sogni, simboli, racconti e rappresentazioni personali.

Un oggetto appartenuto a un antenato, un luogo significativo oppure uno stemma creato per rappresentare la famiglia possono diventare strumenti di riflessione.

Questa prospettiva non si limita a ricostruire fatti storici, ma cerca di comprenderne anche il significato individuale.

Per approfondire le basi teoriche, è disponibile la nostra mappa concettuale della psicologia del profondo.

La sincronicità secondo Jung

Il concetto di sincronicità riguarda coincidenze percepite come particolarmente significative, pur senza un rapporto causale dimostrato tra gli eventi.

Nella lettura psicogenealogica, alcune corrispondenze familiari vengono considerate attraverso questa prospettiva.

La sincronicità, tuttavia, non costituisce una prova che due eventi siano collegati da una causa sconosciuta.

Può essere invece un modo per riflettere sul significato che attribuiamo alle esperienze e alle coincidenze.

Abbiamo approfondito il concetto nella mappa concettuale della sincronicità di Jung.

Psicogenealogia e traumi intergenerazionali: cosa dice la scienza?

Una domanda importante riguarda la possibilità che le esperienze traumatiche vissute dagli antenati influenzino i discendenti.

Su questo punto occorre distinguere la psicogenealogia dalle ricerche scientifiche sui traumi intergenerazionali.

Esistono studi che esaminano come le esperienze traumatiche dei genitori possano incidere sul benessere dei figli.

I meccanismi considerati comprendono l’ambiente familiare, i comportamenti appresi, la qualità delle relazioni, le condizioni sociali e possibili processi biologici.

Un ambito di ricerca riguarda l’epigenetica, cioè i meccanismi attraverso i quali viene regolata l’attività dei geni senza modificare necessariamente la sequenza del DNA.

Alcuni studi hanno osservato associazioni tra esposizione a traumi, modificazioni epigenetiche e caratteristiche della risposta allo stress.

Tuttavia, come evidenzia una rassegna scientifica del 2023, negli esseri umani è ancora difficile distinguere gli effetti biologici ereditati da quelli dovuti all’ambiente condiviso, alla gravidanza e alle relazioni familiari.

Queste ricerche non dimostrano che una data di nascita, un incidente o una malattia siano determinati da una memoria inconscia degli antenati.

Allo stesso modo, non confermano l’efficacia terapeutica delle tecniche psicogenealogiche nel loro insieme.

Conoscere la propria storia familiare può avere un valore personale e culturale, ma non equivale a ottenere una diagnosi psicologica né può sostituire un trattamento sanitario fondato su evidenze scientifiche.

Come utilizzare la psicogenealogia senza attribuire significati arbitrari

La ricostruzione delle vicende familiari può diventare un’esperienza coinvolgente.

Ogni nuova informazione può suggerire collegamenti, domande o interpretazioni.

Proprio per questo è utile adottare alcuni criteri di prudenza.

Anzitutto, conviene distinguere i documenti dalle testimonianze e dalle ipotesi. Le informazioni disponibili dovrebbero essere verificate quando possibile.

È altrettanto importante osservare anche gli eventi che non si ripetono, anziché selezionare soltanto le coincidenze più sorprendenti.

Bisogna inoltre considerare che comportamenti simili possono avere spiegazioni differenti. Una professione tramandata per generazioni, per esempio, può dipendere dalle opportunità economiche o dalle consuetudini sociali, senza richiedere una trasmissione inconscia.

La ricerca sulle origini non dovrebbe trasformarsi nella convinzione che il destino individuale sia già scritto nella storia familiare.

Conoscere il passato può aiutarci a comprendere meglio le condizioni dalle quali proveniamo, senza negare la possibilità di compiere scelte nuove.

Libri per approfondire la psicogenealogia

Per avvicinarsi alla psicogenealogia è utile leggere direttamente gli autori che hanno contribuito a svilupparne i diversi approcci.

Un riferimento fondamentale è Anne Ancelin Schützenberger, autrice di La sindrome degli antenati, dedicato alle relazioni transgenerazionali e alla sindrome dell’anniversario.

Alejandro Jodorowsky e Marianne Costa, con Metagenealogia. La famiglia, un tesoro e un tranello, propongono invece una prospettiva maggiormente simbolica.

Un altro testo interessante è Psicogenealogia Junghiana. Storie di famiglia di Maura Saita Ravizza, pubblicato da Golem Edizioni.

Attraverso undici percorsi familiari, l’autrice presenta casi concreti, approfondimenti teorici e strumenti pratici.

Il libro mette in relazione diversi approcci e accompagna il lettore nell’esplorazione delle proprie radici, dei segreti familiari e delle ricorrenze tra generazioni.

Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Psicogenealogia Junghiana. Storie di famiglia.

Domande frequenti sulla psicogenealogia

A cosa serve la psicogenealogia?

La psicogenealogia propone di esplorare la storia della propria famiglia per riflettere su relazioni, ruoli, ricorrenze ed esperienze delle generazioni precedenti. Può offrire spunti di conoscenza personale, ma la sua efficacia come metodo terapeutico autonomo non è stata dimostrata in modo sufficientemente solido.

Che differenza c’è tra genealogia e psicogenealogia?

La genealogia ricostruisce i legami di parentela attraverso documenti storici e anagrafici. La psicogenealogia utilizza queste informazioni per elaborare interpretazioni psicologiche e simboliche delle vicende familiari.

Che significato hanno le date di nascita nella psicogenealogia?

Alcuni approcci considerano le coincidenze tra date familiari come possibili ricorrenze simboliche. Tuttavia, la presenza di compleanni o anniversari ravvicinati non dimostra automaticamente un legame psicologico o causale tra gli eventi.

La psicogenealogia è scientificamente dimostrata?

Non esistono prove solide che confermino nel loro insieme le spiegazioni e le tecniche della psicogenealogia. Alcuni temi collegati, come le relazioni familiari, i traumi intergenerazionali e le reazioni da anniversario, sono oggetto di ricerca scientifica, ma i risultati non convalidano automaticamente le interpretazioni psicogenealogiche.

Conoscere gli antenati per comprendere la propria storia

La psicogenealogia invita a osservare la vita individuale all’interno di una storia più ampia.

I nostri antenati hanno attraversato condizioni storiche, economiche e sociali che possono aver influenzato le opportunità, le relazioni e i modelli educativi trasmessi alle generazioni successive.

Ricostruire queste vicende significa anche recuperare frammenti di memoria che altrimenti rischierebbero di scomparire.

Non tutte le coincidenze nascondono un significato particolare. Non ogni difficoltà deriva da un trauma familiare e non tutti gli avvenimenti del passato sono collegati al presente.

Tuttavia, una ricerca condotta con attenzione può restituirci una conoscenza più ricca della nostra storia.

Un nome, una fotografia, una data o un documento ritrovato possono diventare l’occasione per porre domande che non ci eravamo mai posti.

Forse il valore più interessante di questo percorso non consiste nel trovare una spiegazione nascosta per ogni avvenimento, ma nel conoscere meglio le persone, le relazioni e le vicende che hanno preceduto la nostra esistenza.