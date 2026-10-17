Screenshot Un libro coinvolgente in cui Maura Saita Ravizza unisce psicologia junghiana, genealogia e simboli, offrendo strumenti per riscoprire le proprie radici, interpretare le ricorrenze familiari e interrogare il passato.

Ci sono libri che si leggono per conoscere un argomento e altri che, mentre li leggiamo, ci spingono a cercare risposte nella nostra stessa vita. Psicogenealogia Junghiana. Storie di famiglia di Maura Saita Ravizza, pubblicato da Golem Edizioni, appartiene decisamente alla seconda categoria.

È un libro che ho trovato straordinariamente stimolante. La sua forza non risiede soltanto nelle teorie presentate, ma nella capacità dell’autrice di collegare approcci differenti e trasformarli in strumenti per indagare la nostra storia familiare.

Mentre si procede nella lettura, può capitare di ricordare improvvisamente una data, un episodio raccontato dai genitori, una vicenda di un nonno o una domanda rimasta senza risposta per anni. Eventi apparentemente scollegati cominciano ad assumere nuovi significati, suggerendo ulteriori ricerche e possibili interpretazioni.

È questa, a mio avviso, la qualità principale del libro: non offre soltanto conoscenze, ma insegna a formulare nuove domande sul proprio passato.

La psicogenealogia junghiana secondo Maura Saita Ravizza

Maura Saita Ravizza ha sviluppato un approccio alla psicogenealogia che integra il lavoro di Anne Ancelin Schützenberger con la psicologia analitica di Carl Gustav Jung, le teorie sistemiche familiari, le costellazioni e gli atti simbolici.

Il risultato è un metodo che considera la storia personale anche alla luce delle vicende vissute dalle generazioni precedenti.

L’autrice affronta i legami familiari, i segreti, i lutti, le separazioni, le aspettative e le possibili ripetizioni transgenerazionali. Particolare attenzione viene riservata ai simboli, agli archetipi e alla sincronicità, uno dei concetti più interessanti del pensiero junghiano.

Il merito di Ravizza è quello di non lasciare queste prospettive separate. Attraverso la propria esperienza e il percorso di formazione, riesce a farle dialogare all’interno di una proposta riconoscibile e coerente.

Non è necessario conoscere già Jung o Schützenberger per seguire il ragionamento. Il libro accompagna il lettore attraverso spiegazioni, casi concreti e numerose schede di approfondimento.

Storie familiari, esempi concreti e strumenti di ricerca

Il volume è organizzato intorno a undici percorsi, ciascuno dedicato a una particolare situazione familiare o personale.

Si incontrano storie di persone alla ricerca delle proprie radici, individui che affrontano relazioni difficili, famiglie segnate da lutti non elaborati, abbandoni, segreti e vicende traumatiche.

Ogni storia diventa l’occasione per introdurre un concetto teorico e mostrare come l’autrice lo utilizzi nella propria interpretazione.

Particolarmente interessante è il caso iniziale, nel quale la ricostruzione della storia di una famiglia di origine ebraica conduce alle persecuzioni subite durante il fascismo e la Seconda guerra mondiale.

La ricerca delle proprie origini permette al protagonista di recuperare informazioni sui suoi antenati e di ricostruire parti della storia familiare che rischiavano di andare perdute.

Il libro mostra così quanto sia importante considerare anche il contesto storico. Le nostre famiglie hanno attraversato guerre, migrazioni, trasformazioni sociali, ingiustizie e cambiamenti culturali che possono aver lasciato conseguenze nei racconti, nei comportamenti e nelle relazioni delle generazioni successive.

La storia individuale non può essere completamente separata da quella collettiva.

Le date ricorrenti e la sindrome di anniversario

Uno degli argomenti che più mi hanno colpito riguarda le date che sembrano ripetersi nella storia di una famiglia.

Nascite, morti, matrimoni, incidenti e altri avvenimenti possono presentare corrispondenze temporali che difficilmente noteremmo senza una ricostruzione genealogica.

Attraverso il lavoro di Anne Ancelin Schützenberger, Ravizza introduce la cosiddetta sindrome di anniversario, un’interpretazione secondo cui determinati eventi familiari potrebbero riemergere simbolicamente nelle generazioni successive in prossimità di particolari ricorrenze.

Si tratta di una prospettiva che invita a guardare il calendario familiare con occhi differenti.

Durante la lettura mi sono ritrovato a confrontare date e avvenimenti della mia stessa famiglia, individuando corrispondenze alle quali prima non avevo prestato attenzione.

Sono informazioni che spesso abbiamo già davanti agli occhi, ma che non siamo abituati a osservare in relazione fra loro.

Naturalmente una coincidenza significativa non dimostra, da sola, l’esistenza di un legame causale tra due eventi. Le interpretazioni transgenerazionali delle ricorrenze non vanno confuse con conclusioni scientificamente accertate.

Eppure la ricerca può avere un grande valore: spinge a recuperare documenti, ascoltare testimonianze e conoscere più profondamente la storia delle persone dalle quali discendiamo.

L’albero psicogenealogico: conoscere la propria famiglia

Tra gli strumenti più importanti presentati nel libro troviamo l’albero psicogenealogico, costruito attraverso il genogramma.

Rispetto a un normale albero genealogico, che ricostruisce soprattutto parentele e discendenze, il genogramma permette di rappresentare anche informazioni sulle relazioni e sugli avvenimenti familiari.

Nomi, date, matrimoni, separazioni, lutti, professioni e vicende significative vengono organizzati per rendere più leggibile la storia di diverse generazioni.

L’obiettivo è individuare eventuali ricorrenze, domande ancora aperte, modelli relazionali e aspetti della memoria familiare che meritano di essere approfonditi.

È uno degli elementi più utili del libro perché trasforma la lettura in un’attività concreta.

Ci si accorge che possono essere preziosi anche documenti apparentemente ordinari: un certificato di nascita, un atto di matrimonio, una vecchia fotografia, una lettera o un foglio matricolare.

La ricerca genealogica diventa così un’occasione per recuperare storie e attribuire una maggiore consapevolezza alla propria identità.

Simboli, sincronicità e atti simbolici

La componente junghiana emerge soprattutto nell’importanza attribuita ai simboli e alla sincronicità.

Secondo Jung, la sincronicità riguarda coincidenze che assumono un significato particolare per chi le vive, pur non essendo spiegate da un rapporto causale conosciuto.

Ravizza utilizza questa prospettiva per esplorare le connessioni che le persone individuano fra esperienze presenti e vicende familiari passate.

Accanto alle interpretazioni teoriche, il volume presenta visualizzazioni guidate, costellazioni psicogenealogiche e atti simbolici.

Tra questi ultimi troviamo anche la costruzione di uno stemma familiare.

Non si tratta di ricostruire necessariamente un’antica tradizione araldica. Lo stemma diventa una rappresentazione simbolica della propria storia, attraverso immagini del passato, del presente, del futuro e un motto capace di esprimere valori e aspirazioni.

L’autrice considera simbolicamente significativo persino il lavoro di ricerca genealogica: ricostruire la vita degli antenati, recuperare nomi dimenticati e riconoscere persone escluse dal racconto familiare.

È un’idea che ho apprezzato particolarmente. La conoscenza delle proprie radici può essere anche un gesto di riconoscimento verso coloro che ci hanno preceduto.

Per approfondire alcuni concetti della psicologia analitica presenti nel libro, su Magozine è disponibile anche la mappa concettuale degli archetipi di Jung.

Il valore del libro e i limiti delle interpretazioni

Psicogenealogia Junghiana. Storie di famiglia attraversa prospettive psicologiche, simboliche e sistemiche che non possiedono tutte lo stesso grado di conferma scientifica.

In particolare, le interpretazioni delle coincidenze familiari, le ipotesi sui campi morfici e alcune tecniche legate alle costellazioni richiedono cautela quando vengono proposte come spiegazioni di eventi o strumenti terapeutici.

Questo non impedisce di riconoscere la ricchezza culturale del libro e la sua capacità di incoraggiare il lettore a conoscere meglio la propria storia.

È importante distinguere tra fatti documentati, ipotesi interpretative e significati personali. Una data coincidente può diventare l’inizio di una ricerca senza per questo dimostrare un meccanismo invisibile di trasmissione fra generazioni.

Proprio mantenendo questa distinzione, il libro può offrire numerosi spunti di riflessione.

Recensione: perché consiglio Psicogenealogia Junghiana

Il giudizio complessivo è decisamente positivo.

Ho apprezzato soprattutto la capacità di Maura Saita Ravizza di riunire teorie differenti e utilizzarle per uno scopo comune, senza appesantire il testo con un’esposizione esclusivamente accademica.

Le storie rendono comprensibili i concetti, le schede permettono di approfondirli e gli strumenti pratici invitano a proseguire autonomamente la ricerca.

Il libro può interessare chi si avvicina per la prima volta alla psicogenealogia, ma anche chi ha già intrapreso un percorso genealogico e desidera affiancare alla ricostruzione storica una riflessione sulle dinamiche familiari e sui loro possibili significati.

Ciò che più mi resta di questa lettura è la sensazione che molte domande possano nascere semplicemente imparando a guardare ciò che già conosciamo da una prospettiva diversa.

Una fotografia, una data, un cognome, una vicenda dimenticata possono diventare il punto di partenza di un’indagine molto più ampia.

Non sempre troveremo risposte definitive. Talvolta scopriremo nuove domande, altre volte riconosceremo collegamenti che non avevamo mai considerato.

Ma è proprio questo uno dei risultati più interessanti della lettura.

Un libro che non termina con l’ultima pagina, perché invita a continuare la ricerca nella propria storia.