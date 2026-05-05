Tra crepe dell’anima e sogni di rinascita: la recensione di “Quaderni di versi”

Descrizione

Il gioco di memoria e china che comincia qui è un po’ come la cordicella legata al polso del bambino che sogna e che gioca con il suo aquilone, sballottato dai venti a mezz’aria, ma unito a lui. Per sempre. Il filo dolceamaro che mi ha guidato nella stesura di queste pagine, so bene che è una moneta difficilmente spendibile, oggi. In questo tempo, dove tutto è – o forse vogliono farci credere che sia – velocità, tecnologia, pensieri preconfezionati, faccio trovare a chi si incammina con me una serie di immagini e parole a mano libera. Pietre miliari improvvisate, lungo la via pigra e soleggiata, che taglia da un capo all’ altro la Valle di Ledro. Qui si naviga a vista, non ci sono né bussola né istruzioni per l’uso ad indicare la rotta e la metà. Si prende il largo, noi naufraghi dell’ inchiostro e ci si lascia condurre, accompagnati da un vago sentore di aghi di pino e di ciclamini. Ci si lascia guidare in una trama sottile di viottoli silenziosi e stretti, dove mi sono mosso prima per mano a mamma e papà, poi sbarbato avventuriero adolescente, quindi marito e padre. Come suona strana questa parola quando è di te che si sta parlando!

Ed è proprio dal sommarsi dei cambi di prospettiva delle varie fasi della vita, che è nata la voglia di rendere omaggio a questa terra e ai suoi paesaggi dai contorni un po’ impressionisti e un po’ retrò. Guardando Alessia prima, e Andrea poi, muovere i loro primi passi nel mondo, e in questa meravigliosa parte di esso, ho finito con il cedere alla tentazione di prenderli ancora una volta per mano e accompagnarli a bagnarsi i piedi nell’ acqua fredda e limpida del lago.

Raccontando loro una storia antica e nuova, che altro non è se non la loro storia, cominciata molto tempo prima che loro ne fossero parte.”