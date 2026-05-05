Tra crepe dell’anima e sogni di rinascita: la recensione di “Quaderni di versi”

Indice dei contenuti
Descrizione
Il gioco di memoria e china che comincia qui è un po’ come la cordicella legata al polso del bambino che sogna e che gioca con il suo aquilone, sballottato dai venti a mezz’aria, ma unito a lui. Per sempre. Il filo dolceamaro che mi ha guidato nella stesura di queste pagine, so bene che è una moneta difficilmente spendibile, oggi. In questo tempo, dove tutto è – o forse vogliono farci credere che sia – velocità, tecnologia, pensieri preconfezionati, faccio trovare a chi si incammina con me una serie di immagini e parole a mano libera. Pietre miliari improvvisate, lungo la via pigra e soleggiata, che taglia da un capo all’ altro la Valle di Ledro. Qui si naviga a vista, non ci sono né bussola né istruzioni per l’uso ad indicare la rotta e la metà. Si prende il largo, noi naufraghi dell’ inchiostro e ci si lascia condurre, accompagnati da un vago sentore di aghi di pino e di ciclamini. Ci si lascia guidare in una trama sottile di viottoli silenziosi e stretti, dove mi sono mosso prima per mano a mamma e papà, poi sbarbato avventuriero adolescente, quindi marito e padre. Come suona strana questa parola quando è di te che si sta parlando!
Ed è proprio dal sommarsi dei cambi di prospettiva delle varie fasi della vita, che è nata la voglia di rendere omaggio a questa terra e ai suoi paesaggi dai contorni un po’ impressionisti e un po’ retrò. Guardando Alessia prima, e Andrea poi, muovere i loro primi passi nel mondo, e in questa meravigliosa parte di esso, ho finito con il cedere alla tentazione di prenderli ancora una volta per mano e accompagnarli a bagnarsi i piedi nell’ acqua fredda e limpida del lago.
Raccontando loro una storia antica e nuova, che altro non è se non la loro storia, cominciata molto tempo prima che loro ne fossero parte.”
Quaderni di versi: poesia e disegno tra dolore e rinascita
“Quaderni di versi” di Alessandro e Alessia Regazzoni è un’opera che unisce poesia e illustrazione in un racconto intenso e personale.
Non si tratta solo di una raccolta di testi, ma di un percorso emotivo in cui il dolore viene trasformato in consapevolezza e apertura verso l’altro.
Un progetto artistico a due voci
Il libro nasce dall’incontro tra parola e immagine.
Alessandro costruisce una narrazione intima e diretta, mentre Alessia accompagna ogni sezione con disegni essenziali e delicati. Il risultato è un dialogo continuo tra scrittura e segno.
Ogni elemento contribuisce a rafforzare il senso complessivo dell’opera.
Una scrittura chiara e immediata
Le poesie si distinguono per uno stile pulito e accessibile.
I versi evitano eccessi e cercano l’essenziale, mantenendo però una forte intensità emotiva. Questo rende la lettura scorrevole anche per chi non ha familiarità con la poesia contemporanea.
La semplicità diventa così uno strumento di profondità.
Il tema centrale: amore e trasformazione
Il filo conduttore dell’opera emerge progressivamente.
Anche quando i ricordi appaiono frammentati, è l’amore a dare coerenza al racconto. Non come idea astratta, ma come forza concreta che attraversa il dolore.
Da qui prende forma un percorso di cambiamento autentico.
Il valore simbolico delle immagini
I disegni non hanno una funzione decorativa, ma narrativa.
Un esempio significativo è la chiesa attraversata da una crepa. L’immagine rappresenta una frattura interiore, qualcosa di profondo e difficile da esprimere solo a parole.
In questo modo, testo e immagine si completano.
Un libro che invita all’ascolto
“Quaderni di versi” propone una lettura lenta, attenta.
Non cerca effetti immediati, ma costruisce un rapporto graduale con il lettore. Ogni pagina aggiunge un frammento a un percorso più ampio.
È un invito a fermarsi e ad ascoltare.
Perché leggerlo
Il libro è indicato per chi cerca:
- una poesia contemporanea accessibile
- un’opera che unisce testo e immagine
- una lettura legata alla crescita personale
- un’esperienza emotiva autentica
Una presenza che resta
Al termine della lettura, ciò che rimane non è solo il contenuto, ma la sensazione complessiva.
“Quaderni di versi” lascia una traccia discreta ma persistente, costruita attraverso un equilibrio efficace tra parola e disegno.
Note sugli autori
Alessandro e Alessia Regazzoni intrecciano le loro doti artistiche per dare voce a una storia di resilienza. Alessandro cura la parte testuale con un registro che spazia dal quotidiano all’aulico, mentre Alessia traduce le emozioni in immagini di rara precisione e bellezza.
(Titolo Paragrafo – Formato H3)
Dove acquistare il libro
Puoi trovare “Quaderni di versi” nei principali store online e nelle librerie:
https://www.amazon.it/quaderni-di_versi-Alessandro-Regazzoni/dp/B0D2FPQ73S/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=u7f7O&content-id=amzn1.sym.1eec5ee4-65c7-4941-9685-3f18adf58c9a&pf_rd_p=1eec5ee4-65c7-4941-9685-3f18adf58c9a&pf_rd_r=525-2469730-3574244&pd_rd_wg=qiV9a&pd_rd_r=48c86590-0364-4e02-8d54-a4d7369cde79