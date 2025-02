Qualcosa: non si può riempire la nostra vita con qualunque cosa

Qualcosa è un romanzo di Chiara Gamberale, illustrato da Tuono Pettinato alias Andrea Paggiaro ed edito dalla Longanesi.



Chiara Gamberale è una scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva, autrice televisiva italiana. Ha esordito come scrittrice nel 1999 con il romanzo “Una vita sottile” e nel 2008 ha vinto il Premio Campiello Giuria dei Letterati con “La zona cieca”.



Tuono Pettinato è stato tra i più stimati fumettisti italiani. Ha collaborato con diverse riviste. Vincitore nel 2012 del Premio Forte dei Marmi per la Satira Politica con il libro: “Magnifico lavorativo”.

Qualcosa non è un solo un romanzo

Dire che Qualcosa è un romanzo è riduttivo. È una fiaba poetica, moderna e antica, con quel tocco unico che la Gamberale riesce a dare alle sue storie. Qualcosa di Troppo è una bambina che arriva nel regno del re Qualcuno di Importante e della regina Una di Noi. I genitori si accorsero subito che c’era “qualcosa” in quella creatura: “qualcosa di complicato da spiegare, qualcosa di evidente, di pericoloso”, così ci racconta Chiara Gamberale. Insomma, questa bambina non ha limiti, esagera in tutto quello che fa. Riempie le giornate dei sovrani, a volte spossati per gli atteggiamenti esuberanti di questo piccolo essere.

Spiegare un concetto delicato

Con estrema grazia e sensibilità, Chiara Gamberale, in questa fiaba affronta un tema molto delicato come quello del lutto. Un giorno la vita di Qualcosa di Troppo si stravolge poiché viene a mancare una delle figure fondamentali nella vita di ogni essere umano: la mamma.



[…] “Che cos’era la morte, insomma, lo sapeva. Ma non sapeva che cos’era la morte di sua mamma. E non sapeva che cos’era quel buco che adesso si ritrovava al posto del cuore. Un buco troppo buco al posto di un cuore troppo cuore. Per due giorni la Principessa non parlò, non pianse, non mangiò, non dormì. Se ne stava nella camera della Regina, stesa per terra, a suonare il suo tamburello basco. E le pareva sempre buio, fossero sempre le tre del mattino”. […]

Non sentire più niente

Per Qualcosa di Troppo, che sentiva sempre troppo, tutto, non sentire più niente, fu come aver ingoiato da un buco enorme che sembrava divorarla dall’interno. E sentì una necessità impellente di riempire quel buco, e cercò di riempirlo con qualsiasi cosa, ma non ci riuscì. Fin quando trovò il Cavalier Nulla…

Le molte tematiche di Qualcosa

La scrittrice in questa storia unica, affronta altre tematiche importanti, oltre a quella delicata del lutto. Affronta quegli stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicologiche quali le emozioni, quando queste non sono definite e piombano nel caos. Affronta la tematica dell’identità: “chi sono?” Questa fiaba ci invita a fermarci un attimo e riflettere su un concetto così complesso e per niente scontato.



Qualcosa è una fiaba delicata, che non manca di ironia, in una narrazione straordinaria e singolare. Le illustrazioni di Tuono Pettinato conferiscono a tutto l’impianto un supporto prezioso.