Quel garofano spezzato

In una provincia dell’Italia fascista il delitto di un muratore socialista scuote gli animi e infiamma la piazza. La morte di Paolo Cappello, avvenuta a Cosenza il 21 settembre del 1924, è uno di quei foschi fatti che nemmeno il crollo del regime fascista e il successivo avvento della democrazia riuscirono a chiarire. Tre gradi di giudizio non furono sufficienti ad assicurare alla giustizia i responsabili. Trascorsi 96 anni l’omicidio di Paolo Cappello rimane ancora impunito. Nel 1944 all’operaio ucciso venne intitolata la vecchia piazza “Michele Bianchi”, dov’era ubicata la Casa littoria che recava il nome del gerarca di origini calabresi. Con i metodi propri della storia criminale, della storia sociale e della microstoria Matteo Dalena cerca di far luce sugli itinerari di vita di uno dei tanti “figli di ignoti”, allevato nel quartiere popolare della Massa e cresciuto nei bassi di una città ebbra di vino e vendetta. (dalla quarta di copertina)

La casa editrice

Ringrazio questo libro per avermi dato la possibilità di conoscere, con colpevole ritardo, l’esistenza di Editorial pecore nere. Nome bellissimo per una casa editrice e progetto molto interessante. Guidata da due giovani donne, pecore nere è una casa editrice transnazionale con una sede a Rosario (Argentina) e una sede a Cosenza. Due città con radici politiche comuni che colmano oceani e migliaia di chilometri di distanza.

Matteo Dalena

L’autore di questo lavoro è Matteo Dalena. Storico e giornalista, collaboratore della rivista storica di National Geographic. Presidente ANPI della provincia di Cosenza, (sezione intitolata proprio a Paolo Cappello) fa anche parte del direttivo dell’ICSAIC preziosissima fonte di informazioni già utile nella compilazione del mio articolo/recensione sul mistero del Poni.

Dalena, per un calabrese appassionato di storia come me, è stata veramente una bella scoperta. Leggendo il libro si coglie un profondo rispetto verso la materia. Rispetto per i documenti e le persone che li hanno abitati e competenza scevra dalla tentazione dello storico-influencer che spesso va di moda in questa fase storica.

Mi riprometto a tal proposito di leggere al più presto anche “Puttane antifasciste nelle carte di polizia”.

Il libro

“Quel garofano spezzato” ci racconta una delle tante storie dimenticate o tralasciate dalla storiografia scolastica. Una storia molto umana, senza eroismi e che nella sua verità dimostra la bassezza dell’arroganza fascista quando protetta dall’impunità; mi verrebbe da dire allora come oggi.

Già nella prefazione, curata dal docente universitario Giovanni Sole, l’antieroismo di Cappello viene riassunto benissimo con una frase:

Paolo Cappello, non eroe ma uomo imperfetto in un mondo imperfetto.

Il contesto socio economico della Cosenza dei primi del 900′, delle sue spinte politiche e delle sue repressioni è raccontato molto bene nel libro.

Comprenderlo è – oggi come allora – determinante per analizzare come i figli delle classi sociali oppresse, re-agiscono alla durezza di una vita ereditata. Un’esistenza che appare uno scarto funzionale al mantenimento di un potere avido da sempre e sempre più insaziabile. Paolo Cappello è stato uno di questi figli, ammazzato dal fascismo (scelgo volutamente di non scrivere “un fascista”) a soli 34 anni.

Tuttavia, oggi come allora, le leggi morali dentro di noi possono, a un certo punto, spingerci a cercare una qualche elevazione spirituale e Cappello l’aveva trovata nell’antifascismo militante.

Ho apprezzato molto la presenza di termini desueti e il racconto delle loro origini. Parole quasi onomatopeiche come “attagnare” e “cafarone” di origine araba.

Il libro è anche corredato da una sezione centrale con foto e documenti dell’epoca utili per comprendere meglio il contesto storico del testo.

Conclusioni

Se il compito dei libri è quello di renderci più ricchi – di storie, collegamenti neurali e visione complessiva dei temi – “Quel garofano spezzato” lo assolve completamente. Vi invito a leggerlo e farmi sapere se anche voi avete individuato analogie con la situazione storica attuale, indipendentemente dalle radici geografiche alle quali il libro è indissolubilmente e volutamente legato.