Racconti umoristici e nonsense nell’opera di Guido Rojetti

Raccolta di racconti umoristici di Guido Rojetti

Racconti umoristici

Dovrebbe essere facile leggere un libro umoristico costruito su nonsense, calembour, aforismi , in pratica su giochi di parole, in realtà non è così. E’ uno dei generi più complicati sia da scrivere che da leggere. Scrittori di ogni genere hanno “giocato con le parole”, da Marcello Marchesi a Umberto Eco a Italo Calvino a Achille Campanile, Dino Buzzati e tanti altri fino ad arrivare attraverso il precursore Alessandro Bergonzoni alla categoria dei comici cabarettisti di cui pochi si possono considerare di qualità, Covatta, Albanese, Oreglio e altri. Molti, troppi sono epigoni e la ripetitività non dona certo loro lustro.

Sublimi e inarrivabili, a mio parere, sono i dialettali quali Olindo Guerrini e Trilussa. Un romagnolo di Sant’Alberto e un romano de Roma di cui pochi giorni fa ho visto uno spezzone filmato in cui leggeva una sua lirica. Stupendo.

Come è profondo il male

Con questa premessa passiamo al libro scritto da Guido Rojetti Come è profondo il male.

24 capitoli tutti molto piacevoli, alcuni ottimi, ma non sono da leggere tutti in un colpo solo. Si rischia una indigestione.

E’ un libro che va letto con calma. Un capitolo oggi, uno tra tre giorni, poi lo si può lasciare da parte e riprendere più avanti. Va letto con ritmi lenti, anche non nell’ordine dei capitoli. Si apre a caso e si legge quello che c’è.

Preso di petto si finisce a letto.

L’opera di Guido Rojetti invita a giocare con le parole e questo è un grande merito.

Guido Rojetti

Guido Rojetti nasce a Torino il 30/11/1952. Ha lavorato presso Editrice La Stampa di Torino e come imprenditore pubblicitario. È alla sua terza opera pubblicata. Precedentemente ha scritto L’amore è un terno (che ti lascia) secco, Youcanprint Editore (libro vincitore del Premio internazionale per l’Aforisma Torino in Sintesi 2014) e Giorni da Beoni, Brè Edizioni(2020).