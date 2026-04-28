“L’ascesa di Aurora – Le Sette Lame del Destino” di Beatrice Consonni.

In un mondo sull’orlo della rovina, dove angeli e demoni hanno stretto un’alleanza disperata con l’umanità per fronteggiare una guerra senza precedenti, una giovane donna dal passato ignoto e dall’anima spezzata, Aurora Falconi, si ritrova al centro di un destino che non ha scelto. Creduta una semplice terrestre, Aurora scopre presto di essere molto più di quanto il mondo possa immaginare. Divisa tra l’amore eterno e tormentato per Lucifero, Imperatore degli Inferi, e la lealtà verso Stefàn, scienziato e principe di Atlantide, Aurora dovrà affrontare intrighi celesti, tradimenti politici e battaglie sanguinose per salvare ciò che resta del Creato. Quando la guerra tra Atlantide e la Terra devasta Roma e spezza ogni speranza, Aurora compie una scelta disperata: offrirsi in sacrificio pur di fermare la distruzione. Ma la sua purezza e la sua forza risvegliano l’antico potere della Redenzione, e la sua voce giunge fino al cuore dimenticato di Dio. Fra visioni mistiche, alleanze impossibili e un amore che sfida ogni legge divina, L’Ascesa di Aurora è il primo capitolo di Le 7 lame del destino, una saga epica che intreccia spiritualità, politica, magia e passione. Il viaggio di Aurora è appena iniziato. E il suo nome cambierà per sempre il destino dei sette universi e non solo.