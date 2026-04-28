“L’ascesa di Aurora – Le Sette Lame del Destino” di Beatrice Consonni.

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In un mondo sull’orlo della rovina, dove angeli e demoni hanno stretto un’alleanza disperata con l’umanità per fronteggiare una guerra senza precedenti, una giovane donna dal passato ignoto e dall’anima spezzata, Aurora Falconi, si ritrova al centro di un destino che non ha scelto. Creduta una semplice terrestre, Aurora scopre presto di essere molto più di quanto il mondo possa immaginare. Divisa tra l’amore eterno e tormentato per Lucifero, Imperatore degli Inferi, e la lealtà verso Stefàn, scienziato e principe di Atlantide, Aurora dovrà affrontare intrighi celesti, tradimenti politici e battaglie sanguinose per salvare ciò che resta del Creato. Quando la guerra tra Atlantide e la Terra devasta Roma e spezza ogni speranza, Aurora compie una scelta disperata: offrirsi in sacrificio pur di fermare la distruzione. Ma la sua purezza e la sua forza risvegliano l’antico potere della Redenzione, e la sua voce giunge fino al cuore dimenticato di Dio. Fra visioni mistiche, alleanze impossibili e un amore che sfida ogni legge divina, L’Ascesa di Aurora è il primo capitolo di Le 7 lame del destino, una saga epica che intreccia spiritualità, politica, magia e passione. Il viaggio di Aurora è appena iniziato. E il suo nome cambierà per sempre il destino dei sette universi e non solo.
L’ascesa di Aurora: recensione del nuovo Romantasy di Beatrice Consonni
Se sei alla ricerca di un fantasy italiano che sappia unire mito e passione, L’ascesa di Aurora è il libro che fa per te. Primo volume della saga Le sette lame del destino, questo romanzo di Beatrice Consonni ci trasporta in un viaggio epico dove il destino del mondo poggia sulle spalle di una protagonista indimenticabile.
Una storia che parte dal quotidiano
Aurora sembra una ragazza come tante: vent’anni, sogni normali e una vita in Italia che scorre tranquilla. Tuttavia, il suo mondo viene stravolto dall’incontro con Lucio. Questa figura misteriosa la trascinerà in una realtà parallela, svelando che la sua esistenza non è affatto comune. Aurora scopre presto di essere il fulcro di una profezia millenaria, diventando l’ago della bilancia in una guerra cosmica senza precedenti.
Il cuore del libro: un triangolo amoroso tra Luce e Ombra
Il punto di forza di questo Romantasy è il legame profondo tra Aurora e le due figure maschili che dominano la narrazione:
- Lucifero: Dimentica lo stereotipo del cattivo. Qui troviamo un angelo caduto complesso, segnato dalla solitudine e da un disperato bisogno di redenzione.
- Stefàn: Il Re di Atlantide. Rappresenta la razionalità e il dovere. È il contrappeso ideale che aggiunge profondità alla storia.
Queste relazioni non sono solo decorative, ma spingono Aurora a compiere scelte difficili, dove la salvezza dell’umanità si scontra con il richiamo di un sentimento totalizzante.
Perché leggere L’ascesa di Aurora?
L’autrice riesce in un’impresa non facile: prendere la mitologia cristiana e fonderla con il mito di Atlantide in modo coerente. L’ambientazione italiana, inoltre, aggiunge un tocco di freschezza al genere, spesso dominato da ambientazioni anglosassoni.
Il libro è consigliato a chi cerca una lettura scorrevole, ricca di azione, ma capace di far riflettere su temi come la redenzione e il sacrificio.