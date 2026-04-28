“L’ascesa di Aurora – Le Sette Lame del Destino” di Beatrice Consonni.

copertina Le sette lame del destino
Titolo: L’Ascesa di Aurora
Sottotitolo: Le sette lame del destino
Autrice: Beatrice Consonni
Genere: Romantasy
Editore ‏ : ‎ Kimerik
Data di pubblicazione ‏ : ‎ 31 luglio 2025
Lingua ‏ : ‎ Italiano
Lunghezza stampa ‏ : ‎ 384 pagine

In un mondo sull’orlo della rovina, dove angeli e demoni hanno stretto un’alleanza disperata con l’umanità per fronteggiare una guerra senza precedenti, una giovane donna dal passato ignoto e dall’anima spezzata, Aurora Falconi, si ritrova al centro di un destino che non ha scelto. Creduta una semplice terrestre, Aurora scopre presto di essere molto più di quanto il mondo possa immaginare. Divisa tra l’amore eterno e tormentato per Lucifero, Imperatore degli Inferi, e la lealtà verso Stefàn, scienziato e principe di Atlantide, Aurora dovrà affrontare intrighi celesti, tradimenti politici e battaglie sanguinose per salvare ciò che resta del Creato. Quando la guerra tra Atlantide e la Terra devasta Roma e spezza ogni speranza, Aurora compie una scelta disperata: offrirsi in sacrificio pur di fermare la distruzione. Ma la sua purezza e la sua forza risvegliano l’antico potere della Redenzione, e la sua voce giunge fino al cuore dimenticato di Dio. Fra visioni mistiche, alleanze impossibili e un amore che sfida ogni legge divina, L’Ascesa di Aurora è il primo capitolo di Le 7 lame del destino, una saga epica che intreccia spiritualità, politica, magia e passione. Il viaggio di Aurora è appena iniziato. E il suo nome cambierà per sempre il destino dei sette universi e non solo.

L’ascesa di Aurora: recensione del nuovo Romantasy di Beatrice Consonni

Se sei alla ricerca di un fantasy italiano che sappia unire mito e passione, L’ascesa di Aurora è il libro che fa per te. Primo volume della saga Le sette lame del destino, questo romanzo di Beatrice Consonni ci trasporta in un viaggio epico dove il destino del mondo poggia sulle spalle di una protagonista indimenticabile.

Una storia che parte dal quotidiano

Aurora sembra una ragazza come tante: vent’anni, sogni normali e una vita in Italia che scorre tranquilla. Tuttavia, il suo mondo viene stravolto dall’incontro con Lucio. Questa figura misteriosa la trascinerà in una realtà parallela, svelando che la sua esistenza non è affatto comune. Aurora scopre presto di essere il fulcro di una profezia millenaria, diventando l’ago della bilancia in una guerra cosmica senza precedenti.

Il cuore del libro: un triangolo amoroso tra Luce e Ombra

Il punto di forza di questo Romantasy è il legame profondo tra Aurora e le due figure maschili che dominano la narrazione:

  • Lucifero: Dimentica lo stereotipo del cattivo. Qui troviamo un angelo caduto complesso, segnato dalla solitudine e da un disperato bisogno di redenzione.
  • Stefàn: Il Re di Atlantide. Rappresenta la razionalità e il dovere. È il contrappeso ideale che aggiunge profondità alla storia.

Queste relazioni non sono solo decorative, ma spingono Aurora a compiere scelte difficili, dove la salvezza dell’umanità si scontra con il richiamo di un sentimento totalizzante.

Perché leggere L’ascesa di Aurora?

L’autrice riesce in un’impresa non facile: prendere la mitologia cristiana e fonderla con il mito di Atlantide in modo coerente. L’ambientazione italiana, inoltre, aggiunge un tocco di freschezza al genere, spesso dominato da ambientazioni anglosassoni.

Il libro è consigliato a chi cerca una lettura scorrevole, ricca di azione, ma capace di far riflettere su temi come la redenzione e il sacrificio.

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Gloria Donati nasce a Bracciano (Roma) il 10 novembre 1992. Dopo il diploma prosegue gli studi in ambito umanistico, laureandosi in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università della Tuscia e successivamente in Storia dell’Arte all’Università degli Studi Roma Tre, con il massimo dei voti e la lode. In seguito, approfondisce la propria formazione accademica iscrivendosi al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Nel corso degli anni ha collaborato con diverse istituzioni culturali, tra cui il Museo Napoleonico di Roma e la Soprintendenza del Parco Archeologico del Colosseo, esperienze che le consentono di unire la passione per l’arte con l’impegno nella tutela del patrimonio storico e artistico.
Da sempre amante della scrittura, fin dall’infanzia si dedica alla poesia e alla narrativa, partecipando con successo a numerosi concorsi letterari nazionali. Nel 2020 pubblica la raccolta di fiabe I racconti incantati (Europa Edizioni), esordio che la porta a farsi conoscere come autrice capace di unire fantasia, delicatezza e riflessione morale. Le sue opere riflettono una sensibilità profonda verso la bellezza, la natura e i valori universali dell’uomo.
Oggi Gloria Donati vive e lavora a Roma, dove continua la sua attività di ricerca, scrittura e promozione culturale. A febbraio 2025 ha partecipato a Casa Sanremo Wraiters. Attraverso il suo profilo Instagram promuove libri e iniziative legate al mondo della lettura, collaborando con case editrici e autori emergenti. Ha inoltre curato e presentato diversi eventi letterari,
introducendo e intervistando autori in occasione di presentazioni e rassegne culturali.

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