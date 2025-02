Recensione del libro di Danilo Maruca “Cambia i tuoi pensieri cambia la tua vita” 

Cambia la tua strada

Il libro di Danilo è la lettura più bella che mi è capitata in questo mese. Una scrittura semplice diretta e pulita.

Il libro racconta tutto ciò che è necessario fare al fine di poter gestire i nostri pensieri e quindi, cambiare anche la nostra quotidianità.

Pensieri e subconscio

Il subconscio influenza involontariamente la nostra quotidianità e tutto ciò che egli manifesta. Se lasciamo i nostri pensieri liberi di manifestare negatività allora, troveremo solo negatività. Se, penseremo solo e sempre che una determinata cosa non possa avvenire, sarà difficile che questa avvera. Danilo ci insegna in queste stupende pagine a gestire i nostri pensieri e ad educarli al fine di poter cambiare la nostra strada e vita.

Pensieri birichini

Per fare questo dobbiamo però, tenere a mente che la mente non può essere lasciata libera di vagare dove vuole, ma deve concentrarsi sempre su ciò che noi vogliamo, dobbiamo “ammaestrare” la mente e i pensieri al fine che loro ci guidino dove noi vogliamo e desideriamo.

Però attenzione a non controllare anche le emozioni! Le emozioni sono delicate e vanno rispettate. Dirigere i pensieri può aiutarci in molti altri aspetti della nostra vita ma, se stiamo male, proviamo rabbia o altre emozioni dobbiamo sempre e comunque esprimerle, mai reprimerle.

Questo stupendo libro mi sento di consigliarlo a tutti voi.