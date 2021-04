Il mio cuore in prestito – Shivaun Plozza

Il mio cuore in prestito: Marolwe Jensen a 17 anni è appena tornata a scuola e a una vita normale dopo aver ricevuto un cuore di ricambio. Solo che la vita normale non è come avrebbe pensato: se prima del trapianto non era una ragazza in vista, certo non lo diventa dopo, quando tutti la guardano come quella che non doveva morire e le stanno con il fiato sul collo appena muove un passo.

https://www.fandangolibri.it