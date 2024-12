Remy Bolt Dove riposa la luce

Un viaggio straordinario tra fantascienza e fantasy

Il libro, ambientato in un universo lontano dal nostro, è un affascinante mix di fantascienza e fantasy, realizzato con uno stile elegante e coinvolgente. L’autore ci trasporta in un mondo in crisi, segnato da pandemie e inquinamento. Nonostante i segni evidenti di un collasso imminente, i protagonisti sembrano continuare a percorrere un cammino senza sosta verso un destino incerto.

In questo scenario tumultuoso, Remy ci presenta una serie di personaggi complessi, ognuno con le proprie debolezze e punti di forza, uniti dalla determinazione di voler cambiare le cose. Ogni figura è splendidamente delineata, e nulla è lasciato al caso. Le parole scelte dall’autore invitano alla riflessione su tematiche contemporanee inquietanti, rendendo la lettura non solo avvincente ma anche profondamente significativa.

Come afferma lo scrittore stesso: “Questo libro è scritto per sognatori, per coloro che non amano restare con i piedi per terra. È scritto per sorprendere, stravolgere e commuovere. Con colpi di scena imprevedibili e di forte impatto, ho voluto che sorprendessero me per primo. La vita è imprevedibile, figuriamoci in un mondo alla deriva nello spazio. Nessuno è al sicuro.”

Ho amato ogni riga e ogni pagina di questo libro, affezionandomi ai personaggi e ai luoghi che l’autore ha sapientemente creato. È un romanzo imperdibile, capace di catturare l’immaginazione e il cuore dei lettori.

Il libro è disponibile su tutti gli shop online, come Mondadori e Feltrinelli, oltre che sul sito della casa editrice Albatros. Se desiderate una dedica personalizzata, potete contattare l’autore su Instagram @remybolt77.

https://www.instagram.com/reel/DDujC9VtZcg/?igsh=ZjlxcHQwZ3g4emZj

La trama

La popolazione di Cayu ha vissuto una violenta pandemia, il

sovrappopolamento, l’inquinamento e la battaglia giornaliera

con il degrado morale. Convinta ancora una volta di farcela

viene minacciata da un nuovo cataclisma, qualcosa che

cambierà ancora le regole. La storia corale si dipana

freneticamente attraverso gli occhi dei molti personaggi, messi

di fronte allo specchio che mette a nudo le loro debolezze e il

loro vero valore, tutti uniti dalla ricerca della salvezza. Un

cammino che riserverà loro nuove sfide da affrontare e nuovi

drammi, alla ricerca della pace e della giustizia per la rinascita

del mondo e il sorgere di una nuova generazione.



Biografia

Sono nato nel 1977 alle porte di Roma. Da bambino amavo scrivere brevi racconti e poesie,

affascinato dalle mille variabili della fantasia.

Dopo il diploma come perito in telecomunicazioni, la vita mi ha portato su altre strade e oggi

lavoro come tecnico informatico per una multinazionale.

Parlo fluentemente italiano, inglese e romeno, lingue che uso nella quotidiana vita lavorativa e

che mi porta a confrontarmi con continenti diversi e le loro culture.

Ma la passione per la scrittura non è mai morta, da qualche anno ho ripreso a confrontarmi con

la scrittura, con lo stesso obiettivo: raccontare storie, trasmettere emozioni.

Credo nel potere delle storie, nell’influenza che possono avere sulla natura umana.

Ho iniziato questo percorso nascondendo la mia identità, per poter scrivere senza filtri e

impedire che il personaggio divenisse più importante delle storie stesse, che ritengo essere le

vere protagoniste.

Con Dove Riposa la Luce – Estinzione ho conseguito un diploma d’onore come opera finalista

al Concorso Letterario Nazionale Argentario 2022 nella categoria Fantascienza.

Ho inoltre ricevuto, con la stessa opera, un attestato di merito nella sezione Narrativa al Premio

Internazionale Michelangelo Buonarroti – 6ª edizione.

Amo spaziare tra generi diversi, consapevole che la vita suoni molte note diverse, tutte parte

della stessa melodia.

Recentemente ho ricevuto la Menzione Speciale al Merito all’VIII Premio Internazionale

Salvatore Quasimodo con l’opera di prossima pubblicazione L’Eco dei rimpianti.

Quest’ultima è stata anche finalista nella categoria Bianco Avorio (Narrativa) del Concorso

Letterario Tre Colori 2023.