Descrizione



Siamo all’atto finale: Lucrezia, la purificatrice, è diventata la preda. Alle sue spalle si muove un uomo dai lunghi capelli bianchi e dal completo nero, un’ombra che non si limita a seguirla ma la precede. Egli abita il futuro, anticipando ogni suo crimine come se il destino fosse un copione già scritto. Cosa c’è di più atroce di un inseguitore che ti aspetta già al traguardo? Tra sogno e realtà, la mente di Lucrezia si sgretola in un incubo a incastro, una matrioska di puro terrore. Intanto, il mondo intero annega sotto il “Manto”: un complotto globale che sta trasformando la Terra in un labirinto dove la psiche collettiva e la catastrofe imminente diventano la stessa e indistinguibile cosa. Il libro è acquistabile su amazon

Requiem. Lucrezia: Atto Finale – La Recensione

Di Marco Abbagnara

Siamo finalmente giunti all’epilogo della trilogia dedicata a Lucrezia, la “contessa predatrice”. In questo capitolo conclusivo, colei che si è sempre eretta a paladina di una giustizia distorta e personale subisce un brutale rovesciamento: la cacciatrice diventa preda.

La Trama: Tra Mistero e Disperazione

Il motore del racconto è ancora una volta Carlos, la cui disperazione cresce di pagina in pagina. La sua ricerca febbrile di prove per incastrare Lucrezia per la scomparsa di Alejandro è accompagnata da un altro interrogativo che lo logora: che fine ha fatto Adama? L’amante, l’unica donna che la contessa sembra aver amato davvero, è svanita nel nulla, lasciando dietro di sé solo ombre.

Il romanzo si apre con premesse folgoranti, proiettando immediatamente il lettore nel vivo della narrazione. La struttura dell’opera costringe a continui cambi di prospettiva, mettendo alla prova la bussola morale del lettore e oscillando l’empatia tra i vari protagonisti. Mentre la morsa attorno alla contessa si stringe, il mondo esterno appare sempre più soffocato dall’oscura influenza della società “Il Manto”, in un’atmosfera cupa e squisitamente noir.

Analisi del Romanzo

La costruzione narrativa di Marco Abbagnara trova in questo volume la sua piena maturità. Nulla viene lasciato al caso:

Sviluppo dei Personaggi: Ogni figura è delineata a 360 gradi, raggiungendo una completezza psicologica che chiude perfettamente il cerchio iniziato nel primo libro.

Risposte Definitive: Non restano fili sospesi. Ogni sottotrama e ogni segreto celato nel passato dei protagonisti trova la sua naturale e perfetta realizzazione.

Lo Stile e la Scrittura

Ancora una volta, Marco si distingue per una scrittura immersiva e quasi cinematografica, capace di accogliere e “intrappolare” il lettore nelle pieghe del testo. È evidente il richiamo ai grandi maestri della letteratura internazionale, come Stephen King, da cui Abbagnara mutua la capacità di scandagliare l’animo umano.

La prosa è passionale e viscerale; l’autore guida i suoi personaggi — e noi con loro — attraverso un labirinto di colpi di scena, mantenendo una tensione altissima. Il vero talento di Marco risiede nella gestione della suspense: gli interrogativi restano aperti e vibranti fino all’ultima pagina, rendendo la lettura un’esperienza avvincente e impossibile da interrompere.

In Sintesi

Requiem. Lucrezia. Atto Finale non è solo la chiusura di una saga, ma un viaggio nero nei desideri e nelle colpe umane. Un finale degno di una trilogia che ha saputo rinnovare il genere noir con audacia. La recensione dei primi due libri Lucreizia purificatrice del male e il trionfo della morte a questi due link. https://www.magozine.it/lucrezia-purificatrice-del-male-o-dea-della-vendetta/ https://www.magozine.it/il-trionfo-della-morte-marco-abbagnara/

Se volete ulteriori approfondimenti potete trovarmi come @glo.donati