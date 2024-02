“Riporta la Magia nella tua Vita. Il tuo planner per il benessere” di Benvenuti e Cigolini: un utile planner per raggiungere i propri obiettivi

Le autrici Elena Benvenuti e Laura Cigolini Gulesu presentano “Riporta la Magia nella tua Vita. Il tuo planner per il benessere”, un’agenda esteticamente piacevole e ricca di contributi che ci accompagneranno nel nostro anno di cambiamento e di rinascita. Quando arriva gennaio ci sentiamo pronti ad affrontare nuove sfide e a operare dei rivolgimenti, sia esteriori che interiori; poi ci facciamo prendere dai doveri e dai problemi quotidiani e quel desiderio di rinnovamento langue, fino a perdersi nel corso dei mesi. Con questo planner abbiamo invece la possibilità di prenderci quei minuti preziosi ogni giorno per riflettere sul nostro percorso esistenziale, e per stabilire con serietà quegli obiettivi che immancabilmente ogni anno ci sfuggono via, vuoi per pigrizia o per mancanza di energie sufficienti per perseguirli. In questo planner, le due autrici ci conducono per mano in un cammino di consapevolezza e di riappropriazione delle proprie energie interiori; fondamentale è poi la funzione di tracciamento delle nostre abitudini, a cui viene dato ampio spazio, e che risponde alla necessità di combattere la pigrizia e la procrastinazione, nemici giurati del cambiamento - «Le nostre nuove buone abitudini verranno per prima cosa radicate nell'ambito fisico: in ciò che introduciamo nel nostro corpo, nel modo in cui muoviamo e gestiamo il nostro corpo, negli ambienti in cui ci muoviamo e viviamo. Dopodiché inizieremo a riflettere questo cambiamento a livello emozionale, a livello astrale, usando il corpo come ancora per lavorare più a fondo». Ma come funziona questo planner? Le autrici dividono le azioni che compiremo nel corso dell’anno in tre macro-sezioni - Purifica, Ricarica e Agisci - a cui vengono dedicati dei trimestri specifici: in Purifica ci liberiamo dei vecchi schemi, delle abitudini tossiche e dei blocchi psichici che ci hanno sempre impedito di evolvere, in Ricarica si imparano interessanti tecniche per rigenerare le proprie batterie interiori, mentre in Agisci si prende finalmente in mano la propria vita con magia e determinazione - «Dopo aver generato le condizioni ideali per realizzare i nostri propositi, dovremo continuare a far circolare l'energia: grazie ai nostri nuovi schemi mentali focalizzeremo la nostra attenzione sul risultato finale, senza lasciarci distrarre da preoccupazioni e auto-sabotaggio. Utilizzeremo le conoscenze del mondo energetico per stimolare l'Universo a farci arrivare ciò che serve, condividendo generosamente e lasciando andare vecchi rancori». Infine, oltre ai saggi consigli delle autrici, vi sono anche delle testimonianze esterne di grande pregio, come quella di Loretta Zanuccoli intitolata “Siamo fatti così!”, tratta dal suo libro “Chakra”. Contatti https://www.instagram.com/elena_benvenuti_eifis/ https://elenabenvenuti.it/ https://www.instagram.com/laura.cigolini.g/?hl=en

