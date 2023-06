Sacco e Vanzetti: storia degli anarchici giustiziati in America

Chi erano Sacco e Vanzetti e il contesto storico

Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti erano due immigrati italiani che vivevano negli Stati Uniti degli anni venti del secolo scorso. All’epoca, la società americana era in fermento, a causa delle difficoltà economiche e sociali derivanti dalla Grande Guerra e dall’epidemia di influenza spagnola. Sacco e Vanzetti erano impegnati nel movimento anarchico che cercava di proporre una società più giusta, basata sulla cooperazione, la solidarietà e l’uguaglianza sociale. A causa del loro impegno politico, furono perseguitati dalle autorità locali, considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. La loro storia diventò una delle più tragiche della storia americana, causando indignazione e dissenso nei confronti del governo.

L’omicidio a South Braintree: prove e contraddizioni del processo

Il processo di Sacco e Vanzetti iniziò nel maggio del 1921. Furono accusati di aver rubato una fabbrica di scarpe e di aver ucciso due uomini che cercavano di impedirgli di fuggire. Le prove contro di loro erano basate su dichiarazioni di testimoni dubbi, falsificazione delle prove e pregiudizio nei confronti degli immigrati italiani e degli anarchici. Il processo durò sette anni e vide il coinvolgimento del governo federale e del presidente Calvin Coolidge. Nonostante le notevoli lacune dei risultati processuali, Sacco e Vanzetti furono giudicati colpevoli e condannati a morte.

La comunità anarchica di Sacco e Vanzetti

Sacco e Vanzetti appartenevano ad una fitta rete di comunità anarchiche isolate in molte città americane. Questi gruppi erano in genere composti da immigrati italiani, spagnoli e greci, ma erano anche presenti comunità americane autoctone. L’anarchismo si basava sulla libertà individuale, l’autogoverno collettivo e la resistenza contro ogni forma di autorità, compresi gli stati moderni. La comunità anarchica svolse un ruolo importante nella difesa dei giustiziati, rendendoli un simbolo dell’iniquità della giustizia americana dell’epoca.

Intellettuali, artisti e attivisti si mobilitano

Il caso Sacco e Vanzetti attirò l’attenzione di molte personalità pubbliche, compresi scrittori, artisti, intellettuali, sindacalisti e attivisti per i diritti civili. Questi sostenitori, tra cui importanti figure come Albert Einstein, Upton Sinclair e George Bernard Shaw, scrissero diari, romanzi, saggi e articoli, cercando di agire in difesa di Sacco e Vanzetti. Questo supporto fu cruciale nella costruzione di un’immagine pubblica dei due uomini come martiri della giustizia americana, cresciuti dall’ingiustizia e dai pregiudizi delle istituzioni sociali e giudiziarie.

Ingiustizie americane: l’immagine di due innocenti giustiziati

L’esecuzione di Sacco e Vanzetti nel 1927 suscitò un’onda di proteste e sviluppò un’impressione negativa degli Stati Uniti nella comunità internazionale. I due uomini diventarono simboli dell’ingiustizia e della discriminazione verso i lavoratori immigrati e gli ideologi politici. Nel tempo, l’opinione pubblica internazionale cominciò a spostarsi verso l’idea di una revisione postuma del loro caso e alla revisione della giustizia penale complessiva degli Stati Uniti.

La reazione internazionale

Il caso Sacco e Vanzetti si svolse nel contesto dell’ascesa dell’imperialismo americano nel mondo e della sua lotta per consolidare il proprio potere sulla scena internazionale. Le politiche di isolazionismo e di “paura del comunismo” promosse dal governo americano provocarono un’ampia dissidenza internazionale tra gli intellettuali, gli artisti e i movimenti progressisti delle varie nazioni europee. Molti videro il caso Sacco e Vanzetti come un esempio della crudeltà dell’America e del suo atteggiamento contro la libertà e la giustizia sociale.

Le conseguenze del caso Sacco e Vanzetti: le riforme giudiziarie degli anni ’30

Il caso Sacco e Vanzetti ebbe conseguenze significative sull’evoluzione della giustizia penale negli Stati Uniti. Molti studiosi e avvocati si mobilitarono per la riorganizzazione del sistema giudiziario e delle parole di legge. Effettivamente, molti anni dopo, agli anni ’30, si videro le prime riforme, che cambiarono il modo di intendere la giustizia penale in America. Alcune delle ragioni di queste riforme furono i casi come quello di Sacco e Vanzetti, che dimostrarono la necessità di una maggiore equità e rispetto della difesa.

Sacco e Vanzetti nella memoria collettiva: cultura popolare e cultura dei diritti civili.

Infine, il caso Sacco e Vanzetti rimane un simbolo della lotta per i diritti civili in America e nel mondo. La loro storia è stata raccontata in molti modi diversi, attraverso libri, film, canzoni e opere d’arte. Questa cultura popolare ha fatto sì che la loro memoria sia stata preservata, riportandone alla ribalta l’incontro tra ideologia politica e repressione di stato, carcerazione ingiusta e lotta per la libertà. Sacco e Vanzetti diventarono simboli della resistenza civile, della lotta per la giustizia e del coraggio contro l’oppressione. La loro figura di ribelli politici contrapposti all’ingiustizia è un punto di riferimento anche per la storia più recente degli Stati Uniti e del mondo.

Molte opere cinematografiche, teatrali e musicali sono state ispirate dalla vicenda di Sacco e Vanzetti. Un esempio è l’opera teatrale “The Passion of Sacco and Vanzetti” di Muriel Rukeyser, che analizza il problema del giudizio di valore in base a pregiudizi sociali. Un altro esempio è il film “Sacco e Vanzetti” del regista Giuliano Montaldo, con Gian Maria Volonté nei panni di Vanzetti e Riccardo Cucciolla nei panni di Sacco, che ricostruisce la vicenda prendendo spunto dai materiali d’archivio e rielaborandoli in chiave di denuncia sociale.

La canzone “Here Lies Love” di David Byrne e Fatboy Slim, in cui la vicenda di Sacco e Vanzetti viene narrata attraverso gli occhi della moglie di Sacco, testimonia l’impatto della storia dei due anarchici sulla cultura popolare e sulla memoria collettiva. Queste creazioni sottolineano l’importanza della lotta per la giustizia sociale, della difesa dei diritti civili e dell’importanza di rinnovare la memoria storica collettiva per non dimenticare le ingiustizie del passato.